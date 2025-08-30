อดีตรองผู้จัดการโรงแรม วัย 33 ปี ทิ้งความฝันหรู กลับบ้านสานต่อ “โกพงษ์ข้าวมันไก่” รุ่นที่ 3 เมืองพระพุทธบาท

สระบุรี “เบนซ์” บวร พงษ์สุภาพ อดีตรองผู้จัดการโรงแรมระดับห้าดาว หันหลังให้งานโรงแรม ทุ่มเทสืบทอดตำนาน “โกพงษ์ข้าวมันไก่” เจ้าแรกในพระพุทธบาท สระบุรี ย้ำหัวใจสำคัญคือคุณภาพวัตถุดิบ–รสชาติ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจแก่คนทำธุรกิจรุ่นใหม่
ร้าน “โกพงษ์ข้าวมันไก่” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาตก หน้าวัดพระพุทธบาท สระบุรี คึกคักไปด้วยลูกค้าทั้งขาจรและขาประจำที่แวะเวียนมาลิ้มลองรสชาติข้าวมันไก่ เนื้อไก่นุ่มฉ่ำ ข้าวหอมเรียงเม็ด น้ำจิ้มรสจัดจ้าน และน้ำซุปมะนาวดองร้อนๆ จนหลายคนบอกต่อกันว่า “ต้องมาลอง”
เจ้าของร้านรุ่นที่ 3 คือนายบวร พงษ์สุภาพ หรือ “เบนซ์” อายุ 33 ปี อดีตรองผู้จัดการโรงแรมในกรุงเทพฯ ที่ตัดสินใจหันหลังให้เส้นทางสายโรงแรม กลับบ้านมาสานต่อกิจการครอบครัว เขาเล่าว่า แต่เดิมมีความฝันอยากก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมระดับห้าดาว แต่หลังการสูญเสียคุณพ่อ ทำให้เขาต้องมารับผิดชอบร้านแทนคุณแม่ ซึ่งเป็นผู้สืบทอดกิจการต่อจาก “เฮียอ้วนข้าวมันไก่” ในตำนานเจ้าแรกในพระพุทธบาท
“ตอนแรกผมแทบไม่มีความรู้เรื่องครัวเลย ใช้เวลา 3–4 ปี ฝึกหัดตั้งแต่การหุงข้าว ต้มไก่ ไปจนถึงการเลือกวัตถุดิบ เจอปัญหามากมาย ทั้งข้าวแฉะ ข้าวไหม้ แต่ก็ค่อยๆ แก้ไข พัฒนาสูตร จนได้รสชาติอย่างที่ลูกค้าชื่นชอบทุกวันนี้” เบนซ์ เล่า
สิ่งที่ร้านให้ความสำคัญคือคุณภาพวัตถุดิบ ข้าวต้องเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% หุงด้วยน้ำมันไก่เจียว ทำให้เมล็ดข้าวหอมมัน ไม่เลี่ยน ส่วนเนื้อไก่ต้องนุ่มฉ่ำ เด้งสู้ฟัน เมนูหลักคือข้าวมันไก่ต้ม ราคาเริ่มต้น 40 บาท พิเศษ 50 บาท นอกจากนี้ยังมีข้าวมันไก่ทอด ข้าวขาหมู ข้าวยำไก่แซ่บ รวมถึงเมนูผสม เช่น ไก่ต้ม+ไก่ทอด ราคาเริ่มต้น 60 บาท
ปัจจุบันร้านเตรียมไก่ต้มวันละราว 20 ตัว เปิดบริการตั้งแต่ 06.00–15.00 น. และยังรับออเดอร์สั่งกล่องจำนวนมาก ทำกันในระบบครอบครัวตามแบบฉบับดั้งเดิม พร้อม ฝากข้อคิดถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ว่า “อย่าหมดหวังกับสิ่งที่ทำ ถ้าเรารักมันก็พยายามต่อไป วันหนึ่งโอกาสจะมาถึงเอง เหมือนที่ผมได้กลับมาสืบทอดกิจการร้านโกพงษ์ข้าวมันไก่ในวันนี้”
สำหรับผู้สนใจสามารถแวะชิมได้ที่ร้านโกพงษ์ข้าวมันไก่ ริมถนนหน้าวัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 086-0537442 (คุณเบนซ์)