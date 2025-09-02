เอามาคืนด่วน!คุณตาฝรั่งแจ้งความรถสกายแล็ปของรักสุดหวงถูกโจรลักไปกลางวันแสกๆ

อุดรธานี - วงจรปิดจับภาพชัด คนร้าย 2 ราย ขี่ จยย.แต่งกายมิดชิด เข็น “สกายแล็ป” คุณตาฝรั่งหนีลอยนวลกลางวันแสกๆ เผยซื้อมาในราคา 20,000 ซ่อมแซมตกแต่งไว้ขับขี่รับลมชมวิวเมืองอุดร รู้สึกผูกพันกับรถสกายแล็ปคันนี้มาก หากใครเอาไปให้รีบนำมาคืน
เมื่อเวลา 09.55 น. วันนี้( 2 ก.ย.) ที่ สภ.เมืองอุดรธานี Mr. Wayne Lewis Frank Lincoln อายุ 81 ปี สัญชาติสหราชอาณาจักร เดินทางเข้าพบ ร.ต.อ.ธีรพันธ์ แก้วโพนยอ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี พนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ หลังถูกคนร้ายลักรถจักรยานยนต์สามล้อสกายแล็ปไปจากหน้าบ้านพัก หลังรับแจ้งจึงได้รับคำร้องทุกข์ไว้ พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา และลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุพร้อมชุดสืบสวนลงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม รวมทั้งเร่งติดตามเส้นทางการหลบหนีจากกล้องวงจรปิด เพื่อจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว
จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง พบว่ามีชายจำนวน 2 คน ขับรถจักรยานยนต์ออโตเมติกเข้ามาจอดที่หน้าบ้านผู้เสียหาย ทั้งคู่แต่งกายมิดชิด ก่อนจะช่วยกันเข็นรถสามล้อเครื่องคันดังกล่าวออกไปอย่างใจเย็น โดยใช้เวลาไม่นาน
Mr. Wayne ให้การว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้จอดรถจักรยานยนต์สามล้อ ยี่ห้อสกายแล็ป สีเงิน มูลค่าประมาณ 20,000 บาท ไว้บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 49/214 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กระทั่งออกมาพบว่ารถได้หายไป โดยไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุและจำนวนผู้ร่วมก่อเหตุ จึงเดินทางมาแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้านนางสาวปนัดดา สุธีสุนทรกุล อายุ 26 ปี ล่ามแปลภาษาประจำสถานีตำรวจท่องเที่ยวอุดรธานี เล่าว่า จากการสื่อสารกับ Mr. Wayne เขาเล่าว่า รถสามล้อเครื่องคันดังกล่าวซื้อมือสองมาเมื่อราว 2 ปีก่อน ราคาประมาณเกือบ 20,000 บาท ก่อนจะซ่อมแซมจนใช้งานได้ตามปกติ และเพิ่งนำมาจอดที่บ้านพักหลังนี้ได้ประมาณ 1 เดือน รถคันนี้มีความสำคัญกับเขามาก เพราะเป็นสิ่งที่เขาและเพื่อนช่วยกันซ่อมแซมจนกลับมาขับขี่ได้เหมือนเดิม
ทั้งนี้ Mr. Wayne บอกอีกว่า มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 10 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้เคยทำงานในร้านอาหารที่สหราชอาณาจักร และได้ย้ายมาเมืองไทยและทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านการแปลภาษาให้กับสำนักงานทนายความแห่งหนึ่ง โดยบ้านที่พักอยู่เป็นชื่อของเพื่อนชาวไทยที่ช่วยเหลือดูแล
สำหรับรถสามล้อเครื่องคันนี้ เขามักใช้ขับขี่เล่น รับลม และเป็นเหมือนสิ่งผูกพันกับวิถีชีวิตในเมืองอุดรฯ เขาฝากถึงคนร้ายผ่านสื่อว่า หากเห็นข่าวนี้อยากให้รีบนำรถมาคืน เพราะถ้าหากต้องเผชิญหน้ากันจริง ๆ เขาเกรงว่าจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่และอาจลงมือทำร้ายได้