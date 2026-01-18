โคราชแถลงปิดศูนย์พิสูจน์เหยื่อเครนมรณะถล่มทับรถไฟ ญาติรับร่างครบ 30 ศพ เร่งเยียวยารายละ 1.7 ล้าน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- โคราชแถลงปิดศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์เหตุเครนถล่มทับขบวนรถไฟ ญาติรับร่างผู้เสียชีวิตครบยอด 30 ราย เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 1.7 ล้าน และบาดเจ็บรายละ 5 หมื่น เผยส่วนร่างที่ไม่สมบูรณ์และชิ้นส่วนอวัยวะบางส่วน ยังไม่ระบุร่างได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตมีจำนวน 30 ราย ต้องพิสูจน์ขั้นสูงต่อไป ขณะการรถไฟฯคาดรื้อย้ายเครนถล่มและซ่อมรางไม่เกิน 7 วันเปิดวิ่งรถไปตามปกติ
วันนี้ ( 18 ม.ค.69) เวลา 11.30 น. ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าฯนครราชสีมา ,พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จว.) นครราชสีมา พล.ต.ต.หญิง พิฐขญาณ์ จิรัญญ์โรจน์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ , นพ.ชยพล สุขโต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ,นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ นายกฤษฎิ์ พูนเกษม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
ได้ร่วมกันแถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เหตุการณ์เครนก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสาร ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หลังดำเนินการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ และประสานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจนมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้การดำเนินงานด้านพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต สามารถยืนยันอัตลักษณ์ และส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด 30 ราย ให้กับทางญาติครบถ้วนแล้ว โดยทางจังหวัดฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บาดเจ็บ และครอบครัวผู้สูญเสียอย่างดีที่สุด โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเร่งช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ การเยียวยาชดเชย และการฟื้นฟูสภาพจิตใจ
สำหรับตัวเลขเงินเยียวยาจากอุบัติเหตุดังกล่าว ผู้เสียชีวิตจะได้รับเบื้องต้นรายละ 1,773,000 บาท แยกเป็นแหล่งที่มาของเงินช่วยเหลือ ดังนี้ เงินสงเคราะห์พระราชทาน 20,000 บาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 340,000 บาท กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกฯ 50,000 บาท กรมธรรม์ประกันภัย 1,000,000 บาท พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 200,000 บาท มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 10,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3,000 บาท และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 150,000 บาท ส่วนผู้บาดเจ็บได้รับเงินช่วยในเบื้องต้นรายละ 50,000 บาท
ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการซ่อมแซมรางรถไฟในพื้นที่เกิดเหตุว่า ขณะนี้ได้ประสานงานกับทางบริษัทผู้รับเหมาในการรื้อโครงการสร้างเครนที่พังถล่มลงมาออกจากพื้นที่ เบื้องต้นคาดว่าใช้ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันในการรื้อย้าย และเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ จะเข้าซ่อมแซมรางรถไฟที่ได้รับความเสียหายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นก็จะสามารถเปิดทางเดินรถไฟได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจหลักด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามการดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวมถึงการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ทางด้าน นพ.วิชาญ คิดเห็น สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์เครนถล่มทับขบวนรถไฟที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ผู้เสียชีวิตที่พบในที่เกิดเหตุมีทั้งร่างที่สมบูรณ์ ร่างที่ไม่สมบูรณ์ และที่เป็นชิ้นส่วนอวัยวะ หลังเกิดเหตุเมื่อทีมกู้ภัยเข้าไปเก็บร่างผู้เสียชีวิต พบมีทั้งร่างที่สมบูรณ์ และร่างที่ไม่สมบูรณ์ จำนวน 32 ร่าง และพบชิ้นส่วนอวัยวะอีกจำนวนหนึ่ง โดยเมื่อนำร่างทั้งหมด 32 ร่างไปตรวจสอบผ่านกระบวนการพิสูจน์ทางนิติเวช สามารถพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตได้ จำนวน 30 ราย ส่วนร่างที่ไม่สมบูรณ์บางส่วน และชิ้นส่วนอวัยวะอีกจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุร่างได้ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้มีจำนวน 30 ราย ซึ่งจากนี้ต่อไปเมื่อผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ขั้นสูง ก็อาจจะพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกก็ได้
ทั้งนี้ ร่างและชิ้นส่วนอวัยวะที่ยังไม่สามารถระบุร่างได้ ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่ต้องนำไปตรวจ DNA ระหว่างร่างผู้เสียชีวิตกับญาติผู้เสียชีวิต เพื่อให้ผล DNA ตรงกัน จึงจะสามารถระบุร่างของผู้เสียชีวิตได้ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์ จึงจะสามารถสรุปยอดผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดได้
โดยญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-235000 ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล รพ.มหาราชนครราชสีมา
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 18 ม.ค.69) บรรยากาศที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้มีญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟ ได้ทยอยเดินทางมารอเพื่อติดต่อรับร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา โดยที่เมื่อวานนี้ได้มีการสรุปยอดการนำส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาซึ่งได้นำส่งไปแล้ว 23 ราย จากผู้เสียชีวิตทั้งหมด 30 ราย วันนี้มีการนำส่งร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกทั้งหมด 6 ราย ส่วนอีกรายหนึ่งนั้นเป็นชาวเยอรมันซึ่งทางภรรยาที่เป็นชาวไทยงั้นขอฝากร่างไว้ที่โรงพยาบาลก่อนเนื่องจากต้องรอลูกสาวเดินทางมาจากประเทศเยอรมันถึงจะมีการรับร่างผู้เสียชีวิตออกไป
สรุปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ที่จำนวน 30 ราย และ มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด 70 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 15 ราย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นที่กรุงเทพ 1 ราย โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 1 ราย และโรงพยาบาลเปาโลอีก 1 ราย