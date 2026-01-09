แข็งได้แข็งแล้ว!"ดอยอินทนนท์"อุณหภูมิ0องศาฯ เท่าจุดเยือกแข็ง หนาวที่สุดในรอบปี-ยอดหญ้าเย็นติดลบเกิด"เหมยขาบ"ต่อเนื่อง

เชียงใหม่- หนาวสะท้าน!"ดอยอินทนนท์" สุดยะเยือก อุณหภูมิอากาศเหลือ 0 องศาเซลเซียส เท่าจุดเยือกแข็ง เย็นที่สุดตั้งแต่ย่างเข้าฤดูหนาวนี้ ส่วนยอดหญ้าติดลบ 1.2 องศาเซลเซียส ทำเกิดน้ำค้างแข็งติดต่อกันเป็นวันที่6 แล้ว
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(9ม.ค.69) สภาพอากาศที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงหนาวเย็นจัดอย่างต่อเนื่อง โดยเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 0 องศาเซลเซียส เท่าจุดเยือกแข็ง ทั้งที่บริเวณยอดดอยและกิ่วแม่ปาน ซึ่งเป็นอุณหภูมิอากาศที่หนาวเย็นที่สุดนับตั้งแต่ย่างเข้าฤดูหนาวปีนี้
ขณะที่อุณหภูมิยอดหญ้าบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ติดลบ 1.2 องศาเซลเซียส พร้อมกับเกิดน้ำค้างแข็ง หรือ "เหมยขาบ"ขึ้น เป็นวงกว้าง ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 31 ของฤดูหนาวปีนี้ และเป็นการเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่6แล้ว สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นและพากันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
สำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้น แม้วันนี้จะเป็นช่วงวันธรรมดา แต่บรรยากาศยังเป็นไปอย่างคึกคักพอสมควร จากการที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามและสัมผัสอากาศหนาว ทั้งนี้สถิตินักท่องเที่ยว