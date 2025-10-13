อึ้ง! ชาวอินเดียอ้างถูกผีบีบคอกลางดึก นายกเล็กบ้านดุงรุดช่วย เชื่อไม่ใช่เรื่องโกหก

อุดรธานี - ชายชาวอินเดียมาเช่าบ้านที่อ.บ้านดุง อ้างถูกผีบีบคอจนหายใจไม่ออก ขณะที่นายกเล็กบ้านดุงรุดตรวจสอบถึงที่พัก เชื่อคนอินเดียไม่ได้โกหก ยันเคยเจอเรื่องลึกลับกับตัวมาแล้ว พร้อมมอบพระเครื่องให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ำวานนี้ (12 ต.ค.) นายวีระพล รักเสมอวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง และแอดมินเพจ “บ้านดุงอัพเดท” ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านศรีผดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รายงานแจ้งว่ามีชาวต่างด้าวถูก “ผี” บีบคอกลางดึก หลังรับแจ้ง นายวีระพลพร้อมทีมงานรีบไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว พบชาวต่างชาติ 3 คนพักอาศัยอยู่ด้วยกัน โดยหนึ่งในนั้นเป็นชายชาวอินเดียอยู่ในอาการอ่อนแรง สีหน้าตื่นตกใจอย่างเห็นได้ชัด
จากการสอบถามผู้เคราะห์ร้ายเล่าว่า ระหว่างนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในบ้าน จู่ๆ ก็รู้สึกเหมือนมีมือมองไม่เห็นเข้ามาบีบคอแน่นจนหายใจไม่ออก ทั้งที่ยังไม่หลับและรู้สึกตัวชัดเจน พร้อมได้ยินเสียงคล้ายเสียงผู้ชายพูดคำว่า “จับๆ” ก่อนจะรู้สึกหมดแรงและหายใจติดขัดไปชั่วครู่
ชายชาวอินเดียเปิดเผยว่า ตนมาอยู่ประเทศไทยได้ประมาณ 6 ปี เพิ่งย้ายมาเช่าบ้านหลังนี้ได้เพียง 2 วันเท่านั้น ก็ต้องเจอกับเหตุการณ์สุดหลอน ยืนยันว่าไม่ได้ไปลบหลู่หรือพูดจาดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใด
ด้านนายวีระพล รักเสมอวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง เปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งได้เดินทางไปดูและช่วยเหลือด้วยตัวเอง พร้อมกล่าวว่าเชื่อว่าชายชาวอินเดียไม่ได้โกหก เพราะตัวเองก็เคยเจอเรื่องลึกลับกับตา เห็นของจริงมาแล้ว ทั้งนี้บ้านเช่าในละแวกบ้านศรีผดุงไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน นายกเทศมนตรีได้อธิษฐานจิตขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง และอวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
พร้อมเตรียมนำพระเครื่องมามอบให้ชาวต่างด้าวทั้งสาม เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์และในพื้นที่บ้านศรีผดุง หลายคนต่างเชื่อว่าบ้านหลังนี้อาจมี “สิ่งลึกลับ” แฝงอยู่จริง