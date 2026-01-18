เย็นหยุดไม่อยู่! นทท.คึกคักท้าหนาว"ดอยอินทนนท์"อุณหภูมิต่ำสุด3องศาฯ-ยอดหญ้าติดลบ4องศาฯ เกิด"เหมยขาบ"ขาวโพลน

เชียงใหม่- “ดอยอินทนนท์” เย็นจัดจนหยุดไม่อยู่ อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 3 องศาเซลเซียส ขณะที่ตามยอดหญ้าถึงขั้นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง -4 องศาเซลเซียส พร้อมกับเกิด “เหมยขาบ” ขาวโพลนหลายจุด ทั้งตามราวไม้ ม้านั่ง หลังคารถ สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ยังคงคึกคักไม่ขาดสาย
เมื่อเวลา 09.00 น วันนี้(18 ม.ค69) นายจิรนิติ เชิงสะอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า สภาพอากาศที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง และบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคัก โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 3 องศาเซลเซียส ที่กิ่วแม่ปาน ส่วนที่บริเวณยอดดอยวัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศที่หนาวเย็นจัดและปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมส่งผลทำให้เกิดน้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้นหลายจุด ทั้งตามราวไม้กั้นทางเดิน,ม้านั่ง หรือหลังคารถยนต์ที่จอดไว้บริเวณหน่วยพิทักษ์ยอดดอย และเกิดขึ้นตามยอดหญ้าช่วงหลักกิโลเมตรที่ 43-44 โดยพบว่าบางจุดอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งวัดได้ -4 องศาเซลเซียส ซึ่ง “เหมยขาบ” ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 34 ของฤดูหนาวปีนี้นั้น สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นและต่างพากันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก โดยพบว่าบางจุดอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งวัดได้ -4 องศาเซลเซียส
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 18 ม.ค.69 ว่าสภาวะอากาศทั่วไปของภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอบเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางผ่านบริเวณที่มีหมอก รวมทั้งระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วย โดยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส สำหรับยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 3-9 องศาเซลซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง