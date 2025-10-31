แวนทีฟ เดินหน้าลงทุนเพิ่ม 170 ล้าน ครบรอบ 10 ปีโรงงานระยอง ดันไทยสู่ฮับเทคโนโลยีล้างไต ขับเคลื่อนเทคโนโลยี การล้างไตที่บ้าน เสริมสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณสุขและอนาคตเศรษฐกิจของไทย

แวนทีฟ ประเทศไทย ผู้นำนวัตกรรมระดับโลกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนานกว่า 40 ปี ประกาศความสำเร็จในการขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 170 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตยา และเวชภัณฑ์สำหรับการล้างไตทางช่องท้อง เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีการดำเนินงานโรงงานในประเทศไทย แสดงถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคไต พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ แวนทีฟยังได้เปิดโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตมาตรฐานสากลในจังหวัดระยองให้สื่อมวลชนและพันธมิตรเข้าเยี่ยมชม เผยเบื้องหลังกระบวนการผลิตยา และเวชภัณฑ์ระดับโลก ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ในภูมิภาค
โดยโรงงานแวนทีฟ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ จังหวัดระยอง มีบทบาทสำคัญในการผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้องภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตทั่วประเทศ การลงทุนในโรงงานแห่งนี้ยังมีส่วนสนับสนุนการจ้างงานในประเทศมากกว่า 3,200 ตำแหน่งทั้งทางตรงและทางอ้อม และยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,100 ล้านบาทต่อปี
การลงทุนของแวนทีฟกว่า 170 ล้านบาทครั้งนี้ เพื่อขยายกำลังการผลิต, เพิ่มระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ และเพิ่มฐานการผลิตจากน้ำยาล้างไตสู่เครื่องมือแพทย์ โดยการขยายกำลังการผลิตนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับความต้องการของผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องในประเทศไทย และส่งออกชิ้นไปยังหลายประเทศทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมการผลิตของไทยในระดับสากล ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ และตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ อีกด้วย
“การลงทุนอย่างต่อเนื่องของแวนทีฟ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยไทย และการสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ในประเทศ ซึ่งพันธกิจ ‘ชีวิตยืนยาว ก้าวสู่ความเป็นไปได้’ ของเรา มุ่งเน้นการส่งมอบการรักษาผู้ป่วยด้วยการล้างไตทางช่องท้องคุณภาพระดับโลกที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านการดูแลรักษาโรคไตและอวัยวะสำคัญระดับโลก แวนทีฟได้ลงทุนและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะเสริมศักยภาพให้ผู้ป่วยและทีมดูแลสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด” คุณพอล อุทัยชลานนท์ ผู้จัดการใหญ่ แวนทีฟ ประจำประเทศมาเลเซีย ไทย เวียดนาม และพม่า กล่าว
ตลอดเส้นทาง 10 ปีในประเทศไทย แวนทีฟเดินหน้าผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงงานที่มีคุณภาพ ทั้ง วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังคนในสายงานผลิตให้มีทักษะให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ช่วยยกระดับผลลัพธ์ทางการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และด้วยความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (AMATA) องค์การเภสัชกรรม รวมถึงสถาบันสาธารณสุขท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมให้แวนทีฟมีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านนวัตกรรมที่ล้ำสมัย และช่วยยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการแพทย์ในภูมิภาค
“เราภูมิใจที่โรงงานของเราได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นให้กับผู้ป่วย, อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงชุมชนในจังหวัดระยอง เราดำเนินการผลิตด้วยตามมาตรฐานระดับโลก ด้วยมาตรฐาน ISOด้านการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากร จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ สะท้อนถึงความทุ่มเทของทีมงานมืออาชีพที่ส่งต่อไปยังผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับการรักษาของผู้ป่วยโรคไต แต่ยังช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาชุมชนในจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน” มร. ลิม เชา เอง ผู้จัดการโรงงาน แวนทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง กล่าว
โดยความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของแวนทีฟผ่านโครงการ
ต่าง ๆ เช่น การวิ่งการกุศลประจำปีเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตของประเทศไทย และโครงการ Green Nephrology Upcycling ที่นำถุงล้างไตใช้แล้วมาผลิตเป็นวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการลดขยะทางการแพทย์และมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
สำหรับการก้าวเข้าสู่ทศวรรษถัดไปในประเทศไทยของแวนทีฟ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรม
ขยายโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเติบโตระยะยาวของภาคสาธารณสุขและอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยต่อไป
เกี่ยวกับ แวนทีฟ
แวนทีฟ เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดรักษาดูแลไตและอวัยวะที่สำคัญ โดยมีพันธกิจในการเสริมสร้าง ‘ชีวิตยืนยาว ก้าวสู่ความเป็นไปได้’ (Extending Lives, Expanding Possibilities) ให้กับผู้ป่วยและทีมที่ดูแลทั่วโลก ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ทีมงานของ
แวนทีฟได้ทุ่มเทในการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมที่มีความหมายเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไต โดยในปัจจุบัน แวนทีฟได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคไตในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ผ่านผลิตภัณฑ์ ทีมงาน และบริการของบริษัทฯ กว่า 1 ล้านครั้งต่อวัน แวนทีฟยังคงต่อยอดความเชี่ยวชาญยกระดับประสบการณ์การล้างไตทางช่องท้องผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการที่ทันสมัย พร้อมมองการณ์ไกลมากกว่าแค่การดูแล
โรคไต แต่ยังคำนึงถึงการลงทุนเพื่อพัฒนาปฏิรูปการรักษาอวัยวะที่สำคัญ แวนทีฟใส่ใจดูแลเกี่ยวกับโรคไต พร้อมมุ่งมั่นที่จะมอบบริการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการยืดอายุและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยทุกราย เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vantive.com หรือติดตามผ่านช่องทาง LinkedIn, Facebook, และ YouTube