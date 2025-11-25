สยอง!พบศพปริศนาถูกเผาเหลือแต่กระดูก-หนอนไต่ยั้วเยี้ยคาบ้านร้างกำแพงเพชร

กำแพงเพชร - ผงะ..พบศพปริศนาถูกเผาคาบ้านร้างท้ายหมู่บ้านเมืองกำแพงเพชร จนเหลือโครงแต่กระดูก ใกล้ศพเจอพระ 3 องค์ เหรียญบาท 3 เหรียญ และกล้องส่องพระ
หลังมีผู้ไปพบศพผู้เสียชีวิตถูกเผาอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ม.1 (บ้านลานดอกไม้) ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และโพสต์ตามหาญาติบุคคลสูญหาย ผ่านเพจ “กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่” ว่า..
“#มีญาติใครหายไหม รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้านพบศพโครงกระดูกนอนเสียชีวิตในบ้านข้างริมคลองบ้านลานดอกไม้หมู่ที่ 1 ตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร #กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดลานดอกไม้”
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางรัญญา พงษ์เสือ กำนันตำบลลานดอกไม้ เล่าว่า ตนได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เมื่อบ่ายวันที่ 23 พ.ย.ว่าลูกบ้านที่ทำนาอยู่ใกล้กับบ้านหลังเกิดเหตุ สังเกตเห็นกลุ่มควันสีดำพุ่งออกมาจากบ้านหลังดังกล่าว จึงได้เข้าตรวจสอบ พบเป็นบ้านน็อคดาวน์ยกพื้นทำจากไม้ฝาเฌอร่า อยู่ริมคลองในทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน ซึ่งไม่มีคนอยู่ เนื่องจากเจ้าของบ้านไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ
เบื้องต้นพบประตูบ้านถูกล็อกจากข้างนอก จึงได้ชะโงกหน้าเข้าไปดูบริเวณประตูบานพับข้างบ้านว่าไฟไหม้อะไร ก็ต้องตกใจเพราะเจอโครงกระดูถูกเผาไหม้เกือบหมด ขณะนั้นไฟได้ดับลงแล้ว ตนและผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับชาวบ้านที่แจ้งจึงเข้าไปดูให้ละเอียดอีกครั้งพบว่าเป็นศพถูกเผาจริงๆ ก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยให้เข้ามาตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกำแพงเพชร และกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเดินทางมาถึงได้เปิดประตูเข้าไปภายในบ้านจุดเกิดเหตุพบว่าศพถูกเผาจนไหม้เกรียมเกือบหมดแล้ว มีหนอนไต่ยั้วเยี้ยเต็มพื้นบ้าน คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมานานแล้วและอาจนำมาเผาเพื่ออำพรางคดึ
ที่เกิดเหตุยังพบเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตถูกไฟเผา พระคล้องคอ 3 องค์ เหรียญบาท 3 เหรียญ กล้องส่องพระ และมีดคัตเตอร์ 1 อัน นาฬิกาข้อมือ รองเท้าผ้าใบ และรองเท้าเตะ ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นศพใคร เพศอะไร เพราะไม่มีคนในหมู่บ้านและคนในพื้นที่หายไป โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เก็บข้อมูลในที่เกิดเหตุ และนำศพที่ถูกเผาไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
นางรัญญา กำนันตำบลลานดอกไม้ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่า ตนได้โพสต์โซเชียลและไลน์กลุ่มต่างๆเพื่อตามหาญาติผู้เสียชีวิต แต่จนขณะนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมา ขณะที่ลูกชายของเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว (อยู่บ้านอีกหลังไม่ได้อยู่บ้านจุดเกิดเหตุ) ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนพ่อกับแม่ได้เดินทางกลับมา แต่ไม่ได้อยู่บ้านหลังดังกล่าว เมื่อไปปลูกต้นไม้กับตนใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุ ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้เดินเข้าไปดู
สำหรับตนมองว่าน่าจะมีการฆ่าอำพรางและนำศพมาทิ้งก่อนที่จะกลับมาเผา หากผู้ก่อเหตุมาเผากลางคืนก็จะไม่มีคนเห็นเพราะห่างจากบ้านคนประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร ประตูถูกล็อกจากข้างนอกมีเพียงบานหน้าต่างถูกงัดไว้นานเป็นปีแล้ว และในขณะนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาว่าเป็นญาติใครหาย
ด้าน ร.ต.อ.ปรัชญา ทางบ้านฆ้อง สว.สอบสอวน สภ.เมืองกำแพงเพชร ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานและรอผลชันสูตรว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร เสียชีวิตจากอะไร ซึ่งหากใครที่เป็นญาติและพบว่ามีบุคคลในครอบครัวหายไปก็สามารถแจ้งเข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจได้