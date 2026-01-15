“ผกก.สีคิ้ว”เผยเร่งคดีเครนถล่มทับขบวนรถไฟดับ 32 ศพ ก่อนแจ้งข้อหาผู้ทำผิด ญาติเหยื่อ 5 รายจาก จ.ยะลา ขอรับศพ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - “ผกก.สีคิ้ว” โคราช เผยเร่งสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคดีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารดับ 32 ศพ ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำผิด ด้านญาติผู้เสียชีวิตจาก จ.ยะลา 5 ราย เดินทางเข้าขอรับทรัพย์สินคืนจากตำรวจ ท่ามกลางความเสียใจ ก่อนไปรับศพที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่บ้านเกิด จ.ยะลา
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ–นครราชสีมา สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง–สีคิ้ว และกุดจิก–โคกกรวด พังถล่มทับขบวนรถไฟโดยสาร ดีเซลราง แดวู ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง เลขที่ 21 กรุงเทพอภิวัฒน์–อุบลราชธานี บริเวณบ้านถนนคต ตำบลสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างสถานีหนองน้ำขุ่น-สถานีสีคิ้ว ทำให้ขบวนรถไฟตกรางและเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 32 ราย บาดเจ็บ 66 ราย อยู่ระหว่างค้นหาผู้สูญหายอีก 3 ราย เกิดเหตุเมื่อเวลา 09.13 น. วันที่ 14 ม.ค. ที่ผ่านมา นั้น
ล่าสุด ช่วงเช้าวันนี้ (15 ม.ค.69) เวลา 09.00 น. ที่ สถานีตำรวจภูธร(สภ.) สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายอาพันดี อาเย๊าะแซ ชาว อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พร้อมด้วยญาติๆผู้เสียชีวิต 5 รายจาก จ.ยะลา ซึ่งเดินทางมากับรถไฟโดยสารขบวนที่เกิดเหตุ เพื่อจะไปเยี่ยมญาติที่ จ.อุบลราชธานี ได้มาติดต่อขอรับทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตทั้ง 5 คน จากพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว จ.นครราชสีมา ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจ
นายอาพันดี อาเย๊าะแซ กล่าวว่า ตนและญาติของผู้เสียชีวิต 5 ราย มาขอรับทรัพย์สินและสิ่งของจากตำรวจ สภ.สีคิ้ว โดยได้รับโทรศัพท์และกระเป๋า แต่ยังมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีก ตำรวจให้ไปติดตามดูที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดยผู้เสียชีวิตเป็นพี่น้องและเพื่อนกัน กำลังเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ จ.อุบลราชธานี ก่อนเดินทางไปยังได้ไลน์คุยกันอยู่เลย ไม่คิดว่าจะมาประสบเหตุการณ์เช่นนี้ นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว หลังจากนี้จะไปติดต่อขอรับศพทั้งหมดที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่บ้านเกิด จ.ยะลา
ด้าน พ.ต.อ.ธัชพล ชิณวงศ์ ผกก.สภ.สีคิ้วกล่าวถึงความคืบหน้าของคดีนี้ว่า พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผบก.ภ.จว.นครราชสีมาได้แต่งตั้งพนักงานสอบสวนขึ้นมาคลี่คลายคดีนี้เป็นการเฉพาะและได้นัดประชุมในเวลา 10.00 น. วันนี้ 15 ม.ค.69 โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบปากคำต่างๆ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำผิดกฎหมายทั้งหมดต่อไป
ส่วนการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นต้องรอผลการสอบสวนในรายละเอียดต่างๆ เช่นเดียวกัน