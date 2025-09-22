ตร.เร่งล่า! โจรบุกเดี่ยวจี้ร้านสะดวกซื้อปั๊มบุรีรัมย์ ขู่พนักงานสาวร้องจะแทงให้ตาย กวาดเงินสด-มือถือหนีลอยนวล

บุรีรัมย์ - คนร้ายสวมมาสก์ปิดบังใบหน้าบุกเดี่ยวใช้มีดคัตเตอร์จี้ชิงเงินพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อในปั๊ม อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ กลางดึก ขู่ถ้าร้องจะแทงให้ตาย บังคับเอากระเป๋าคาดเอว กวาดเงินในลิ้นชัก และโทรศัพท์มือถือของปั๊มรวมมูลค่ากว่า 13,000 บาท ขี่ จยย.หนีลอยนวล ตร.เร่งกระจายกำลังล่าตัว
วันนี้ (22 ก.ย. 68) เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น.ได้เกิดเหตุคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ 40-50 ปี ใส่กางเกงขายาว เสื้อคลุมแขนยาวสีดำ สวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า และติดไฟส่องสว่างคาดที่ศีรษะ ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีเลือดหมู ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน เข้าไปก่อเหตุใช้มีดคัตเตอร์จี้พนักงานสาว ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมียนที่ขายของในร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมถนนสายโคกว่าน‐ละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
โดยใช้คัตเตอร์ขู่บังคับให้พนักงานถอดกระเป๋าคาดเอวที่ไว้สำหรับเก็บเงินและทอนเงินลูกค้าซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ 4,000 บาท แล้วกวาดเอาเงินสดในลิ้นชัก โดยเลือกเฉพาะธนบัตรฉบับละ 100 และ 500 บาท พร้อมทั้งหยิบเอาโทรศัพท์มือถือของปั้ม ยี่ห้อซัมซุง มูลค่าประมาณ 5,900 บาท รวมมูลค่ากว่า 13,000 บาท ไปด้วย
จากการสอบถาม น.ส.ดวงตา เพ็ชรไทย หรือยุ้ย อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นเสมียนประจำปั๊มที่เกิดเหตุ เล่าด้วยอาการตื่นตกใจว่า ตนกับพนักงานหญิงอีกคนหนึ่งได้เข้าทำงานกะดึก ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ของวันที่ 21 ก.ย. 68 และจะออกกะช่วงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 22 ก.ย. 68 แต่ช่วงเวลาประมาณตี 3 ซึ่งตนอยู่ที่ตู้พนักงานปั๊มตามปกติ จากนั้นได้มีชายอายุประมาณ 40-50 ปีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในปั๊ม แล้วไปจอดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ตะโกนบอกว่าจะซื้อของ จากนั้นตนจึงเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ แล้วคนร้ายก็บอกให้ตนหยิบเครื่องดื่มชูกำลังให้ ตอนแรกตนก็หยิบให้ 1 ขวด แต่คนร้ายบอกว่าเอา 4 ขวด จากนั้นตนหยิบเพิ่มอีก 3 ขวดรวมเป็น 4 ขวด แล้วเดินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อจะคิดเงิน ซื้อคนร้ายก็จ่ายเงินให้ปกติเป็นธนบัตรฉบับละ 20 จำนวน 2 ใบ รวม 40 บาท จากนั้นคนร้ายเดินอ้อมไปด้านหลังแล้วใช้คัตเตอร์จี้ที่บริเวณเอว
ตอนนั้นตนเห็นมีดก็กรีดร้องทันทีแต่เพื่อนที่เข้ากะด้วยกันนอนหลับอยู่ข้างตู้ไอศกรีมไม่ได้ยิน แล้วคนร้ายขู่ว่าถ้าร้องอีกจะแทงให้ตาย ตอนนั้นกลัวเขาจะแทงจริงๆ จึงไม่กล้าร้องอีก แล้วคนร้ายก็บังคับให้ถอดกระเป๋าคาดเอวที่ไว้สำหรับเก็บเงิน ซึ่งมีเงินอยู่ 4,000 บาทให้ แล้วคนร้ายก็กวาดเอาเงินในลิ้นชักไปอีก 3,000 กว่าบาท พร้อมทั้งหยิบโทรศัพท์มือถือของปั๊มที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ไปด้วย แล้วคนร้ายก็เดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าร้านขี่หลบหนีไป
น.ส.ดวงตายังบอกอีกว่า ก่อนที่คนร้ายจะเข้ามาก่อเหตุได้ขี่ จยย.เข้ามาเติมน้ำมันก่อนช่วงเวลาประมาณตี 2 จำนวน 50 บาท คาดว่าน่าจะเข้ามาดูลาดเลาก่อน พอผ่านไปเกือบชั่วโมงก็กลับมาก่อเหตุจี้ชิงเงิน
น.ส.สุกัญญา มูระคา พนักงานปั๊ม เล่าว่า ช่วงเกิดเหตุประมาณตี 3 ตนได้เปลี่ยนกะเข้าไปนอนในร้านสะดวกซื้อ ได้ยินเสียงเพื่อนกรีดตะโกนให้ช่วยตกใจลุกขึ้นมา แต่ตอนนั้นคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้ว จึงได้โทร.แจ้งเจ้าของปั๊มทราบก่อนประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ อยากให้เร่งติดตามจับกุมตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วเพราะก่อเหตุอย่างอุกอาจ ทั้งเกรงว่าคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุซ้ำ หรือก่อเหตุที่อื่นซ้ำอีก
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ กำลังไล่กล้องตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขี่ผ่านเพื่อหลบหนี เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว