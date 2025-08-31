บช.น.แถลงสถานการณ์ชุมนุม "รวมพลังแผ่นดิน" ตรวจสอบต่างด้าว 70 ราย จับกุมพกมีด 29 ราย

MGR Online-โฆษก ศปก ส่วนหน้า บก.น.1 แถลงสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่ม "รวมพลังแผ่นดิน" ที่อนุสาวรีย์ชัยฯ ตรวจสอบต่างด้าว 70 ราย จับกุมชาวเมียนมา 1 ราย ผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง เข้มบินโดรนปฏิบัติให้ครบ 3 ส่วน การจราจรโดยรอบมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้
วันนี้ (31 ส.ค.) เวลา 17.00 น. ที่ ศปก.ส่วนหน้า บก.น.1 ตั้งอยู่สำนักงานเขตราชเทวี พ.ต.อ.พันษา อัมราพิทักษ์ ผกก.สน.ยานนาวา ในฐานะโฆษก ศปก ส่วนหน้า บก.น.1 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงการปฏิบัติของตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กรณีการชุมนุมของคณะ "รวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทย" ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00-21.00 น.
พ.ต.อ.พันษา กล่าวว่า การชุมนุมในห้วง 12.00-17.00 น. ผลการปฏิบัติในภาพรวมของการตั้งจุดคัดกรอง ป้องกันเหตุอาชญากรรม ได้แก่ ผกก.สน.มักกะสัน นำกำลังรับผิดชอบฝั่งทิศใต้ ผกก.สน.บางซื่อ นำกำลังรับผิดชอบฝั่งทิศเหนือ ผกก.สน.ดินแดง นำกำลังรับผิดชอบฝั่งทิศตะวันออก ผกก.สน.สามเสน นำกำลังรับผิดชอบฝั่งทิศตะวันตก และ ผกก.สน.พญาไท รับผิดชอบพื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ ที่มีการจัดกิจกรรมพร้อมกำลัง บก.อคฝ.
จนถึงเวลา 17.00 น. มีการตรวจยึด/จับกุม อาวุธมีด และคัตเตอร์ รวม 29 ราย, ตรวจสอบบุคคลต่างด้าว จำนวน 70 ราย จับกุมชาวเมียนมา 1 ราย กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง สภาพอากาศมีเมฆหนาและฝนตกหนัก ตั้งแต่เวลา 15.00 น.จนถึงปัจจุบัน ขอให้ประชาชนที่สัญจรไปมา โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนสภาพการจราจรโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ ถนนราชวิถี ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนดินแดง มีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ จัดกำลังตำรวจ บก.จร.อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนข้ามถนน
พ.ต.อ.พันษา กล่าวต่อว่า ประชาสัมพันธ์การใช้โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ ต้องครบ 3 ส่วน คือ ตัวโดรนต้องขึ้นทะเบียน สนง.การบินพลเรือน และได้รับอนุญาตจาก กสทช.โดรนต้องมีประกันบุคคลที่ 3, นักบินโดรนมีไลเซน ใบอนุญาต ปล่อยอากาศยานไร้คนขับ/ได้รับอนุญาตบินจาก สนง.การบินพลเรือน, แจ้งการบินโดรนในเขตกรุงเทพฯ ศูนย์โดรน บช.น.ชั้น 4 แจ้ง สน.พื้นที่ มีการจัดเจ้าหน้าที่และตำรวจร่วมควบคุมการบิน ส่วนนอกเขตกรุงเทพฯ แจ้งโรงพักในพื้นที่
กรณีนำส่งผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บส่ง รพ.โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1197 มีการจัดตำรวจจราจรชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่ออำนวยความสะดวก และพร้อมช่วยเหลืออย่างทันท่วงที.