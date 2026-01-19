"ดอยอินทนนท์"เย็นติดลบ2.5องศาฯ เกิด"เหมยขาบ"รัวๆ-นทท.คึกคักท้าหนาวไม่ขาดสาย

เชียงใหม่- "ดอยอินทนนท์"ยังยะเยือก อุณหภูมิอากาศ 2 องศาเซลเซียส ส่วนยอดหญ้าติดลบ 2.5 องศาเซลเซียส ทำเกิดน้ำค้างแข็งต่อเนื่อง
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(19ม.ค.69) สภาพอากาศที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงหนาวเย็นจัดอย่างต่อเนื่อง โดยเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 2 องศาเซลเซียส ทั้งที่บริเวณยอดดอยและกิ่วแม่ปาน
ขณะที่อุณหภูมิยอดหญ้าบริเวณหน่วยพิทักษ์ยอดดอยและช่วงหลักกิโลเมตรที่43-44 ลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง วัดได้ติดลบ 2.2 องศาเซลเซียส และติดลบ 2.5 องศาเซลเซียส ตามลำดับ พร้อมกับเกิดน้ำค้างแข็ง หรือ "เหมยขาบ"ขึ้น เป็นวงกว้าง ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 35 ของฤดูหนาวปีนี้ สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นและพากันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
สำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้น แม้วันนี้จะเป็นช่วงวันธรรมดา แต่บรรยากาศยังเป็นไปอย่างคึกคักพอสมควร จากการที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามและสัมผัสอากาศหนาว