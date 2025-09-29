ฮือฮา "คำชะโนดโลก" ครั้งที่ 1 จัดใหญ่ 5 วัน "แพนเค้ก-อันดา-ลูกแก้ว-ลิลลี่ เหงียน" นำทัพนางรำบวงสรวงสุดอลังการ

อุดรธานีเตรียมปังสะเทือนโลกบาดาล ที่สุดแห่งการรวมพลังศรัทธาและความเชื่อ กับการเปิดตัว "งานคำชะโนดโลก ครั้งที่ 1" ณ วังนาคินทร์คำชะโนด แหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์และเมืองพญานาคสุดมหัศจรรย์แห่งอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี งานนี้จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท้องถิ่นอย่างยิ่งใหญ่
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คุณราชันย์ ซุ้นหั้ว และ นายอำเภอบ้านดุง นายสุริยนต์ ดอนสมจิตร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ อาจารย์ก้อนคำ ลำโขง ผู้ก่อตั้งคุ้มคำชะโนด, อาจารย์เติ้ลตะวัน ผู้สร้างอุทยานนาควัตร และ ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากรรมระดับโลก ร่วมผนึกกำลัง และภายในงาน ดร.สันติและคุณปาณิสรา พิเชฐชัยกุล มอบเงินเพื่อร่วมสนับสนุน งานคำชะโนดโลก ครั้งที่ 1 อีกด้วย
ไฮไลต์เด็ดที่ทำเอาฮือฮา คือ การรวมตัวของเหล่าซุปตาร์และคนดัง นำโดยนางเอกชื่อดัง แพนเค้ก เขมนิจ, ต้าเหนิง กัญญาวีร์, คริสติน่า ไฟล์ชมันน์, ลิลลี่ เหงียน และสองนักแสดงดาวรุ่งจาก Star Hunter Entertrainment อย่าง อันดา-ลูกแก้ว ที่ตบเท้าเข้าร่วมพิธีบวงสรวงและรำถวายอย่างต่อเนื่องตลอด 5 วันของการจัดงาน
โดยมีรายนาม นางรำบวงสรวง ดังต่อไปนี้
8 ตค 68 ต้าเหนิง-กัญญาวีร์, แพนเค้ก-เขมนิจ
9 ตค 68 คริสติน่า
10 ตค 68 ธิดาผ้าหมี่ขิด
11 ตค 68 อันดา-ลูกแก้ว , คุณปุ้ย-ปาณิสรา
12 ตค 68 บีบี ( อินฟลูเอนเซอร์จีน)
"งานคำชะโนดโลก ครั้งที่ 1" จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-12 ตุลาคม 2568 ณ ลานมรดกธรรมชาติคำชะโนดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูความศักดิ์สิทธิ์แห่งพญานาค และสานสัมพันธ์ระหว่างพญานาคกับผู้ประกอบการ
คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า หนึ่งหมื่นคนต่อวัน และตั้งเป้าสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอุดรธานีและอำเภอบ้านดุงให้ได้กว่า หลายสิบล้านบาท โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมชมความอลังการและเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เตรียมตัวสัมผัสพลังศรัทธาและความยิ่งใหญ่ระดับโลกได้เลย