ล้างบาง “ครอบครัวตี๋หน้าพระลาน”! ยึดยาบ้า 2 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สระบุรี – ตำรวจภูธรภาค 1 สนธิกำลังฝ่ายความมั่นคง ลุยปฏิบัติการไล่ล่าเครือข่าย “ครอบครัวตี๋หน้าพระลาน” จับ 3 ผู้ต้องหา ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ 2 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท เตรียมขยายผลลากคอทั้งขบวนการ
วันนี้ (7 ส.ค.) ที่สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท จ.สระบุรี พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ รอง ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี และ ว่าที่ ร.ต.อากาศ ปานแย้ม จาก สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 แถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ พร้อมของกลางยาบ้า 2 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท
ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดจากการประสานข้อมูลข่าวกรองระหว่าง ตำรวจภูธรภาค 1 หน่วยข่าวกรองทางทหาร ศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.) และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จนนำไปสู่การสกัดจับรถลำเลียงยาเสพติดบริเวณด่านตรวจ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย ประกอบด้วย 1. นายมณเฑียร หรือ “ต้อง” ทำหน้าที่ขับรถขนยาเสพติด 2. น.ส.ชนันธิดา หรือ “เค้ก” ผู้โดยสารในรถขนยา 3. นายไชยรัตน์ หรือ “กบ” ทำหน้าที่ขับรถนำสำรวจเส้นทาง
พล.ต.ต.ชยานนท์ เผยว่า “ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการทำงานของทุกหน่วย ทั้งตำรวจ ทหาร และ กอ.รมน. โดยเฉพาะข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยำ เป็นโมเดลที่เราจะใช้ปราบปรามยาเสพติดต่อไปอย่างเข้มข้น”
ขณะที่ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า “การบูรณาการกับหน่วยความมั่นคงช่วยเสริมความมั่นใจให้ประชาชน แสดงให้เห็นว่ารัฐไม่ละเลยกับภัยคุกคามนี้ พร้อมผลักดันให้สระบุรีเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง”
การจับกุมครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการกวาดล้างเครือข่ายค้ายาเสพติดที่ฝังรากลึกในภาคกลาง โดยเฉพาะเครือข่าย “ครอบครัวตี๋หน้าพระลาน” ซึ่งถูกจับตาอย่างเข้มงวดมานาน คาดว่าการขยายผลจะนำไปสู่การเชื่อมโยงกับขบวนการรายใหญ่ในภาคเหนือและชายแดนต่อไป