ชายแดนเดือด! ทหารบ้านดุงปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า ส่งภาพยืนยันปลอดภัย-วอนประชาชนส่งกำลังใจ

อุดรธานี - สถานการณ์ชายแดนไทย-เขมรยังคงตึงเครียด หลายจุดเกิดการปะทะต่อเนื่อง ขณะที่ทหารประจำการด่านหน้าเขาพระวิหารซึ่งเป็นกำลังพลจากอุดรธานี ส่งภาพแจ้งข่าวว่าปลอดภัย พร้อมขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนเพราะรับภารกิจเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชายังคงตึงเครียดต่อเนื่อง โดยหลายจุดยังมีการปะทะประปรายเป็นระยะ โดยเฉพาะพื้นที่ใน 4 จังหวัดชายแดน ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี ซึ่งความขัดแย้งมีท่าทีรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2568 สำหรับพื้นที่ที่มีรายงานเหตุปะทะ ได้แก่ บริเวณเขาพระวิหาร ภูมะเขือ, ตาเมือนธม (ในความดูแลของกองทัพภาคที่ 2), ปราสาทตาควาย, บ้านหนองหญ้าแก้ว, บ้านหนองจาน (จ.สระแก้ว) รวมถึงช่องอานม้า ส่งผลให้กองกำลังประจำแนวชายแดนต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
ท่ามกลางสถานการณ์ที่กดดัน ทหารประจำแนวหน้าในพื้นที่เขาพระวิหาร ซึ่งเป็นกำลังพลจากอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานีที่ร่วมประจำการณ์กับพี่น้องทหารจากจังหวัดอื่นได้ถ่ายภาพร่วมกับกำลังพลชุดอื่นและส่งมายังเพจ “บ้านดุงอัพเดท” พร้อมย้ำว่าทุกนายยังปลอดภัยดี
โดยฝากข้อความถึงพี่น้องชาวบ้านดุงว่า “พวกผมชาวบ้านดุงปลอดภัยดีครับ ฝากความคิดถึงทุกคน และขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนด้วยครับ” พร้อมติดแฮชแท็กส่งใจจากทหารแนวชายแดน เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของกำลังพลที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งท่ามกลางความตึงเครียด ขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันว่ากำลังพลทุกนายได้รับการดูแลอย่างเต็มที่และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศต่อไป