"ดอยอินทนนท์"เย็นไม่หยุด อุณหภูมิต่ำ4องศาฯ-เกิด"เหมยขาบ"4วันติดต่อรับวันคริสมาสต์

เชียงใหม่ – “ดอยอินทนนท์” ยังยะเยือกไม่หยุด นักท่องเที่ยวคึกคักแห่ท้าหนาวต่อเนื่อง อุณหภูมิต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส พร้อมกับเกิด “เหมยขาบ” ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 รับวันคริสมาสต์
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (25ธ.ค.68) ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง พร้อมกับเกิดน้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 4 และตรงกับวันคริสมาสต์ด้วย โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 4 องศาเซลเซียส ที่ยอดดอยและกิ่วแม่ปาน โดยผลจากอากาศที่หนาวเย็นจัดประกอบกับปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมส่งผลทำให้เกิด “เหมยขาบ” ขึ้นที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ยอดดอย ซึ่งอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง วัดได้ 0.6 องศาเซลเซียส สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นและต่างพากันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก
สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคัก แม้จะเป็นช่วงวันธรรมดา แต่ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวและชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งการเดินบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน และชมดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย เริ่มออกดอกบานชมพูสะพรั่งแล้ว โดยสถิตินักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.68 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,490 คน เป็นคนไทย 2,645 คน ชาวต่างชาติ 1,845 คน และยานพาหนะ 1,218 คัน โดยทางอุทยานฯ ได้เน้นย้ำนักท่องเที่ยวให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากถนนเป็นทางโค้งคดเคี้ยวและลาดชันขึ้นลงเขา โดยเฉพาะช่วงเช้าที่มีหมอกลงและถนนลื่น