อุดรฯ จัดใหญ่วันก่อตั้งเมือง 133 ปี องคมนตรีเป็นประธาน นำพลังศรัทธากว่า 3 หมื่นคน รำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ฯ

อุดรธานี – จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 133 ปี อย่างยิ่งใหญ่ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยทายาทราชสกุลทองใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวอุดรธานี ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี
วันนี้( 18 ม.ค.) ณ วงเวียนพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีวันระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 133 โดยมีทายาทราชสกุลทองใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
พิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 06.00 น. องคมนตรีเป็นประธานในพิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 133 รูป จากนั้นประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด พิธีบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง ถวายเครื่องสังเวยบูชา และอ่านประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงเลือก “บ้านหมากแข้ง” เป็นชัยภูมิในการก่อตั้งเมือง จนพัฒนาเจริญรุ่งเรืองเป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน
จากนั้นมีการ รำบวงสรวงสดุดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดสืบทอดเป็นประเพณีของชาวอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมรำบวงสรวงรอบพระอนุสาวรีย์รวมหมื่นคน สะท้อนพลังศรัทธาและความผูกพันของประชาชนที่มีต่อผู้ก่อตั้งเมือง ทั้งนี้ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงร่วมรำบวงสรวง
อาทิ น้องนีน่า–ณัชชา คะนิ้ง - มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 และธิดาผ้าหมี่ขิด ประจำปี 2568, ต่าย อรทัย ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง รวมถึง รองอันดับ 2 นางสาวไทย ประจำปี 2568 ร่วมกิจกรรม ท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่
ทั้งนี้ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2399 ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงเป็นสำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ (มณฑลอุดรในเวลาต่อมา) ระหว่าง ร.ศ. 112–118 ทรงวางรากฐานการปกครองและบำเพ็ญพระกรณียกิจอันก่อให้เกิดคุณูปการแก่ราษฎรอย่างอเนกอนันต์