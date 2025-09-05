สภาฯ ทูลเกล้าฯ ชื่อ “อนุทิน” นั่งนายกฯ วันที่ 6 ก.ย.นี้

"วันนอร์" ลงนามรับรอง "อนุทิน" เป็นว่าที่นายกฯ คนที่ 32 เตรียมนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันที่ 6 ก.ย. เพื่อรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ต่อไป
วันนี้(5 ก.ย.) เมื่อเวลา 19.00น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า ภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับเลือกจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
ล่าสุด นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามรับรองชื่อนายอนุทิน และจะนำชื่อ ขึ้น ทูลเกล้าฯ ในวันที่ 6 ก.ย.นี้ เพื่อรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป.