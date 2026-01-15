xs
(คลิป)นาทีภาพบีบหัวใจ! หลานนั่งกอดภาพน้าสาวร้องไห้ไม่หยุด เหยื่อเครนมรณะถล่มทับรถไฟ 32 ศพ พิสูจน์ตัวตนได้แล้ว 13 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เผยนาทีภาพบีบหัวใจ หลานชายร้องไห้ไม่หยุดนั่งกอดภาพถ่ายน้าสาวผู้เลี้ยงดูมาแต่เด็ก เหยื่อเครนมรณะถล่มทับรถไฟโดยสารดับ 32 ศพ ด้านกู้ภัยรับศพแรก ไปบำเพ็ญกุศล จ.นนทบุรี สสจ.โคราชเผย ผู้เสียชีวิต 32 ราย พิสูจน์อัตลักษณ์ระบุตัวตนได้แล้ว 13 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัส 11 ราย ยังไม่พ้นขีดอันตราย 2 ราย



วันนี้ ( 15 ม.ค.69) ที่บริเวณด้านหน้าห้องเก็บศพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา บรรยากาศการมานั่งรอรับศพของญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เครนโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง พังถล่มทับขบวนรถไฟโดยสาร ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีผู้เสียชีวิต 32 รายบาดเจ็บจำนวนมาก นั้น ญาติผู้เสียชีวิตยังคงนั่งรอเพื่อติดต่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว


โดยหนึ่งในนั้นคือ น้องป๊อก หลานชายของนางสาวอริชา จ่าทอง ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเอาแต่นั่งมองรูปของนางสาวอธิชา ที่เป็นน้าแท้ๆของตัวเองที่สนิทกันมากโดยที่ไม่ยอมพูดอะไรได้แต่นั่งร้องไห้พร้อมกับใช้มือลูบไปที่ใบหน้าของนางสาวอาริชาด้วยความอาลัย เพราะยังคงทำใจต่อการจากไปครั้งนี้ของน้าสาวของตนเอง ซึ่งน้องป๊อกและนางสาวอาริชาผู้เสียชีวิตนั้นมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากเนื่องจากนางสาวอธิชาได้เลี้ยงดูน้องป๊อกมาตั้งแต่เด็กๆ


จากนั้นในเวลา 15.00 น.วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิฮุก 31 นครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้มารอรับร่างผู้เสียชีวิตไปส่งยังภูมิลำเนา โดยเมื่อเวลา 17:30 น. ได้มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตรายแรก คือ นายปฏิพันธ์ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฮุก 31 นครราชสีมาได้นำส่งร่างไปยังพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ที่บริเวณห้องเก็บศพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันนี้บรรยากาศบริเวณด้านหน้ายังคงเต็มไปด้วยความเศร้าโศกของญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนถล่มทับรถไฟที่อำเภอสีคิ้ว ที่ยังคงเฝ้ารอรับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปยังภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมากันตั้งแต่เช้า ทำให้ทาง นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำอาหาร ขนม น้ำดื่ม และยังได้เหมาก๋วยเตี๋ยวเพื่อที่จะดูแลญาติผู้เสียชีวิตที่เดินทางมารอรับศพที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอีกด้วย


ขณะเดียวกัน หลายภาคส่วนยังได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยทางหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และโรงแรมวีวัน โคราช ได้จัดห้องพักจำนวน 20 ห้อง ให้กับญาติผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ได้พักอาศัยฟรีระหว่างรอติดต่อขอรับศพ และเยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บ


นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่นิติเวชและกองพิสูจน์หลักฐานได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ในการชันสูตรและพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 32 ราย และยังมีชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตอีกประมาณหกรายที่ยังคงต้องรอพิสูจน์อัตลักษณ์

ในเบื้องต้นผู้เสียชีวิตนั้นเราสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ระบุตัวตนทั้งชื่อและนามสกุลได้แล้ว 13 ราย ส่วนที่เหลือที่ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้นั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการการตรวจพิสูจน์ขั้นสูง โดยการตรวจดีเอ็นเอจากญาติสายตรงที่เดินทางมารับศพผู้เสียชีวิต โดยผู้เสียชีวิตที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนั้นทางจังหวัดนครราชสีมาจะนำร่างผู้เสียชีวิตไปส่งยังภูมิลำเนาโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก 31นครราชสีมา ซึ่งแล้วแต่ความประสงค์ของทางญาติว่าจะนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปเองหรือไม่อย่างไร


สำหรับในส่วนของผู้บาดเจ็บรุนแรงทั้งหมด 11 รายนั้นอยู่ในอาการปลอดภัยเกือบทั้งหมดแล้ว เหลือเพียง 2 รายที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยังไม่พ้นขีดอันตรายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด













