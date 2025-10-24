เสื่อม! แก๊งชายหัวโล้นห่มเหลือง อาละวาดตระเวนขอเงินชาวบ้านทั่วจ.อุดรธานี

อุดรธานี-ชายแต่งกายห่มผ้าเหลือง ออกตระเวนขอเงินและรับบริจาคจากชาวบ้านในหลายอำเภอ ของจ.อุดรธานี อ้างให้ทำบุญกฐิน หรือนำพระเครื่องแลกเงิน กระทั่งขอเงินหรือแม้แต่ขนมเอาดื้อๆจากชาวบ้าน หวั่นทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียหนัก วอนหน่วยงานรัฐเร่งตรวจสอบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้บัญชี “ซอย ซี สโมกกี้ ไบท์” และเพจ “บ้านดุงอัพเดท” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ พร้อมข้อความเตือนภัย พฤติกรรมของกลุ่มชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ ใช้รถยนต์กระบะตระเวนเข้าไปตามชุมชน ขอเงินและขนมจากชาวบ้านอย่างเปิดเผย โดยมีเสียงพูดในคลิปว่า “ขอเงินเพิ่นบ่มี ขอขนมฉันกะได้” สร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนจำนวนมาก มองว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมและไม่สำรวมต่อผ้าเหลือง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในบ้านทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี พบกับนางไพร อายุ 60 ปี เจ้าของร้าน เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมว่า ระหว่างนั่งเฝ้าร้าน ได้มีรถกระบะขับเข้ามา มีชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ลงจากรถ เดินตรงเข้ามาขอทำบุญ โดยอ้างว่ามาจากบ้านนาดี ตนจึงร่วมทำบุญให้ไป 20 บาท
หลังจากนั้น มีหญิงที่มาด้วยพูดว่า เอาของดีกับผ้าหลวงตานะ ก่อนพระจะยื่นพระเครื่องมาให้ โดยอ้างว่ามี ค่าบูชา 199 บาท ตนจึงปฏิเสธและคืนพระเครื่องไป แต่ชายแต่งกายคล้ายพระ กลับพูดต่อว่า ขอขนมได้ไหมพร้อมชี้ไปที่ถั่วลิสงในร้าน ทำให้เจ้าของร้านรู้สึกหมดศรัทธาและมั่นใจว่าไม่ใช่พระจริง พระแท้เขาไม่ทำแบบนี้ โดยเฉพาะเวลามีผู้หญิงมาด้วย พอเห็นท่าทางก็รู้เลยว่าไม่ใช่พระจริง กลัวว่าจะไปหลอกคนอื่นอีก
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้แจ้งอีกว่า ที่ร้านขายแตงโมริมถนน บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ก็พบเหตุการณ์คล้ายกัน โดยมีชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์เดินเข้ามาขอเงินจากเจ้าของร้าน ก่อนจะพูดขอแตงโมไปด้วย
นอกจากนี้กล้องวงจรปิดของร้านชำอีกแห่งในบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี บันทึกภาพกลุ่มชายแต่งกายคล้ายพระ พร้อมหญิงชาวบ้าน เข้ามาก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน โดยใช้รถกระบะ Toyota สีขาว มีพระ 2 รูป หนึ่งอ้วน หนึ่งผอม และหญิงชาวบ้านร่วมอีก 1 คน อ้างว่ามาจากบ้านนาดี มารับบริจาคทำบุญกฐิน
เหตุการณ์ดังกล่าวกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวบ้านในพื้นที่และในโลกออนไลน์ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบว่าเป็นพระจริงหรือกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์พระพุทธศาสนาและความศรัทธาประชาชน