สุดทนโดนด่า อีเดนนรก 2 แม่ลูก! “เจนนี่” ประกาศพร้อมจ่ายสด 10 ล้าน ท้าพิสูจน์ ทะเลาะแม่สร้างคอนเทนต์ขายของ

เรื่องในครอบครัวเริ่มเงียบ แต่ก็ต้องมาเปิดศึกฟาดชาวเน็ตที่แซะว่าการทะเลาะกันระหว่าง “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” กับ แม่เกตุ เป็นแค่คอนเทนต์ขายของ ก่อนหน้านี้เจนนี่ยันตนไม่ได้ชั่วขนาดจะเอาแม่มาให้คนในโลกออนไลน์ด่าขนาดนั้น อีกทั้งมีอาชีพขายของอยู่แล้ว
ล่าสุดเจนนี่สุดทน หลังถูกชาวเน็ตรายหนึ่งด่าแรงมาก เรียกอีเดนนรก 2 แม่ลูก เรียกร้องความสงสาร คนจนอุดหนุนคนรวย ด่าแรงจัxไร ต้มตุ๋น ตอแหล โดยเจนนี่ฟาดว่า “ขอบคุณและขอโทษทุกคนนะคะ ได้อ่านทั้งหมดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้จริงๆ ยินดีเจอตัวเพื่อให้ดูหลักฐานพิสูจน์ความจริงที่สะสมมาตลอด เป็นสิบๆ ปีได้นะคะ ถ้าเรื่องทั้งหมดเป็นคอนเทนต์ พร้อมจ่ายสด 10 ล้านบาท แต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ คุณจะรับผิดชอบหนูยังไงว่ามาได้เลยค่ะ”