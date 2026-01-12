ว่าที่นายก อบต.คลองสาม“วิระศักดิ์ ฮาดดา”รักษาแชมป์สมัยที่ 6 ได้สำเร็จหลังชนะอดีต ส.ส.

ล่าสุดวันที่ 11 มกราคม 69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้เป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายก อบต.คลองสาม และ สมาชิก อบต.คลองสาม หลังสภา อบต.คลองสาม ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดย กกต.ได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 11 มกราคม 2569 โดยมีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก อบต.คลองสาม จำนวน 2 รายประกอบไปด้วย ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา ผู้สมัครนายก อบต.คลองสาม หมายเลข 1 และ นายอนาวิล รัตนสถาพร อดีต ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.คลองสาม หมายเลข 2
ภายหลังจากปิดหีบเลือกตั้งนายก อบต.คลองสาม และ สมาชิกสภาฯ อบต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในเวลา 17.00.น.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าทางด้าน ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา ผู้สมัครนายก อบต.คลองสาม หมายเลข 1 ยังคงรักษาแชมป์ได้อีกสมัยเป็นสมัยที่ 6 โดบรรยากาศที่ศูนย์ประสานงานว่าที่นายก อบต.คลองสาม ได้มีผู้ที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่อง
โดย ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา กล่าวว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลคลองสาม ตั้งแต่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 16 ที่ให้ความไว้วางใจเลือกทีม “รักคลองสาม” พร้อมสมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร เข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามต่ออีกหนึ่งวาระ
ว่าที่นายกฯ ยืนยันว่า ทุกคะแนนเสียงที่ได้รับจะถูกนำไปแปรเปลี่ยนเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน พร้อมย้ำว่านโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อประชาชน จะดำเนินการให้เกิดผลอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ยังระบุว่า ตำบลคลองสามได้พัฒนามาไกลแล้ว และจำเป็นต้องเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ โดยเน้นว่าคลองสามเป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระดับประเทศ จึงต้องอาศัยทีมงานที่มีประสบการณ์ ความต่อเนื่อง และความเข้าใจพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ตนขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างล้นหลาม ส่งผลให้ทีมรักคลองสามได้รับชัยชนะในทุกสนามเลือกตั้ง ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อทีมงาน ทั้งนี้ตนขอให้ประชาชนร่วมติดตาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำการทำงานของตนและทีมบริหาร พร้อมยืนยันว่าจะไม่ลืมบุญคุณประชาชนที่มอบโอกาสให้ และจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ได้รับ
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการฝากข้อความถึงคู่แข่งทางการเมือง ว่าที่นายกฯ ระบุว่า การเลือกตั้งเป็นการแข่งขันตามระบอบประชาธิปไตย ทุกฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตน พร้อมให้กำลังใจอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคู่แข่ง และหวังว่าจะยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนต่อไป
พร้อมย้ำว่า การเมืองท้องถิ่นต้องทำเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยอาศัยความเข้าใจพื้นที่และความใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งตนเองทำงานในพื้นที่ท้องถิ่นมากกว่า 20 ปี และพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนตำบลคลองสาม