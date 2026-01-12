สรุปผลเลือกตั้งนายก อบต.อุดรธานี 94 แห่ง หน้าใหม่มาแรง คว้าเก้าอี้กว่า 55% คนเดิมรักษาพื้นที่ 41 แห่ง

อุดรธานี –สรุปผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ครบทั้ง 94 แห่ง พบว่ากระแสผู้สมัครหน้าใหม่ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคัก สามารถคว้าชัยชนะได้ถึง 52 แห่ง หรือคิดเป็นกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ผู้สมัครคนเดิมหรืออดีตนายก อบต. ยังคงรักษาเก้าอี้ไว้ได้ 41 แห่ง ส่วนอีก 1
แห่ง มีคะแนนเท่ากัน ต้องรอการตัดสินตามระเบียบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพรวมผลการเลือกตั้ง จากผลคะแนนที่สรุปได้ในเบื้องต้น แบ่งออกเป็น ผู้สมัครหน้าใหม่ ชนะการเลือกตั้ง 52 คน คิดเป็น 55.32% ผู้สมัครหน้าเดิม ชนะการเลือกตั้ง 41 คน คิดเป็น 43.62% กรณีพิเศษ 1 แห่ง คือ อบต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี ผู้สมัครได้คะแนนเท่ากัน ต้องดำเนินการจับสลากชี้ขาด
ขณะที่ผลเลือกตั้งรายอำเภอที่น่าสนใจ อำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งมี อบต.ทั้งหมด 15 แห่ง พบการเปลี่ยนแปลงผู้นำท้องถิ่นถึง 10 แห่ง โดยผู้ชนะที่ได้คะแนนสูง ได้แก่ นายนัฏฐภัทร์ สิงห์มอ นายกอบต.เชียงยืน ที่ทำคะแนนสูงถึง 5,355 คะแนน และ นายบรรจบ พรหมถาวร นายก อบต.สามพร้าว ซึ่งเป็นผู้สมัครหน้าใหม่
อำเภอบ้านดุง มี อบต. 10 แห่ง ผู้สมัครคนเดิมยังได้รับความไว้วางใจ 6 แห่ง นำโดย นายสดวก นาทิรัญ นายก อบต.บ้านจันทน์ และ นายนิรันดร์ โคตรปัจจิม นายก อบต.นาไหม ขณะที่อีก 4 แห่งได้ผู้บริหารหน้าใหม่
อำเภอบ้านผือ จำนวน 9 แห่ง คนเดิมรักษาเก้าอี้ได้ถึง 6 แห่ง โดย นายอาจอง กองมณี นายก อบต.จำปาโมง ทำคะแนนสูงถึง 4,326 คะแนน อำเภอเพ็ญ กระแสคนใหม่มาแรง สามารถชนะได้ถึง 6 แห่ง รวมถึง อบต.เพ็ญ และ อบต.นาพู่
อำเภอหนองหาน คนเดิมยังครองพื้นที่ได้ถึง 6 จาก 7 แห่ง โดย นายสุนันท์ บุญใบ นายก อบต.โพนงาม ได้คะแนนสูงถึง 3,886 คะแนน
อย่างไรก็ดีพื้นที่ต้องจับตา อำเภอน้ำโสม คนเดิมยังคงครองพื้นที่ส่วนใหญ่ ขณะที่อำเภอกุมภวาปี โดยเฉพาะ อบต.เสอเพลอ เกิดการแข่งขันสูสี เมื่อผู้สมัคร 2 รายได้คะแนนเท่ากันที่ 2,801 คะแนน ต้องรอการจับสลากตามขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ การเลือกตั้งนายก อบต.ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ที่เปิดโอกาสให้ทั้งคนรุ่นใหม่และผู้นำท้องถิ่นเดิมเข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ต่อไป