xs
xsm
sm
md
lg

บช.น.แถลงสถานการณ์ชุมนุม "รวมพลังแผ่นดิน" ตรวจสอบต่างด้าว 70 ราย จับกุมพกมีด 29 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online-โฆษก ศปก ส่วนหน้า บก.น.1 แถลงสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่ม "รวมพลังแผ่นดิน" ที่อนุสาวรีย์ชัยฯ ตรวจสอบต่างด้าว 70 ราย จับกุมชาวเมียนมา 1 ราย ผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง เข้มบินโดรนปฏิบัติให้ครบ 3 ส่วน การจราจรโดยรอบมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้

วันนี้ (31 ส.ค.) เวลา 17.00 น. ที่ ศปก.ส่วนหน้า บก.น.1 ตั้งอยู่สำนักงานเขตราชเทวี พ.ต.อ.พันษา อัมราพิทักษ์ ผกก.สน.ยานนาวา ในฐานะโฆษก ศปก ส่วนหน้า บก.น.1 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงการปฏิบัติของตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กรณีการชุมนุมของคณะ "รวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทย" ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00-21.00 น.

พ.ต.อ.พันษา กล่าวว่า การชุมนุมในห้วง 12.00-17.00 น. ผลการปฏิบัติในภาพรวมของการตั้งจุดคัดกรอง ป้องกันเหตุอาชญากรรม ได้แก่ ผกก.สน.มักกะสัน นำกำลังรับผิดชอบฝั่งทิศใต้ ผกก.สน.บางซื่อ นำกำลังรับผิดชอบฝั่งทิศเหนือ ผกก.สน.ดินแดง นำกำลังรับผิดชอบฝั่งทิศตะวันออก ผกก.สน.สามเสน นำกำลังรับผิดชอบฝั่งทิศตะวันตก และ ผกก.สน.พญาไท รับผิดชอบพื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ ที่มีการจัดกิจกรรมพร้อมกำลัง บก.อคฝ.

จนถึงเวลา 17.00 น. มีการตรวจยึด/จับกุม อาวุธมีด และคัตเตอร์ รวม 29 ราย, ตรวจสอบบุคคลต่างด้าว จำนวน 70 ราย จับกุมชาวเมียนมา 1 ราย กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง สภาพอากาศมีเมฆหนาและฝนตกหนัก ตั้งแต่เวลา 15.00 น.จนถึงปัจจุบัน ขอให้ประชาชนที่สัญจรไปมา โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนสภาพการจราจรโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ ถนนราชวิถี ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนดินแดง มีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ จัดกำลังตำรวจ บก.จร.อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนข้ามถนน

พ.ต.อ.พันษา กล่าวต่อว่า ประชาสัมพันธ์การใช้โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ ต้องครบ 3 ส่วน คือ ตัวโดรนต้องขึ้นทะเบียน สนง.การบินพลเรือน และได้รับอนุญาตจาก กสทช.โดรนต้องมีประกันบุคคลที่ 3, นักบินโดรนมีไลเซน ใบอนุญาต ปล่อยอากาศยานไร้คนขับ/ได้รับอนุญาตบินจาก สนง.การบินพลเรือน, แจ้งการบินโดรนในเขตกรุงเทพฯ ศูนย์โดรน บช.น.ชั้น 4 แจ้ง สน.พื้นที่ มีการจัดเจ้าหน้าที่และตำรวจร่วมควบคุมการบิน ส่วนนอกเขตกรุงเทพฯ แจ้งโรงพักในพื้นที่

กรณีนำส่งผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บส่ง รพ.โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1197 มีการจัดตำรวจจราจรชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่ออำนวยความสะดวก และพร้อมช่วยเหลืออย่างทันท่วงที.







พ.ต.ท.วรภัทร สุขไทย รอง ผกก.ป.สน.บางซื่อ และตำรวจ สน.บางซื่อ จับกุมผู้กระทำผิดพกพาอาวุธมีด และคัตเตอร์ ขณะตั้งจุดคัดกรองป้องกันเหตุอาชญากรรม บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ


บช.น.แถลงสถานการณ์ชุมนุม "รวมพลังแผ่นดิน" ตรวจสอบต่างด้าว 70 ราย จับกุมพกมีด 29 ราย
บช.น.แถลงสถานการณ์ชุมนุม "รวมพลังแผ่นดิน" ตรวจสอบต่างด้าว 70 ราย จับกุมพกมีด 29 ราย
บช.น.แถลงสถานการณ์ชุมนุม "รวมพลังแผ่นดิน" ตรวจสอบต่างด้าว 70 ราย จับกุมพกมีด 29 ราย
บช.น.แถลงสถานการณ์ชุมนุม "รวมพลังแผ่นดิน" ตรวจสอบต่างด้าว 70 ราย จับกุมพกมีด 29 ราย
พ.ต.ท.วรภัทร สุขไทย รอง ผกก.ป.สน.บางซื่อ และตำรวจ สน.บางซื่อ จับกุมผู้กระทำผิดพกพาอาวุธมีด และคัตเตอร์ ขณะตั้งจุดคัดกรองป้องกันเหตุอาชญากรรม บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น