ร้านเช่าชุดรำบวงสรวงอุดรฯ คึกคัก รับงานฉลอง 133 ปีตั้งเมืองอุดรธานี 18 ม.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุดรธานี - บรรยากาศร้านเช่าชุดรำบวงสรวงในเขตเทศบาลนครอุดรธานี กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังใกล้ถึงวันประกอบพิธีรำบวงสรวงสดุดีพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 133 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 18 ม.ค.นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้ร้านเช่าชุดหลายแห่งในตัวเมืองอุดรธานีได้นำชุดรำแบบดั้งเดิมออกมาให้บริการอย่างเต็มที่ ทั้งเสื้อสีแสด ผ้าถุงโทนสีเข้ม และสไบ หลากหลายขนาด รองรับผู้ร่วมรำทุกช่วงวัย โดยค่าเช่าชุดอยู่ที่ชุดละ 200 บาท ภายในประกอบด้วยเสื้อ ผ้าถุง สไบ เข็มขัด และดอกจานประดับผม ครบชุดพร้อมใช้งาน ส่งผลให้มีประชาชนทยอยเข้ามาเลือกเช่าชุดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า

เจ้าของร้านเช่าชุดเปิดเผยว่า ปีนี้คาดว่าจะมีผู้มาร่วมรำบวงสรวงจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากวันจัดงานตรงกับวันอาทิตย์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวก ขณะเดียวกัน หลายชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา ได้เริ่มรวมกลุ่มซ้อมรำล่วงหน้า ส่งผลให้ยอดเช่าชุดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


ขณะเดียวกัน บรรยากาศการฝึกซ้อมรำบวงสรวงในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานีเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนชาวอุดรธานีหลายพันคนเข้าร่วมซ้อมรำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีรำบวงสรวงการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 133 ปี โดยเฉพาะที่สนามกีฬาเวสสุวรรณ เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมซ้อมเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมรำบวงสรวงสดุดีพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2569 เวลา 17.00-20.00 น. แบ่งจุดฝึกซ้อมออกเป็นหลายพื้นที่ ได้แก่ จุดซ้อมที่ 1 สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี บริเวณลานด้านหน้าศาลาพิธี โดยวันที่ 15 มกราคม 2569 จะมีการซ้อมใหญ่ร่วมกับการแสดงวงโปงลางนาคาคำชะโนด จากโรงเรียนบ้านดุงวิทยา




จุดซ้อมที่ 2 สนามกีฬาเวสสุวรรณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี ระหว่างวันที่ 14 -17 มกราคม 2569 เวลา 17.00-20.00 น. จุดซ้อมที่ 3 ลานบ้านเชียง บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี


ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมามีประชาชนและนักรำเข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงมากกว่า 40,000 คน ทำให้ปีนี้หลายฝ่ายต่างจับตาและลุ้นว่าในวันที่ 18 มกราคม 2569 จะมีผู้เข้าร่วมรำบวงสรวงเพิ่มขึ้นและสร้างสถิติใหม่อีกครั้ง สะท้อนถึงความสามัคคีและความศรัทธาของชาวอุดรธานีที่ร่วมกันสืบสานประเพณีอันสำคัญของท้องถิ่นอย่างยิ่งใหญ่

