พ่อค้าปาท่องโก๋เมืองอุดรฯ มั่นใจ “คนละครึ่งพลัส” กระตุ้นกำลังซื้อบรรยากาศซื้อ/ขายคึกคัก

อุดรธานี-คนละครึ่งพลัส กระแสตอบรับดี พ่อค้าร้านปาท่องโก๋ชื่อดังเมืองอุดรฯ รีบลงทะเบียนร่วมโครงการ มั่นใจกระตุ้นยอดขาย เผยร่วมโครงการครั้งที่แล้วพบลูกค้าออกมาจับจ่ายมากเป็นพิเศษ หวังรัฐให้ความสำคัญสานต่อโครงการต่อเนื่อง
หลังรัฐบาลเปิดโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการใช้จ่ายเกิดหมุนเงินเวียน มีกระแสตอบรับที่ดีจากร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศ ต่างขอเข้าร่วมโครงการเร่งลงทะเบียนอย่างคึกคัก หนึ่งในนั้นคือ “นัดปาท่องโก๋” ร้านดังย่านทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่เจ้าของร้านแห่งนี้มีความมั่นใจกับคนละครึ่งพลัส และพร้อมเข้าร่วมอีกครั้ง เพราะโครงการที่ผ่านมาเห็นผลจริง ยอดขายพุ่งลูกค้าแน่นร้าน
นายเชาวรักษ์ นิ่งพันธ์ อายุ 41 ปี เจ้าของร้าน “นัดปาท่องโก๋” เปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลประกาศเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ตนได้ยืนยันเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ก็เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในรอบก่อน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างมาก
โครงการคนละครึ่งที่ผ่านมา ช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านได้อย่างชัดเจน ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าออกมาซื้อของมากขึ้น ทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักกว่าเดิม หลายร้านที่เข้าร่วมก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นโครงการที่ดีของภาครัฐ เพราะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอย แม้จะไม่ถึงขั้นช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งหมด แต่ก็มีส่วนสำคัญในการหมุนเวียนเศรษฐกิจระดับฐานราก
“โครงการคนละครึ่งนั้น ตนอยากให้รัฐบาลมีโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะเห็นผลจริง ว่าทำให้คนออกมาใช้จ่ายมากขึ้น” นายเชาวรักษ์ กล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
สำหรับร้านนัดปาท่องโก๋ เปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00–07.00 น. จำหน่ายทั้งปาท่องโก๋และกาแฟ มีทั้งหมด 4 สาขา โดยสาขาหลักตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงหนังวิสต้าเก่า ติดสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ฝากเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะอุดหนุน ชิมปาท่องโก๋ร้อนๆ คู่กับกาแฟหอมกรุ่นได้ทุกเช้า