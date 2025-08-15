รวบ “ผู้กองปอยเปต” อ้างถูกนายหน้าคนจีนหลอกไปทำงานแก๊งคอลฯ

ตำรวจ ดส.จับกุม “ผู้กองปอยเปต” อ้างเป็นตำรวจหลอกเหยื่อโอนเงิน สารภาพถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีนายหน้าชาวจีนจ้างแสกนหน้า
วันนี้ (15 ส.ค.) พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส. สั่งการให้ พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ พ.ต.ท.มโรดม์ ขวัญเมือง พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.กก.ดส. พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. ร่วมกันจับกุม นายบุญอุ้ม อายุ 24 ปี สัญชาติไทย ตามหมายจับของศาลจังหวัดตะกั่วป่า ที่ จ.51/2568 ลงวันที่ 23 มิ.ย.68 โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงาน และเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ โดย จับกุมได้ที่บริเวณศูนย์การค้าอินโดจีน จ.สระแก้ว
สืบเนื่องจากตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บช.น.ได้มีการเร่งรัดติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส. จึงสั่งการให้ พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส.ออกสืบสวนติดตามตัวนายบุญอุ้ม ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาตามหมายจับได้หลบหนีการจับกุมมาบริเวณศูนย์การค้าอินโดจีน จ.สระแก้ว จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจนกระทั่งพบตัวนายบุญอุ้ม
สำหรับพฤติการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้จะลวงว่า เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ และหลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบโทรศัพท์มือถือและคนร้ายจะทำการโอนเงินจากบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารของผู้เสียหายไปยังบัญชีของคนร้าย
จากการสอบสวนผู้ต้องหา ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่าตนโดนหลอกให้ไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยมีคนจีนเป็นนายจ้างมาสแกนใบหน้าตนและมีการใช้ AI ปลอมแปลงใบหน้าตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจไปหลอกลวงผู้เสียหายให้หลงเชื่อ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดส.จึงได้ทำการจับกุมและนำผู้ต้องหาส่ง กก.3 บก.สอท.2 เพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป