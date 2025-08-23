รองเลขา กกต.ยื่นคัดค้านการประกันตัวอดีต หน.ไทรักธรรม ให้บุคคลอื่นนำเงินอุดหนุนพรรคไปใช้ส่วนตัว

“รองเกรียงไกร” ยื่นคัดค้านการประกันตัวและประสานการดำเนินคดีอดีตหัวหน้าพรรค “ไทรักธรรม” ปล่อยให้บุคคลอื่นนำเงินอุดหนุนพรรคไปใช้ส่วนตัว
วันนี้ ( 23 ส.ค.) นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าพบ พ.ต.อ.วีระวุฒิ ดำสุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท ที่สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ในการคัดค้านการประกันตัว นายพีระวิทย์ เลื่องลือดลภาค อดีตหัวหน้าพรรคไทรักธรรม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสระบุรี ที่ จ.117/2566 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 และเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดอาญาฐานเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ได้มีการนำหรือยินยอมให้บุคคลอื่นนำเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือใช้เพื่อการอื่นใด อันเป็นความผิดตามมาตรา 132 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ พ 962/2567 คดีหมายเลขแดงที่ 2607/2568 ของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2568 และคดีหมายเลขดำที่ พ 827/2567 คดีหมายเลขแดงที่ พ 499/2568 ของศาลจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2568
สำนักงาน กกต. เห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูง หากปล่อยตัวชั่วคราว อาจทำให้ผู้ต้องหาหลบหนี ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 อีกทั้งยังปรากฏพฤติการณ์การหลบหนีการจับกุมตามหมายจับ จึงยื่นคัดค้านการให้ประกันตัว และในวันนี้ พนักงานสอบสวน ได้นำตัวผู้ต้องหาฝากขังเป็นครั้งแรกต่อศาลจังหวัดสระบุรี ภายหลังจากการฝากขังแล้ว พนักงานสอบสวนจะได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนการสอบสวนให้อัยการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
นายเกรียงไกรฯ ยังได้หารือกับ พ.ต.อ.วีระวุฒิ ถึงแนวทางในการขยายผลเพื่อจับกุมผู้ต้องหารายอื่นที่ยังหลบหนี เพื่อมาดำเนินคดีต่อไป