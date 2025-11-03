อุบัติเหตุสยอง! ทัวร์โดยสารชนท้ายรถพ่วงบรรทุกปูน ดับ 2 บาดเจ็บกว่า 30 ราย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-รถทัวร์กรุงเทพฯ-อุดรธานี มุ่งหน้าเข้าขอนแก่น เกิดอุบัติเหตุ พุ่งชนท้ายรถบรรทุกปูน พังยับ พบภายในรถทัวร์มีผู้เสียชีวิต 2 รายเป็นชายและหญิง เจ็บเล็กน้อย 30 ราย นำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งรักษาที่โรงพยาบาลพล ด้านผลตรวจคนคนขับทั้งสองคันไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกาย
วันนี้ ( 3 พ.ย.) เมื่อเวลา 04.30 น. ศูนย์วิทยุ สภ.พล จังหวัดขอนแก่น รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน บริเวณถนนมิตรภาพ ขาขึ้นมุ่งหน้าขอนแก่น หน้าด่านชั่งน้ำหนัก บ้านโจดหนองแก ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พ.ต.อ.พีระฉัตร สาขา ผกก.สภ.พล ให้ข้อมูลถึงอุบัติเหตุว่า จากการตรวจสอบพบว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่าง รถทัวร์โดยสารของบริษัท ชาญทัวร์ เส้นทางกรุงเทพฯ–ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 10-8346 ขอนแก่น มี นายจารุกิตติ์ นาราษฎร์ อายุ 40 ปี เป็นผู้ขับขี่ พุ่งชนท้ายรถพ่วงบรรทุกปูน หมายเลขทะเบียน 84-1535 อุดรธานี มีนายธนพล แนวตัน อายุ 24 ปี เป็นผู้ขับขี่
แรงปะทะจากการชนทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย และมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บประมาณ 30 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพล เพื่อการรักษาอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ทั้งสองราย ผลปรากฏว่าเป็นศูนย์ทั้งคู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง