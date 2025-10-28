ลอยกระทงบ้านดุงจัดแน่แต่ปรับใหม่ผู้เข้าประกวดนางนพมาศใส่ชุดผ้าไทย8แบบส่งเสริมผ้าไทยตามรอยพระพันปีหลวง

อุดรธานี –เทศบาลเมืองบ้านดุงเดินหน้าจัดงานลอยกระทงตามประเพณีปฏิบัติ แต่ปรับรูปการณ์จัดอยู่ภายใต้บรรยากาศถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง โดยเฉพาะการประกวดนางนพมาศเปลี่ยนคอนเซปต์การแต่งกายของผู้เข้าประกวดให้สวมชุดผ้าไทย 8 แบบขึ้นเวทีประชันโฉมเท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมผ้าไทยและถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ
วันนี้(28 ต.ค.)นายวีระพล รักเสมอวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมประเพณี "ลอยกระทงวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ประจำปีพุทธศักราช 2568 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน ศกนี้ ว่า เทศบาลเมืองบ้านดุงยังคงดำเนินการจัดงานประเพณีดังกล่าวตามเดิม
แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการถวายความไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งนี้ กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณี อาทิ การประกวดกระทง ยังคงดำเนินการตามปกติ ขณะที่กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ จะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการแต่งกายของผู้เข้าประกวด โดยกำหนดให้ผู้เข้าประกวดสวมใส่ ชุดผ้าไทย 8 แบบ ในการเข้าร่วมประกวด เพื่อเป็นการส่งเสริมผ้าไทย และถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ
พร้อมกันนี้ เทศบาลเมืองบ้านดุงได้กำชับให้ผู้จัดกิจกรรมจากภาคเอกชนที่ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ให้พิจารณาปรับรูปแบบกิจกรรมเหล่านั้นให้อยู่ในกรอบของความเหมาะสมแก่การถวายความไว้อาลัย เพื่อให้การจัดงานประเพณีครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมควรแก่กาลเทศะอย่างสูงสุด.