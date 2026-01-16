ในหลวงทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้ว่าฯ อุดรธานีรุดมอบเงินพระราชทาน เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสีย

อุดรธานี –พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครนถล่มทับรถไฟโดยสารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือ กำชับหน่วยงานท้องถิ่นอำนวยความสะดวก
และมอบหมายหน่วยงานสาธารณสุขดูแลสภาพจิตใจญาติอย่างใกล้ชิด
จากกรณีเครนขนาดใหญ่ในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง พังถล่มทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษดีเซลราง (สปรินเตอร์) ขบวนที่ 21 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนเป็นวงกว้าง และสื่อมวลชนได้รายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด
ล่าสุดวันนี้(16 ม.ค.) นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางไปยังบ้านพักของผู้เสียชีวิต บ้านเลขที่ 112 หมู่ 9 บ้านหม้อ ต.เตาไห อ.เพ็ญ เพื่อเป็นผู้แทนนำเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มามอบให้แก่ครอบครัวของ นางสาวเปรมประภาพร ศรีสุธรรม ผู้เสียชีวิต โดยมี นางผ่อน ศรีสุธรรม มารดาของผู้เสียชีวิต เป็นผู้รับมอบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและพระราชินีฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย
การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ สร้างความปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย และพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า นอกจากความช่วยเหลือจากส่วนกลางแล้ว จังหวัดอุดรธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมทั้งสั่งการให้นายอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีศพให้เป็นไปตามประเพณีท้องถิ่น
สำหรับศพของผู้เสียชีวิต ขณะนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา คาดว่าจะเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลมายังภูมิลำเนาในช่วงเย็นของวันนี้ โดยญาติระบุว่าจะเก็บศพไว้ตามความเชื่อ และจะประกอบพิธีฌาปนกิจศพในอีก 3 ปีข้างหน้า
ในส่วนของการเยียวยาสภาพจิตใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมเยียวยาจิตใจ เข้าดูแลนางผ่อน ศรีสุธรรม มารดาของผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจุบันอาศัยอยู่เพียงลำพัง ขณะที่บุตรทั้ง 2 คนของผู้เสียชีวิต ซึ่งสำเร็จการศึกษาและทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางกลับมาสมทบเพื่อจัดการพิธีการศพ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บรรยากาศที่บ้านพักของผู้เสียชีวิตในวันนี้ มีหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว สับเปลี่ยนกันตลอดทั้งวัน เพื่อแสดงความห่วงใยและติดตามการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และยืนยันจะให้การดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังในทุกมิติต่อไป