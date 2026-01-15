"อนุทิน" ถกด่วนเครนถล่ม 2 วันติด สั่งเลิกสัญญารับจ้างดำเนินคดี หามาตรการปลอดภัยเยียวยาปชช.

นายกฯ ประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุเครนถล่มซ้ำสองวันกรณีสีคิ้ว-พระรามสอง สั่งการ คค. เลิกสัญญารับจ้าง ดำเนินคดีตามข้อกฎหมาย หามาตรการความปลอดภัย ดูแลเยียวยาประชาชน
วันที่ (15 มกราคม 2568) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม จากกรณีเครนก่อสร้างถล่ม โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชยธรรม์พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รศ.อเนก ศิริพานิชกร นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเร่งด่วน สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวานนี้ และเมื่อเช้านี้ที่ได้รับรายงานว่ามีเหตุอุบัติเหตุในลักษณะคล้ายกันจากโครงการทางยกระดับ พระราม 2 สิ่งที่น่าสลดใจคือ นอกจากมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้ว ยังพบว่าทั้ง 2 โครงการ ถูกดำเนินการโดยผู้รับจ้างรายเดียวกัน ซึ่งผู้รับจ้างรายนี้ ไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อวานและวันนี้ แต่ในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีโครงการอื่นอีกที่ยังไม่เป็นข่าว แต่มีโครงการที่สังคมให้ความสนใจ คือเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตึก สตง. ถล่ม หลังจากนั้นไม่นานก็มีเหตุการณ์โครงสร้างของทางด่วนที่พระราม 2 เกิดโครงสร้างถล่ม เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย จนกระทั้งเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ ยังไม่ทันที่จะประชุมเรื่องเมื่อวานนี้ เมื่อเช้านี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก
ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุม ถึงการออกมาตรการ แก้กฎหมาย กฎกระทรวง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ สตง. จนถึงวันนี้ ได้ทราบว่าสัญญาก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิก และยังไม่มีการปรับสัญญา เพราะการก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งหากจะปรับก็ต้องสร้างตึกขึ้นมาใหม่ ทั้งที่สัญญาทุกสัญญามีหลักประกัน มีธนาคารการันตี วันนี้ก็ยังไม่มีการเรียกข้อมูล เพียงแค่ระงับก่อสร้างไว้ก่อน แต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ กับผู้รับจ้าง ไม่มีการขึ้นบัญชีดำหรือประกาศเป็นผู้ละทิ้งงาน และก็เกิดเหตุการณ์ที่พระราม 2 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีการซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคม มีหลายเหตุการณ์ ทั้งอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงรางคู่ถล่ม ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ และเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นผู้ใช้บริการรถไฟ ขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา แม้จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเดินรถโดยตรง และมีหน้าที่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจ ความเสียหายครั้งนี้แยกเป็นสองส่วน
1. รัฐในฐานะผู้ให้บริการกับประชาชน ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนที่ใช้บริการ
2. รัฐต้องเรียกร้องความเสียหาย ดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่ระบุในสัญญาหรือดำเนินการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้น ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ในอนาคตกับผู้ที่จะมาก่อสร้างโครงการในอนาคตกับรัฐ
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า เพราะรัฐบาลยังคงเป็นรัฐบาล มีความรับผิดชอบเต็มอยู่ ยังคงใช้สิทธิ์ความเป็นหัวหน้ารัฐบาล เมื่อเกิดเหตุแบบนี้ยอมไม่ได้ จึงลงโทษให้หยุดก่อสร้างไป 2 สัปดาห์ แล้วให้มารายงานเพื่อเดินหน้าต่อ ในฐานะรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการ อย่าไปกลัวเรื่องของระเบียบ ต้องมีช่องที่จะดำเนินการได้ และคงปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ จะโยนกันไปกันมาไม่ได้ เพราะมีทั้งกฎหมาย มีทั้งเงินควบคุมกฎ และที่ปรึกษากฎหมายแห่งรัฐ เจ้าของงาน เจ้าของโครงการ เจ้าของงบประมาณ สภาวิศวกร ที่จะให้ความเห็นเรื่องของวิศวกรรมได้ วันนี้ต้องมีมาตรการที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชน ความพึงพอใจต่อความรู้สึกของคนที่สูญเสีย และสร้างความมั่นใจให้กับคนต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง และดำเนินคดีตามข้อกฎหมายทั้งหมดที่มี ขึ้นบัญชีดำ ซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องจากการบอกเลิกสัญญา และได้รับข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากทั้งทางฝ่ายกฤษฎีกา และอัยการสูงสุด และจะดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของสาธารณะและความปลอดภัยของประชาชนและสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย การประชุมวันนี้เป็นการดำเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วนตรงนี้ก่อน เพราะเป็นเหตุที่กระทบกระเทือนและสร้างความสะเทือนใจต่อประชาชน ทั้งนี้ รายละเอียดของการยกเลิกสัญญาเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งกระทรวงคมนาคมรับไปดำเนินการต่อไป โดยวันนี้อธิบดีกรมบัญชีกลางก็ได้มาให้ คำแนะนำถึงการดำเนินการดังกล่าวด้วย ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร” นายกรัฐมนตรี ย้ำ