"ดอยอินทนนท์"คนเพียบเที่ยวท้าหนาวรับวันขึ้นปีใหม่69 เย็นยะเยือก3องศาเซลเซียส เกิด"เหมยขาบ"11วันติด

เชียงใหม่ – “ดอยอินทนนท์” สุดคึกคักรับศักราชใหม่ นักท่องเที่ยวแห่ท้าหนาวชมวิวธรรมชาติงดงาม อากาศเย็นยะเยือก 3 องศาเซลเซียส ขณะที่ยอดหญ้าอุณหภูมิติดลบ 0.5 องศาเซลเซียส เกิด “เหมยขาบ” รับวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 11 แล้ว ทำลายสถิติปี 2567
วันนี้(1 ม.ค.69)รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ที่เป็นคืนวันส่งท้ายปีเก่า 2568 โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันพักค้างแรมและร่วมกิจกรรมเคาท์ดาวน์ที่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ร่วมกับชุมชนจัดขึ้นเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งสถิตินักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินนนท์เมื่อวานนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 11,999 คน เป็นคนไทย 11,080 คน ชาวต่างชาติ 919 คน ยานพาหนะ 4,740 คัน
ขณะที่เช้าวันนี้บรรยากาศท่องเที่ยวยังคงคึกคักต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 3 องศาเซลเซียส ที่ยอดดอย ส่วนที่กิ่วแม่ปาน วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 4 องศาเซลเซียส ทั้งนี้จากอากาศที่หนาวเย็นจัดจนอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง วัดได้ -0.5 องศาเซลเซียส ส่งผลทำให้เกิดน้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้น ตามยอดหญ้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่ 46 ซึ่งเป็นเหมยขาบที่เกิดขึ้นในวันขึ้นปีใหม่พอดีและสร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก โดยเป็นการเกิดเหมยขาบขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 11 เป็นการทำลายสถิติที่เคยเกิดขึ้นติดต่อกัน 10 วัน เมื่อปี 2567 และนับเป็นครั้งที่ 24 ของฤดูหนาวปีนี้