ขำจะขิต “ขวัญ อุษามณี” มีของแค่ 900 ชิ้น แต่มาเพื่อซัปพอร์ต “เจนนี่” บนหมดสต็อกจะกินมังฯ 3 วัน แถมจะทำเรียลลิตี้

เป็นอะไรใหม่ๆ สำหรับการไลฟ์สด หลังจากที่ “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์” เข้ามาไลฟ์สดกับ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” โดยเจ้าตัวมารอตั้งแต่ 3 ทุ่ม แต่ได้เข้าไลฟ์ตอนตี 2 ทำให้ออกอาการง่วงนอน
งานนี้ขวัญเผยว่าตนเองมีสต็อกลิปสติปแบรนด์ยูซี่ 900 แท่ง “บูม หมูทะ” ซึ่งสนิทกับขวัญ เลยถามตรงๆ ว่ามีแค่นี้มาทำไม เพราะคนอื่นเขามี 5 พัน เป็นหมื่น ขวัญตอบชิลๆ ว่า “ก็มาจอยๆ ไง (หัวเราะ) มาซัปพอร์ตน้อง” โดยระหว่างไลฟ์ ก็ยังลืมเอาลิปสติกบางตัวมารีวิว ทำชาวเน็ตฮากันกระจาย
ซึ่งในไลฟ์ ขวัญเผยว่าตนเองได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้ว่าหากสินค้าหมดสต๊อกในออฟฟิศ จะกินมังฯ 3 วัน และจะไลฟ์ 24 ชม. เป็นเวลา 2 วัน เพราะตั้งแต่ทำแบรนด์มา สินค้าไม่เคยหมดสต๊อกเลย อีกทั้งตนเองไม่ค่อยมีงาน บ้านยังผ่อนอยู่ ถ้าสินค้าหมดสต๊อก นอกจากกินมังฯ ก็จะแก้บนด้วยการทำเรียลลิตี้ขวัญ อุษามณี
งานนี้เจอเจนนี่แซว ว่าพี่เป็นดาราเบอร์ต้นๆ ช่อง 7 นะ ทำไมไม่รักษาภาพลักษณ์ ขวัญบอกอยากให้หมดสต็อก ต้องเป็นตัวเอง อยากทำเรียลลิตี้ อีกนิดจะไปกู้เงินมาซื้อบ้านอยู่บ้านใกล้ๆ เจนนี่ เมื่อเจนนี่ขอให้แสดงละครให้ดู ขวัญบอกว่าแสดงไม่ได้ ง่วง ทำเจนนี่ถึงกับอึ้ง และงง บอกที่คิดไว้ไม่ใช่แบบนี้
แต่อย่างไรก็ตาม ขวัญก็ยังขายของได้ยอดเกือบ 1 ล้านบาท