จับสลากชี้ขาดนายก อบต.เสอเพลอหลังคู่ชิงคะแนนเท่ากัน “อภิศักดิ์” โชคช่วยคว้าเก้าอี้ไปครอง

อุดรธานี– จับสลากชี้ขาด! นายก อบต.เสอเพลอ หลังผู้สมัครทั้งคู่คะแนนเสมอกัน 2,801 เสียง ท้ายสุด“อภิศักดิ์”โชคช่วยได้เป็นนายกฯสมใจ กองเชียร์กรี๊ดสนั่น ประกาศจะวิ่งแก้บน 50 รอบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ต้องตัดสินชะตาด้วยวิธี “จับสลาก” หลังผลคะแนนออกมาอย่างสูสี เมื่อผู้สมัคร 2 รายได้คะแนนเท่ากันคนละ 2,801 คะแนน สร้างความตึงเครียดและลุ้นระทึกให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
การเลือกตั้งดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 มีผู้สมัครลงแข่งขันทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายอภิศักดิ์ พรมโท หมายเลข 2 นายปัณณพัฒน์ ปัญชา และหมายเลข 3 นายอรรถสิทธิ์ คำศรีนวล โดยผลการนับคะแนนปรากฏว่า นายอภิศักดิ์ และนายอรรถสิทธิ์ ได้คะแนนเท่ากันที่ 2,801 คะแนน ขณะที่ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนนตามมาเป็นลำดับ
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอกุมภวาปี นำโดยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำบลเสอเพลอ ได้ดำเนินการจับสลากเพื่อชี้ขาดผลการเลือกตั้ง ตามระเบียบและขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีนายอำเภอกุมภวาปี พร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพยานนเข้าสังเกตการณ์
ระหว่างการดำเนินการ มีประชาชนบางส่วนออกมายืนถือป้ายคัดค้าน แสดงความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินด้วยวิธีจับสลาก โดยคณะกรรมการได้ชี้แจงผ่านเครื่องขยายเสียงว่า กระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาแน่นอน จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ผลการจับสลากปรากฏว่า นายอภิศักดิ์ พรหมโท ผู้สมัครหมายเลข 1 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ส่วนผู้สมัครหมายเลข 3 ซึ่งไม่ได้เดินทางมาร่วมในวันดังกล่าว ได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้จับสลากแทน
บรรยากาศหลังทราบผลเป็นไปอย่างคึกคัก กองเชียร์ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความรู้สึกแตกต่างกัน ทั้งความดีใจและความผิดหวัง โดยนายอภิศักดิ์ได้เดินเข้าพบประชาชนที่ให้การสนับสนุน ท่ามกลางการแสดงความยินดี การโอบกอด และเสียงชื่นชม ก่อนจะรีบเดินออกจากพื้นที่ท่ามกลางฝูงชน
นายอภิศักดิ์ เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า รู้สึกดีใจและโล่งใจเป็นอย่างมาก พร้อมเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้ไปบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง โดยเฉพาะกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ว่าหากได้รับเลือกตั้งจะวิ่งแก้บนจำนวน 50 รอบ พร้อมกล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มว่า “แล้วเจอกันเร็ว ๆ นี้”
ขณะที่ประชาชนกลุ่มที่ออกมาคัดค้าน เปิดเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ยอมรับ จากการติดตามรวมคะแนนในแต่ละหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่ต้น พบว่าผู้สมัครหมายเลข 3 เคยมีคะแนนนำในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อนำคะแนนจากทั้ง 19 หมู่บ้านมารวมกัน เคยมีคะแนนห่างมากกว่า 200 คะแนน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการชี้แจงของคณะกรรมการต่อประชาชนยังไม่ชัดเจน และเห็นว่าควรมีการนับคะแนนใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 2 บ้านเสอเพลอ