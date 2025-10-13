ใครจะต้าน!? เปิดรายชื่อพระนางตัวท็อปในวงการ เตรียมไลฟ์กับ “เจนนี่”

ทำเอาแฟนๆ หูผึ่งเลยทีเดียว หลังจากในรายการโหนกระแส “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุได้เผยว่าเตรียมมีดาราตัวเป้งมาร่วมไลฟ์กับเจ้าตัว ซึ่งหลายคนก็ทำเอาแฟนๆ ว้าวเลยทีเดียว
“พี่อั้ม พัชราภา (พัชราภา ไชยเชื้อ) อาจจะเร็วๆ นี้ค่ะ “มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ เพราะเวลาพี่อั้มไปไลฟ์ทุกคนน่าจะเตรียมโซฟา แต่พวกเราไม่มีอะไรเลยค่ะ (หัวเราะ) กำลังลุ้นอยู่ ทาบทามแล้วค่ะ แต่วันนี้มีตัวแม่ตัวพ่อทุกช่อง เจอกันเยอะมากๆ คืนนี้รวมนักร้องลูกทุ่งประมาณ 8 คนค่ะ
เมื่อกี้เพิ่งวางสาย อาจมีพี่อั้ม พัชราภาค่ะ กำลังดูคิวค่ะ น่าจะเป็นของพี่ๆ เขาค่ะ แล้วก็มีพี่ใหม่ (ดาวิกา โฮร์เน่) , พี่โดม ปกรณ์ ลัม, พี่ขวัญ (อุษามณี ไวทยานนท์) , พี่ปู (ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนเบิร์ก) จะบินมาจากแอลเอด้วยค่ะ แล้วมีพี่ไมค์ (ภัทรเดช สงวนความดี) กับพี่ปุ๊กลุก (ฝนทิพย์ วัชรตระกูล) วันนี้มีพี่ปุ๊กลุก พี่ไมค์ , พี่กระแต , บอสณวัฒน์ค่ะ มีนักร้อง ธัญญ่า อาร์สยาม, พี่ยุ้ย ญาติเยอะ , นุ๊ก ธนดล
แล้วก็มีอีกเยอะเลยค่ะ มีพี่รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, พี่ชาคริต แย้มนาม , พี่กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี, พี่แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย เอาจริงๆ ยังมีพี่บี มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์ ที่ยังติดต่อหนูไม่ได้ ยังมีอีกหลายท่านเลยค่ะที่รอคอนเฟิร์ม ซึ่งพี่ดารา หนูก็ต้องบาลานซ์ ดังมาก ดังน้อยก็ต้องบาลานซ์ วันนี้ยังขาดดังมากแบบพี่ไปอยู่ค่ะ (อั้มไปไลฟ์ไม่ 30-40 ล้านเหรอ?) ไม่แน่ค่ะ แต่ที่แน่ๆ เบอร์หนึ่งคือพี่หนุ่ม กรรชัยค่ะ แต่ถ้าวันนี้พี่ณวัฒน์ไป พี่ณวัฒน์ที่หนึ่งแน่นอนเพราะพี่ณวัฒน์ย้ำสองรอบแล้ว”
ขณะที่ในรายการ รถเมล์ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ และเมย์ วาสนา อินทะแสง ได้ส่งข้อความหาหนุ่ม กรรชัย อยากติดต่อไปไลฟ์สดด้วย เจนนี่ลั่นยินดีร่วมงานกับทุกคน