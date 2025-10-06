ฮือฮา!พญาเต่ายักษ์หนัก15โลฯบนกระดองคล้ายภาพพระสมเด็จ6องค์

อุดรธานี – ฮือฮา! พญาเต่ายักษ์หนัก15 กิโลกรัม เดินข้ามถนน “กู้ภัยหนองหาน” สุดอึ้ง พบคล้ายพระสมเด็จ6 องค์บนกระดอง เชื่อมาให้โชคก่อนวันออกพรรษา
วันนี้ (6 ต.ค. 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน่วยกู้ภัยส่งเสริมธรรมจุดบริการอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้เกิดเรื่องฮือฮาเมื่อ ส.อ.เอกพันธ์ ลายกิ่ง หัวหน้ากู้ภัยฯ พบ “พญาเต่ายักษ์” หรือเต่าบัวคอเหลือง ตัวใหญ่สีดำ น้ำหนักราว 15 กิโลกรัม เดินต้วมเตี้ยมข้ามถนนระหว่างเดินทางกลับจากจังหวัดหนองคาย
ส.อ.เอกพันธ์ เล่าว่า เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะขับรถกลับจากไปร่วมพิธีลอยดาวอังคารที่จังหวัดหนองคาย มาถึงบริเวณตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี ก็พบเต่าตัวใหญ่คลานข้ามถนน ด้วยสัญชาตญาณของกู้ภัยจึงรีบจอดรถลงไปดู ก่อนจะนำกลับมาที่หน่วยกู้ภัยหนองหาน เนื่องจากไม่แน่ใจว่าเป็นเต่าพันธุ์ใด
เมื่อตรวจสอบพบว่าเป็น “เต่าบัวคอเหลือง” ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมาย คาดว่าอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี โดยพญาเต่าตัวนี้มีนิสัยเชื่อง ไม่ดุร้าย และชูคอตลอดเวลา ขณะที่กู้ภัยและผู้สื่อข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตกตะลึง เพราะบนกระดองของเต่าปรากฏลวดลายคล้าย “พระสมเด็จ 7 ชั้น” จำนวน 6 องค์ ชัดเจนอย่างน่าอัศจรรย์
นอกจากนี้ เมื่อพลิกดูกระดองด้านล่างยังพบตัวเลข “110” ปรากฏเด่นชัด ส.อ.เอกพันธ์เชื่อว่า พญาเต่ายักษ์ตัวนี้อาจมาให้โชคก่อนวันออกพรรษา ทำให้คอหวยในพื้นที่ไม่พลาดตีเลขเด็ด ได้แก่ 110, 43, 45, 054 และ 802
เบื้องต้นได้ประสานพระครูสันติศาสนกิจ หรือ “อาจารย์โอเล่” เพื่อเตรียมนำพญาเต่ายักษ์ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ที่วัดป่าอีสานเขียว (วัดดงไร่) บ้านเชียง อำเภอหนองหาน เพื่อให้ดำรงชีวิตตามวิถีธรรมชาติสืบไป.