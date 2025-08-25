”ภูมิธรรม“ ยอมรับเรื่องเขตแดนคงไม่จบง่าย บางประเทศใช้เวลาเป็น 100 ปี ขออย่ากังวลใจไม่เปิดสงครามโดยไม่จำเป็น ยังยืนหยัดผลประโยชน์ชาติ

”ภูมิธรรม“ บอก ประชุม RBC ภาค 2 เป็นเรื่องเขตแดน ยอมรับหนักใจกัมพูชาตกลงกันแล้วไปพูดอีกอย่าง ยอมรับเรื่องเขตแดน ไม่เคยจบง่ายบางประเทศใช้เวลาเป็น 100 ปี อย่าไปกังวลใจถ้าเรายังยืนจุดที่ไม่ทำให้เกิดสงครามโดยไม่จำเป็น และยืนหยัดผลประโยชน์ชาติ เจรจาจบก็จบ พร้อมยกนาฬิกาข้อมือแซวสื่อ บอกดูวันที่ทุกวันใกล้จะพ้นตำแหน่งแล้ว
วันที่ 25 ส.ค.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ไทย-กัมพูชาในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 ในวันที่ 27 ส.ค.จะมีการเสนอเงื่อนไขเหมือนกับการประชุม RBC ของกองทัพภาคที่ 1 หรือแตกต่างกันหรือไม่ว่า ก็ไม่มี เป็นการต่อเนื่อง จากการประชุม RBC ครั้งที่แล้ว แต่อาจจะแตกต่างกันบ้างของแต่ละสภาพพื้นที่และสภาพปัญหา และพื้นฐานจะเป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งก่อน เป็นเรื่องระดับแม่ทัพไปคุยกัน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเส้นแดน ทำอย่างไรที่จะทำให้ได้ข้อสรุปที่ตรงกันมากที่สุด
ส่วนแนวโน้มน่าจะมีสัญญาณที่ดีใช่หรือไม่ เพราะการประชุมครั้งก่อนฝ่ายกัมพูชารับเงื่อนไข แต่การประชุมที่กองทัพภาคที่ 2 มีเรื่องรั้วลวดหนาม ที่แตกต่างกับกองทัพภาคที่ 1
นายภูมิธรรม กล่าวว่า เรื่องรั้วลวดหนามอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับที่พูดคุยกันมา เพราะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลย เข้าใจว่า ทูตทหารที่กรุงพนมเปญทำหนังสือประท้วงไปแล้ว แต่ขณะนี้สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาที่เราหนักใจคือเวลาที่ฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายโฆษกไปพูดอีกอย่าง ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะตั้งแต่สมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ปรากฏเป็นแบบนี้เสมอ พร้อมย้ำว่าเวลานี้ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้มีการรวบรวมอยู่ ขณะเดียวกันนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก็เดินทางไปที่เจนีวา เพื่อพบกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาออตตาวา เพื่อนำหลักฐานทั้งหมดไปคุยกัน ซึ่งเราก็ต่อสู้ในทิศทางของเราอยู่แล้ว คือ ใจเย็น รักสันติ และไม่ยอมให้ใครรุกล้ำอธิปไตย และเราได้สั่งการมาโดยตลอดว่าหากมีหลักฐานให้เก็บรวบรวมเอาไว้ เสียงตอบรับในต่างประเทศขณะนี้จึงค่อนข้างดี ตนรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดมีความชัดเจน มากที่สุดในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาพูดอะไรก็พูดไป เพราะความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงซึ่งต่างประเทศก็ได้เห็นอยู่แล้ว
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่กับการชุมนุมเคลื่อนไหวในกัมพูชาที่เรียกร้องให้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ เข้ามาแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา โดยถึงขั้นเสนอชื่อถนนโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งไทยต้องการให้เป็นแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคี นั้น นายภูมิธรรม กล่าวว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขา ไม่ขอก้าวล่วง
ส่วนประเมินสถานการณ์ครบรอบ 1 เดือนหลังปะทะไทย-กัมพูชาอย่างไร นายภูมิธรรมกล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน การเจรจาเรื่องเขตแดนซึ่งไม่เคยจบลงง่ายๆ บางประเทศ 10 ปี หลายสิบปีหรือเป็นร้อยปีก็มี วันนี้เพิ่งเริ่มต้นในรอบใหม่ จริงๆ เรามีปัญหามาตลอด แต่มันก็จบเป็นช่วงๆ อยู่ที่แต่ละช่วงสถานการณ์เป็นอย่างไร อย่าไปกังวลใจ ถ้าเรายังยืนจุดที่ไม่ควรจะทำให้เกิดสงครามโดยไม่จำเป็น และยังยืนหยัดเรื่องรักษาผลประโยชน์ของประเทศ เจรจาจบก็จบ ก็ยังอยู่ตรงนี้ ไม่รุกล้ำไปไหน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่นายภูมิธรรม จะให้สัมภาษณ์ ได้ดูนาฬิกาข้อมือ ซึ่งสื่อมวลชนได้แซวว่ายังมีเวลาอยู่ ใช้เวลาสัมภาษณ์ไม่นาน ทำให้นายภูมิธรรม แซวสื่อมวลชนกลับว่า “วันนี้วันที่เท่าไหร่ ดูเวลาทุกวัน จะพ้นตำแหน่งแล้ว”