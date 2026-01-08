จับทันควันชายเร่ร่อนใช้มีดคัตเตอร์กรีดป้ายหาเสียง4 พรรคพลวัต อ้างสมองเบลอทำไปไม่รู้ตัว

รวบแล้ว หนุ่มไร้บ้านใช้มีดคัตเตอร์กรีดป้ายหาเสียงผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 พรรคพลวัต อ้างสมองเบลอ-ปัดถูกจ้างทำลาย
จากกรณีเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 69 น.ส.ปุญชรัสมิ์ บุญมา หรือเหมียว อายุ 30 ปี ผู้สมัคร สส. เขต 4 (เบอร์ 4) จังหวัดนนทบุรี พรรคพลวัต ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด หลังพบป้ายหาเสียง ขนาดความกว้าง 60 ซม. สูง 2.40 เมตร ที่ติดอยู่บริเวณหน้าเต็นท์ขายรถมือสองแห่งหนึ่ง แยกสวนสมเด็จ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้ถูกทำลายในลักษณะกรีดขาดด้วยของมีคม เน้นเฉพาะบริเวณใบหน้าของผู้สมัคร พังเสียหาย
ความคืบหน้าล่าสุด เวลา 22.30 น. วันที่ 7 ม.ค. 69 พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ท.วิศิษฏ์ ชมเชย สว.สส.สภ.ปากเกร็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ปากเกร็ด ได้จับกุมตัวนายน้อย (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง ไม่พบข้อมูลทะเบียนราษฎร์) อายุ 45 ปี ผู้ก่อเหตุทำลายป้ายหาเสียงของ น.ส.ปุญชรัสมิ์ บุญมา หรือเหมียว อายุ 30 ปี ผู้สมัคร สส. เขต 4 (เบอร์ 4) จังหวัดนนทบุรี พรรคพลวัต พร้อมด้วยของกลาง 1. เสื้อยืดสีเขียว จำนวน 1 ตัว 2.กางเกงสามส่วนสีดำ จำนวน 1 ตัว 3.มีดคัตเตอร์ ความยาว 17 ซม. โดยจับกุมตัวได้ที่ บริเวณหน้าโลตัส สาขาแยกสวนสมเด็จฯ หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
จากการสอบถาม นายน้อย (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง) ผู้ก่อเหตุ มีอาการพูดจาวกไปวนมา และไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวได้ โดยยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง อ้างว่ามีอาการสมองเบลอ จำไม่ได้ว่าทำไมถึงลงมือกรีดป้าย และคัตเตอร์ที่นำมาใช้ก่อเหตุก็เก็บได้จากข้างทาง พร้อมยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหาย และกล่าวสั้นๆว่า “ต่อไปจะตั้งใจทำแต่ความดี”
น.ส.ปุญชรัสมิ์ หรือเหมียว กล่าวว่า ตนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ด ที่ดำเนินการจับตัวผู้ก่อเหตุทำลายป้ายหาเสียงของตนได้อย่างรวดเร็ว เบื้องต้นจากการพูดคุยกับผู้ก่อเหตุ ทราบว่าเป็นคนเร่ร่อน แต่ด้วยกระบวนการของกฎหมายเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นคดีอาญา ซึ่งตนอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย หากผู้ก่อเหตุเป็นคนเร่ร่อนหรือมีปัญหาทางสุขภาพจิตจริง จะได้มีเจ้าหน้าที่จิตวิทยา หรือ พม.จังหวัดนนทบุรี เข้ามาช่วยเหลือ ผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงแต่อ้างว่าสมองเบลอ ต้องกินยาและมีประวัติการรักษาจิตเวชอยู่ ส่วนตัวตนยังไม่อยากให้ความเห็นอะไร แต่อยากได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ทำให้มั่นใจว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้จงใจทำลายป้ายหาเสียงของตนมากกว่านี้
นายสายชล สุขเกษม อายุ 46 ปี ผู้ช่วยผู้สมัคร สส. เขต 4 นนทบุรี / ประธานศูนย์พรรคพลวัต เขต 4 จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จริงๆ ตนรู้สึกสงสารผู้ก่อเหตุ แต่ก็ยังไม่เชื่อว่าจะไม่ได้จงใจมาทำร้ายป้ายหาเสียง เพราะดูจากลักษณะผู้ก่อเหตุแต่งตัวสะอาด เล็บมือเล็บเท้าก็สะอาดผิดปกติคนเร่ร่อนทั่วไป ตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย และอยากให้ตำรวจสืบทราบประวัติพร้อมอัตลักษณ์ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร ที่ไหน อย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นภัยกับสังคมต่อไป ตนอยากได้ความจริงแต่ก็ปล่อยให้ตำรวจทำหน้าที่ก่อน เพราะเราก็ไม่อยากปรักปรำ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา “ทำให้เสียทรัพย์” ก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป