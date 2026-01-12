พระองค์สิริภา ทรงแจ้งข่าวเศร้า “น้องเลย์ลิน” แมวทรงเลี้ยง จากไปอย่างสงบ

พระองค์สิริภา ทรงแจ้งว่า “น้องเลย์ลิน” แมวทรงเลี้ยงได้จากไปอย่างสงบ พร้อมทรงขอบคุณทุกครอบครัวที่ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือน้องแมวตลอดช่วงเวลาการรักษา
วันนี้ (12 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์โพสต์คลิปและข้อความระบุว่า เมื่อวานนี้น้องเลย์ลิน แมวทรงเลี้ยงของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้เสียชีวิตอย่างสงบ ทั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงขอบคุณโดนเนอร์เลือด ทุกๆครอบครัวที่มาบริจาคเลือดให้กับน้องเลย์ลิน ทรงได้อัดคลิปประทานถึงทุกๆท่านที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2569 ทางแฟนเพจ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เชิญรับสั่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ได้พาลูกเค้า ชื่อ“เพล์ตั้น” ไปหาแม่“เลย์ลิน” พอได้เจอกันแล้ว สายตาของแม่เค้าที่ได้มองลูกชายก็ตื่นขึ้นทันทีหลังจากที่ส่วนใหญ่เลย์ลินจะนอนหลับ ไม่ค่อยตื่น พอเห็นเค้าคงชื่นใจได้เห็นหน้าลูก
ตอนรับมาเลี้ยง หนูรับสองแม่ลูกมา น้อง “เลย์ลิน” อยู่กับหนู ลูกเค้าเพล์ตั้นอยู่กับเพื่อนรุ่นพี่ หนูก็เลยขอร้องให้เค้าพาลูกมาเจอแม่ หนูเองเห็นลูกได้ชื่นใจเราก็ตื้นตันไปด้วย แต่หนูคือคนที่ ทุกข์ที่สุด เพราะหนูคือแม่ของเลย์ลิน
หนูขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีน้ำใจเข้ามาให้เลือด กับเลย์ลิน ลูกสาวหนูค่ะหนูซาบซึ้งและจะไม่มีวันลืมบุญคุณพวกคุณเลยค่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ
หากวันใดหนูมีโอกาสตอบแทนพระคุณพวกท่านโปรดเอ่ยมาได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยไม่ว่าจะอะไรหนูยินดีรับใช้พวกคุณทุกเรื่องขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยนะคะ ที่พาเพล์ตั้นมาหาแม่ของเค้า @Taviz Tatnormjit
ขอบคุณมูลนิธิ @The Voice (เสียงจากเรา)
ตอนนี้ยังต้องการเลือดนะค่ะ เพราะเม็ดเลือดแดงยังต่ำมาก ถ้าใครยินดีช่วยเหลือ ติดต่อที่ชั้น1 โรงพยาบาลสัตว์เกษตรบางเขนได้เลยคะ แจ้งว่ามาบริจาคเลือดให้น้อง เลย์ลิน แมวของหนูนะค่ะ ขอบคุณทุกท่านมากๆจริงๆค่ะ
“หริภา”