ตามจนเจอ!! แม่ใจยักษ์กินยาขับเลือดคลอดลูกกลางห้อง พอทารกหลุดห่อผ้าทิ้งถังขยะ

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจบางปะอินตามหาจนเจอ แม่ใจยักษ์เป็นสาวเมียนมา ตั้งท้องไม่พร้อมกินยาขับเลือดจนแท้ง ก่อนนำศพทารกเพศหญิงวัยครรภ์ราว 5 เดือน ห่อผ้าทิ้งถังขยะหน้าหอพัก สารภาพสิ้นเพราะไม่พร้อมเลี้ยงลูก
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปะอิน ได้รับแจ้งจากพนักงานเก็บขยะเทศบาลตำบลคลองจิก พบศพทารกเพศหญิง อายุครรภ์ประมาณ 4–5 เดือน ถูกนำมาทิ้งไว้ในถังขยะ ภายในซอยอินโด 6 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.อดิเรก โปธิปัน ผกก.สภ.บางปะอิน พร้อมด้วย พ.ต.ท.กฤษฎา บุญศิริ รอง ผกก.สส. สภ.บางปะอิน นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณจุดเกิดเหตุ รวมถึงตรวจสอบหอพักและผู้เช่าพักในละแวกใกล้เคียง เพื่อหาตัวแม่ของทารก
จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดย้อนหลังตั้งแต่ช่วงเช้า เจ้าหน้าที่พบหญิงสาวรายหนึ่งเดินถือผ้าปูนอน ลักษณะห่อสิ่งของออกมาจากหอพัก ก่อนจะเดินไปที่ถังขยะและทิ้งผ้าห่อไว้ จากนั้นเดินกลับเข้าหอพักอย่างใจเย็น เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบข้อมูลจนทราบว่าเป็น นางเมย์ อายุ 25 ปี สัญชาติเมียนมา พักอยู่ภายในหอพักดังกล่าว
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในห้องพัก พบหญิงสาวอยู่ในอาการอิดโรย มีคราบเลือดเปื้อนอยู่ในห้อง จึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพัก โดยนางเมย์ให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ทิ้งศพทารกจริง โดยเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยคบหากับแฟนหนุ่มชาวเมียนมาเช่นกัน แต่เลิกรากันไป ต่อมาพบว่าตนตั้งครรภ์ได้ประมาณ 3 เดือน และไม่พร้อมจะเลี้ยงดู จึงหาซื้อยาขับเลือดมากินเองจนแท้ง
เมื่อทารกหลุดออกมา นางเมย์เกิดความตกใจและกลัวความผิด จึงห่อร่างทารกด้วยผ้าปูที่นอน ก่อนนำออกไปทิ้งในถังขยะหน้าหอพัก แล้วกลับมาทำความสะอาดห้องพักตามปกติ
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก ขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์” ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 (2) ก่อนควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป