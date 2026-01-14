สธ.เผย เหตุเครนก่อสร้างสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟที่โคราช เสียชีวิต 22 เจ็บ 64

กระทรวงสาธารณสุข เผยเหตุโครงสร้างสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟโดยสาร ที่ บ้านถนนคต อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เสียชีวิต 22 ราย ส่งร่างไว้ที่ โรงพยาบาลสีคิ้ว ส่วนผู้บาดเจ็บ 64 ราย เป็นผู้ป่วยสีแดง อาการหนัก 8 ราย รักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 7 ราย และ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 1 ราย ที่เหลือ 56 ราย รักษาที่ โรงพยาบาลสีคิ้ว 49 ราย และ โรงพยาบาลสูงเนิน 7 ราย ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บ อำนวยความสะดวกให้กับญาติ รวมทั้งดูแลเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
วันนี้ (14 มกราคม 2568) ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโครงสร้างสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟโดยสารที่ บ้านถนนคต อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ว่า นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และได้กำชับให้โรงพยาบาลต่างๆ ดูแลผู้ประสบเหตุ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับญาติอย่างเต็มที่ โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ 9.00 น. หลังรับแจ้งเหตุได้ระดมทีมกู้ชีพ ALS 13 ทีม จาก โรงพยาบาลสีคิ้ว โรงพยาบาลปากช่อง โรงพยาบาลสูงเนิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลปักธงชัย โรงพยาบาลด่านขุนทด โรงพยาบาลขามทะเลสอ และทีมกูชีพ BLS จาก อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด ออกให้ความช่วยเหลือ ล่าสุดได้เคลื่อนย้ายผู้โดยสารทั้งที่บาดเจ็บและไม่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดออกจากจุดเกิดเหตุแล้ว
นายแพทย์สมฤกษ์ กล่าวต่อว่า ข้อมูล ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งหมด 86 ราย เป็น ผู้เสียชีวิต 22 ราย บาดเจ็บ 64 ราย แบ่งเป็นสีแดง (อาการรุนแรง) 8 ราย ส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ ทรวงอก ช่องท้อง กระดูกหัก ส่งต่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 7 ราย และที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 1 ราย ที่เหลือ 56 ราย รับการรักษาที่ โรงพยาบาลสีคิ้ว 49 ราย (สีเหลือง 15 ราย สีเขียว 34 ราย) และ โรงพยาบาลสูงเนิน 7 ราย (สีเหลือง 4 ราย สีเขียว 3 ราย) โดยได้เตรียม ทีมศัลยแพทย์ทางสมอง เตียง ICU หอผู้ป่วยและสำรองเลือดไว้รองรับผู้บาดเจ็บทั้งหมด และเตรียมโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องส่งต่อ รวมทั้งได้จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ดูแลญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสม สำหรับร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้เก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลสีคิ้ว เพื่อรอญาติติดต่อรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ติดตามข้อมูลกลางฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข 065-5066499 ศูนย์ประสานข้อมูล โรงพยาบาลสีคิ้ว หมายเลข 090-9768154