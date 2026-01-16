(คลิป)พบแล้ว! เหยื่อเครนมรณะทับรถไฟสูญหาย 3 ราย เผย 2 คนบาดเจ็บ-อีกคนไม่ทันขึ้นรถไฟ รอพิสูจน์อีก 19 ศพ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนถล่มทับรถไฟทยอยเดินทางมารอรับศพ เหยื่อเครนมรณะพังถล่มทับขบวนรถโดยสาร ที่ สีคิ้ว โคราช ขณะฮุก 31 โคราชนำส่งร่างผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย สสจ.ระบุพิสูจน์อัตลักษณ์ทราบตัวบุคคลแล้ว 13 ศพ เหลืออีก 19 ศพ เผยพบแล้ว 3 คนที่สูญหาย 2 คนรักษาตัวอยู่ รพ.ปลอดภัยดี อีกคนโชคดีลืมกระเป๋ากลับมาไม่ทันขึ้นรถไฟขบวนมรณะ
วันนี้ ( 16 ม.ค.69) ที่บริเวณห้องเก็บศพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กองพิสูจน์หลักฐานภาค 3 ได้เดินทางเข้ามาเพื่อร่วมชันสูตรร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง พังถล่มทับขบวนรถไฟโดยสาร ที่อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตและระบุตัวตนของผู้เสียชีวิต ทั้ง 32 ราย
ขณะที่บรรยากาศการรับร่างผู้เสียชีวิตในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นได้มีญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมาที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อติดต่อรับร่างผู้เสียชีวิต กลับไปภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ขณะที่ทางมูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) นครราชสีมา ได้จัดรถและเจ้าหน้าที่คอยบริการรับส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับไปยังภูมิลำเนา
นายชัยสิทธิ์ ภูผารัตน์ หัวหน้าอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยทุก 31 นครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฮุก 31 นครราชสีมา ได้อำนวยความสะดวกนำส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาไปแล้วทั้งหมด 6 ราย โดยในรายแรกนั้นคือ นายปฏิพันธ์ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่นำส่งร่างกลับไปยังภูมิลำเนา จ.นนทบุรี รายที่ 2 คือ นางสาวอริชา จ่าทอง นำส่งร่างกลับไปยังอำเภอเมืองเมืองยาง จ.นครราชสีมา และ นำส่งร่างผู้เสียชีวิต ชาวมุสลิมที่เป็นแฟนบอล ไปส่งยังสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ในวันนี้ทางมูลนิธิฮุก 31 นครราชสีมา ยังคงมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับญาติผู้เสียชีวิตเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เครนถล่มล่าสุด 32 ราย พิสูจน์ทราบตัวบุคคลแล้ว 13 ราย รอการพิสูจน์ 19 ราย
ด้าน นายแพทย์เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้โพสต์ในเฟซบุ๊ก ”หมอเจต”ข้อความว่า พบแล้ว 3 เคส ที่สูญหายอุบัติเหตุเครนถล่มรถไฟปลอดภัยดี อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลเรียบร้อย และ ขอบคุณทีมพิสูจน์หลักฐาน ทีมนิติเวช ทีมปกครอง และอีกหลายชุดที่กล่าวไม่หมด ลุยงานตั้งแต่เช้าจนกว่าจะเคลียร์หมด ตอนโพสต์นี้ ก็เที่ยงคืนแล้วนะ
ทั้งนี้ทางจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบแล้วพบว่า 2 คน ที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวมารักษาที่ รพ.กรุงเทพฯ-ราชสีมา จ.นครราชสีมา ส่วนอีก 1 คน ไม่ได้ขึ้นขบวนรถเนื่องจากลืมกระเป๋าจึงกลับไปเอาที่บ้านพักพอกลับมาถึงรถไฟขบวนดังกล่าวออกจากสถานีไปก่อนจึงขึ้นรถไม่ทัน