นทท.ท้าหนาว"ดอยอินทนนท์"ไม่หยุดแม้สิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ เย็นจัด3องศาฯ-ยอดหญ้าติดลบทำเกิด"เหมยขาบ"รัวๆ

เชียงใหม่ - นทท.ยังแห่ท้าหนาว “ดอยอินทนนท์” แม้สิ้นสุดหยุดยาวฉลองปีใหม่ เย็นยะเยือกต่อเนื่อง อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 3 องศาเซลเซียส ส่วนยอดหญ้าติดลบ 2 องศาเซลเซียส ทำเกิด “เหมยขาบ” แบบไม่มีพัก
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(5 ม.ค.69) บรรยากาศการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก แม้ว่าจะไม่หนาแน่นเท่าช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันชื่นชมธรรมชาติและสัมผัสอากาศหนาว ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 3 องศาเซลเซียส ที่บริเวณยอดดอย ส่วนที่กิ่วแม่ปาน วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 4 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้จากสภาพอกาศที่ยังาคงหนาวเย็นจัดต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมเหมาะสม ส่งผลทำให้เกิดน้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” เป็นเกล็ดน้ำแข็งสีขาวสะท้อนแสงระยิบระยับเกาะติดตามยอดหญ้าบริเวณหน่วยพิทักษ์ยอดดอย และที่ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 43-44 ซึ่งอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง วัดได้ -0.5 องศาเซลเซียส และ -2 องศาเซลเซียส ตามลำดับ สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับผู้พบเห็นและต่างพากันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก
ขณะที่สถิตินักท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 4 ม.ค.69 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 4,574 คน เป็นคนไทย 2,796 คน ชาวต่างชาติ 1,778 คน และยานพาหนะ 1,318 คัน