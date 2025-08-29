เผยคลิปสุดน่ารัก! ท่านทูตญี่ปุ่นลองชิม “ลาบแม่เป้ง” อาหารอีสานรสแซ่บ (ชมคลิป)

“Embassy of Japan in Thailand” เผยคลิปคอนเทนต์ “ท้าทูตให้ลอง” ตอนใหม่ เมื่อท่านทูตโอตากะ ทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล้าลองชิมเมนูพื้นบ้านอีสาน “ลาบแม่เป้ง” หรือ “นางพญามดแดง” ที่คั่วไฟอ่อนๆ ปรุงรสจัดจ้าน งานนี้ทั้งแซ่บ ทั้งน่ารัก จนชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์ชื่นชม
วันนี้ (29 ส.ค.) เพจ“Embassy of Japan in Thailand" ได้โพสต์คลิปวีดีโอสุดน่ารักของท่านทูตเป็นภาพขณะลองชิมอาหารอีสานรสแซ่บของไทยอย่างลาบแม่เป้ง โดยระบุข้อความว่า “ท้าทูตให้ลอง ชวนท่านทูตมาทาน อาหารอีสาน คอนเทนต์ “ท้าทูตให้ลอง” ของท่านทูตโอตากะ EP. 6 รอบนี้ ชวนท่านทูตมาลองรับประทาน อาหารพื้นบ้านของภาคอีสาน อย่าง “ลาบแม่เป้ง” “แม่เป้ง” หรือ “นางพญามดแดง” นำมาคั่วไฟอ่อนๆ ปรุงรสชาติแซ่บๆ แล้วจะแซ่บขนาดไหน ? มาชมความสนุกสนานกับท้าทูตให้ลองตอนใหม่
อย่างไรก็ตาม “แม่เป้ง” หรือ “นางพญามดแดง” กำลังได้รับความนิยมในหมู่คนไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน ซึ่งนิยมจับมาบริโภคในเมนูหลากหลาย เช่น เมี่ยงมดแดง ก้อยไข่มดแดง แกงผักหวาน และต้มยำปลาช่อน ด้วยรสชาติเปรี้ยว มัน และความกรุบของไข่มดแดงที่เป็นเอกลักษณ์ แม่เป้งคือมดแดงเพศเมียมีปีก มีขนาดใหญ่กว่ามดแดงทั่วไป และอุดมไปด้วยโปรตีนสูง ไขมันต่ำ และให้พลังงานต่ำกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ทำให้ถูกยกให้เป็น “ซูเปอร์ฟู้ด” ของท้องถิ่น ปัจจุบันมีทั้งการหาแม่เป้งตามธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ กิโลกรัมละประมาณ 400–500 บาท เพื่อรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น