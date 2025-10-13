ปรากฎการณ์ “เจนนี่” ขายหมดถ้าสดชื่น 1 ปี ขอหมื่นล้าน! เคลียร์หมดทุกดรามาไลฟ์-แม่เกตุ “กรรชัย” ขิงใส่ “ณวัฒน์”

ปรากฎการณ์ “เจนนี่” ขายหมดถ้าสดชื่น ไลฟ์บ้านๆ แต่ฟาด 100 ล้าน 1 ปีขอหมื่นล้าน ล้างหนี้ให้แม่ 3 ล้าน โอกาสเคลียร์ใจ “ยิว” ยังเป็นศูนย์ “หนุ่ม กรรชัย” ลองโทร.สดๆ กลางรายการแต่แม่ไม่รับ เลขาฯ อ้างคุยงานอยู่ ขิงใส่ “ณวัฒน์” ใครขายดีที่สุด พร้อมแจงทุกดรามาไลฟ์สด ดาราแทรกคิว ลูกค้ายกเลิกออเดอร์ คุ้มหรือไม่
รายการ โหนกระแส วันที่ 13 ต.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ผู้สร้างปรากฏการณ์ขายในรูปแบบใหม่ แค่ 2 วัน ฟันไปแล้ว 100 ล้าน พร้อมเคลียร์สารพัดดราม่า
ได้นอนหรือยัง?
“ยังค่ะ”
เมื่อคืนได้นอนกี่โมง?
“ถึง 6 โมงเช้าค่ะ แล้วประชุม 10 นาที นอน 2 ชม. ตื่นมาเล่นกับลูก 1 ชม. แล้วมาหาพี่ค่ะ”
ไม่ง่วงเหรอ?
“ง่วงค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะได้เงิน (หัวเราะ)”
ล่าสุดคุณมานั่งที่นี่เรื่องทอง มากับยิว ก็จบไปแล้ว ไม่มีอะไร สิ่งหนึ่งที่ทำให้แปลกใจมากๆ ผมทำรายการโหนกระแส ก็จะเจอคนหลากหลายประเภท หลากหลายประเด็น แต่นานๆ จะมีทั้งคนที่อยากดูและไม่อยากดู เขาปะทะกันอยู่ มันเกิดอะไรขึ้น?
“อาจเป็นเพราะข่าวเก่าๆ ค่ะ ก่อนหน้านี้หนูมีดราม่าเยอะมาก ตั้งแต่หนูเข้าวงการมา 8 ปี สองปีนี้ที่สังคมเปิดใจและยอมรับตัวหนูมากขึ้น แต่มีบางส่วนที่เขาไม่ได้ติดตาม อาจฝังใจกับเรื่องราวเดิมๆ ในอดีต”
เมื่อคืนเจอบอสณวัฒน์ ตอบเป็นนางงามเลยนะ?
“(หัวเราะ) ตอบเป็นตัวเองได้เลยเหรอคะ”
แรกๆ โดนดราม่าอะไร?
“เรื่องคดีกับน้องเก้า เลิกคุยทั้งอำเภอฯ เขาก็ยังจำ ก็จะมีคอมเมนต์แซะเรื่อยๆ ว่าจะจ้าง 500 อีกมั้ย”
เรื่องที่สองที่โดน?
“เรื่องค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ ที่เป็นฟีเวอร์เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ทำค่ายเพลงด้วยตัวเอง ไม่มีระบบการจัดการ ก็จะมีดราม่าเยอะค่ะในค่าย เกี่ยวกับน้องๆ”
คนตบเท้าลาออก?
“ใช่ค่ะ ซึ่งหนูเจอได้ทุกคน แต่ก็จะมีสเปซที่สบายใจกับไม่สบายใจค่ะ”
น้องเปา ตอนนั้นหนูมีประเด็นกับเขา?
“ค่ะ ก็มีการลาออกตอนหนูมีปัญหา ค่ายโดนโจมตีหนักมาก กลายเป็นว่าใครพูดถึงค่ายก็จะหนักนิดนึง แต่ตอนนี้หนูโอเค เข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้น ตอนนั้นเราเด็ก กระแสมันแรงมากๆ ไม่ต่างจากที่ไลฟ์ขายของเลยค่ะ ณ วันนั้นที่เราทำกัน มันมีเรื่องรายได้ ที่นอน เพลงคนนี้ดัง เพลงคนนี้ไม่ดัง เหมือนรักไม่เท่ากันโน่นนี่นั่น เข้ามาเยอะแยะมากมาย รวมถึงเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอฯ ด้วย ที่มาพร้อมกัน ก็กลายเป็นว่าค่ายโดนปิดไป ณ วันนั้น”
ตอนนี้ไม่มีค่ายแล้ว?
“ไม่มีค่ะ แต่มีศิลปินในสังกัดประมาณ 2-3 คน ที่ยังปั้นๆ อยู่”
หลังจากนั้นมีเรื่องอะไรอีก?
“เรื่องพ่อค่ะ ที่ว่าไม่ให้เงินพ่อ ก็เคลียร์ แต่ทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่ตลอด เพราะทุกคนคาดหวังว่าพ่อต้องได้มากกว่านี้”
เขาหาว่าตอนนั้นเจนนี่ดังแล้วทิ้งพ่อ ไม่เลี้ยงพ่อ?
“ใช่ แต่หนูไม่เคยทิ้ง แต่เงินที่ให้บางทีมันไม่ได้มากพอที่จะทุกคนจะมองว่ามันเป็นความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นค่ะ”
เขามองทำไมให้เท่านี้ ต้องให้มากกว่านี้?
“จริงๆ มันก็สองมุม เพราะตอนนั้นหนูมองว่าหนูให้พอแล้ว หนูสบายใจแบบนั้น แต่พอคนพูดเยอะ เราเห็นภาพ เราก็โอเค เราให้คนอื่นได้เยอะ ก็ไปสร้างบ้านให้ เพิ่มเงินเดือนให้ค่ะ ก็สบายใจขึ้น”
จากนั้นเรื่องด่าเจ้าหนี้แม่?
“มีเรื่องใหม่หมดเลยนะคะ (หัวเราะ)”
มีเรื่องอะไรอีก?
“เรื่องคบแฟนคนใหม่ เขามองว่าท้อง 4 เดือน เร็วไป”
คือยิว ท้อง 4 เดือนเร็วไป แล้วต้องกี่เดือน ปีนึงเหรอ?
“ไม่รู้ค่ะ แต่จริงๆ หนูได้กันตั้งแต่ 4 วัน”
อุ้ยตายแล้ว?
“โทษๆ พี่ (หัวเราะ) มันแพ้เสียงในหัว ขอโทษทีค่ะ (ยกมือไหว้)”
ได้กันตั้งแต่ 4 วันแรก เลยท้องเร็ว มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก?
“มันโควิดด้วย มันไม่มีอะไรทำค่ะ”
อุ้ยตายแล้ว มีอะไรอีก?
“ประมาณนี้ค่ะ แล้วบังเอิญมีลูกสาวค่อนข้างฟีเวอร์ด้วย ลูกสาวคนรักเยอะ ก็เลยสั่งสมให้หนูยังคงอยู่ได้ ณ วันนี้ค่ะ”
มีเรื่องที่หลายคนติดค้างอยู่ในใจ คนที่เขาดูเราก็อาจไม่ชอบเราก็ได้?
“ตอนนี้คนดู 2 แสน ปักตะกร้าไลโอเลยดีมั้ยคะ เผื่อได้ค่าคอม (หัวเราะ)”
เดี๋ยวสิ มีที่เราต้องชำระหนี้กันอยู่นะ?
“3 ล้านใช่มั้ยคะ (หัวเราะ)”
ใจเย็นๆ ล่าสุดที่เป็นเรื่องเป็นราวคือเรื่องแม่ แกบอกว่าเจนนี่ใจร้ายไม่ช่วย แล้วแกไปเป็นหนี้ จะบอกสังคมยังไง?
“มันเกิดขึ้นจริงค่ะ ไม่ใช่คอนเทนต์ หนูโดนด่าว่าคอนเทนต์ แต่เรื่องพวกนี้พิสูจน์หลักฐานกันง่ายมากๆ ทุกบาดแผลที่เกิดขึ้น มันมีที่มาที่ไปหมดเลย หนูรู้สึกว่าบางทีมันสะสมเยอะ จนวันนึงมันต้องถึงจุดเปลี่ยน หนูแค่อยากเปลี่ยนเรื่องนี้ก่อนลูกสาวหนูสองคนจะโตขึ้น หนูไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนหนู หนูเลยหาทางออก หนูไม่ได้เพิ่งหาทางออกนะคะ หนูคิดมา 3 ปี หนูลองทางอื่นมาเยอะแล้ว หนูอยากทำให้มันดีที่สุด แต่ทางออกรอบนี้มันเจ็บ หนูเจ็บ แม่เจ็บ น้องสาวหนูเจ็บ แต่หนูว่ามันจะจบ”
ได้คุยกับแม่บ้างมั้ย?
“หนูยังไม่ได้ปลดบล็อกเลยค่ะ หนูกลัวแม่ไม่คุยด้วย (เสียงสั่น) เหมือนหนูทำให้คนด่าเขา (ร้องไห้) แต่อยากให้มองที่เป้าหมาย หนูอยากเปลี่ยนชุดความคิดของเขาจริงๆ หนูอยากให้เขามีความสุขในชีวิตจริงๆ ค่ะ”
คุณแม่ก็อาจมีปัญหา มีการใช้เงินใช้ทอง มีเจ้าหนี้ สุดท้ายทุกอย่างประเดประดังเข้ามาที่ตัวเจนนี่ เจนนี่รู้สึกว่าถ้าช่วยวันนี้อีก จะมีครั้งที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่ห้า ก็เลยอยากตัดระบบ ถ้าไม่ช่วยล่ะแม่จะเป็นยังไง แม่ก็ต้องขวยขวาย หาวิธีจัดการเจ้าหนี้เอาเอง เพราะเจนนี่ไม่อยากเกี่ยวข้องแล้ว ทำให้แม่รู้สึกว่าแม่ต้องถูกด่าจากประชาชนไปด้วย?
“ก็ส่วนนึงค่ะที่ไม่อยากช่วยเรื่องเดิมๆ แล้ว แต่ผลลัพธ์อีกอย่างนึงที่อยากให้เขาได้รับ บางทีคุณแม่มีชุดความคิดที่ว่าเรื่องนี้มันถูก ซึ่งเขาคิดแบบนั้นจริงๆ ตั้งแต่เขาเกิดมาจนถึง ณ วันนี้ บางทีเขาต้องได้รับการคอนเฟิร์มจากบุคคลหลายๆ คนว่า อันนี้ไม่ได้ถูกเสมอไปค่ะ ที่ผ่านมา พอหนูพูด กลายเป็นหนูไปก้าวก่าย ไปสอนเขา เราเป็นลูก หนูอยากให้คุณแม่ได้รับภาพกว้างๆ และได้รับบทเรียนจริงๆ ว่าเขาต้องฟังแล้ว ต้องเปลี่ยน ต้องเชื่อเพื่อไปต่อ ไม่ว่าเขากับหนูจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีได้หรือไม่ แต่หนูเชื่อว่าชีวิตเขาหลังจากนี้ อย่างน้อยเจ้าหนี้ก็ไม่มีใครกล้าให้ยืมเพิ่ม หรือว่าเจ้าหวยต่างๆ ที่เขาออกมาแล้วว่าเขาไปซื้อ เขาก็จะไม่ขายแล้ว เพราะเป็นกระแสดัง จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีระยะยาว แต่ ณ วันนี้มันเพิ่งเกิดขึ้น มันเลยยังบอบช้ำกันอยู่ค่ะ”
มีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจ มุมไม่เข้าใจจะมองว่าทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้น?
“ณ วันนี้หนูไม่อยากให้ใครด่าเขาแล้ว อยากให้ทุกคนมองภาพรวมว่าเขาเกิดมาแบบไหน ณ วันนี้อยากให้ทุกคนให้บทเรียนและเปลี่ยนชุดความคิดให้เขามากกว่า แม่เหมือนพยายามหาทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เขาใช้วิธีที่ไม่ค่อยถูกต้องมาตลอด หนูรู้ หนูรับได้มาตลอด เพราะเขาเป็นแม่หนู หนูอยากให้เขามีความสุข อยากให้เขาเป็นคนใหม่ แต่หนูลองมาหลายวิธีแล้ว หนูช่วยที่ทุกคนอยากให้ช่วยเธอมีเงินขนาดนี้ทำไมไม่ให้ หนูลองทำมาหมดแล้ว จนเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้ว แล้วลูกเรากำลังจะโต หนูไม่อยากให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีก หนูเลยลองทำในสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุด”
ไม่รู้จะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่ไม่เกี่ยวกับเจนนี่ มีคนรู้จักในอดีต ผู้หญิงคนนั้นมีลักษณะคล้ายคุณ มีคุณแม่เป็นหนี้เป็นสิน ต้องตามเก็บหนี้ให้แม่ตลอดเวลา จนวันนึงไม่เหลืออะไร สุดท้ายเธอเอาตัวเองเข้าไปแลก มันมีแบบนั้นจริงๆ ซึ่งพี่รู้จักและพี่ก็เข้าไปช่วยเรื่องนี้ด้วย วันนี้หนูไม่อยากให้แม่เป็นหนี้เป็นสิน ถ้ามีคนใช้หนี้เดี๋ยวก็เอาอีก?
“ใช่ค่ะ เพราะที่ผ่านมา หนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีหนี้สิน เจ้าหนี้ทุกท่านก็จะบอกว่าเดี๋ยวรอเจนนี่ มันเป็นแบบนี้มาเสมอ เราแค่อยากแสดงจุดยืนให้ทุกคนทราบว่า มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้ว”
ณ วันนี้ไม่อยากให้ใครไปว่าแม่?
“หนูว่า 3 วันที่ผ่านมา เขาค่อนข้างได้รับบทเรียนหนัก ล่าสุดหนูเห็นคลิปที่เขาร้องไห้ หนูก็รับไม่ได้เหมือนกัน หนูก็รู้สึกผิด ว่าที่หนูทำไปมันถูกหรือเปล่า”
นี่คือประเด็นเปิดเรื่อง แต่วันนี้กลายเป็นว่า มีวิกฤตในชีวิต แต่กลับเอามาเป็นโอกาส และสร้างรายได้มหาศาล สองวันได้เงินไปเท่าไหร่?
“หลัก 100 ล้านค่ะ”
สุดยอดจริงๆ สองวันได้หลัก 100 ล้านจากการไลฟ์ ทั้งสินค้าตัวเอง ทั้งเงินที่เขาจ้าง รวมๆ แล้วหลักร้อย?
“ใช่ค่ะ ของพี่หนุ่ม 3 ล้านยังไม่จ่ายค่ะ”
ใจเย็นๆ เมื่อกี้ยังร้องไห้อยู่เลยนะ มันเปลี่ยนเร็วมากนะ พอพูดเรื่อง 3 ล้าน เมื่อกี้บอสณวัฒน์ส่งไลน์มาหา บอกว่าฝากบอกเจนนี่ คืนนี้เสร็จงานจะไปหาตอน 5 ทุ่มจะไปรักษาแชมป์ พี่ไปเกือบ 20 นาที พี่ขิงผมไม่ได้นะ ผมน่ะ 10 นาที ถามแบบนี้ อะไรเป็นจุดเปลี่ยน ทำให้หนูมาไลฟ์ เขาเรียกว่าเทศกาลเจนนี่ มันคือยังไง?
“เหมือนเทศกาลไลฟ์สดอะไรก็ไม่รู้ ที่อยู่ๆ ก็เกิดขึ้น เหมือนปีใหม่ สงกรานต์ ที่สร้างความสุขให้คนหลายๆ คนได้ เขาเลยตั้งชื่อว่าเทศกาลเจนนี่”
เริ่มจากเจนนี่มานั่งแล้วร้องไห้พูดเรื่องแม่ ตอนนั้นขายอะไร?
“ตอนแรกคุณแม่ขึ้นไลฟ์ก่อน มีการพูดรายละเอียดไป หนูคิดว่าสังคมคาใจ หนูเลยขึ้นไลฟ์ในมุมของหนู หนูก็พูดทุกอย่างตามข้อเท็จจริงที่หนูอึดอัดมาตลอด พูดทั้งหมดเพราะอยากให้จบภายในวันนี้ พอหนูพูดจบ คนดูก็ยังอยู่ที่ 3 แสน สายเลือดแม่ค้ามันหิวเงิน (หัวเราะ) หนูร้องไห้อยู่ คนดู 3 แสน ทำไงดี หนูก็ร้องๆ อยู่แล้วถามว่าหนูขายของได้มั้ยพี่ เขาก็บอกว่าได้ๆ ขอตะกร้า แล้วก็ปึ้งๆ ของหนูหมดแล้ว หนูขายสินค้าของหนูในตอนนั้น คนมาซื้อแล้วก็หมดทุกอย่าง หนูมีหลายอย่างมาก หมดเกลี้ยง หนูก็เลยบอกว่าถ้าใครมีอะไรให้หนูขายก็เอามาได้เลยนะคะ”
มีใครมาให้หนูขาย?
“เจ้าของแบรนด์ทักมาหาผู้จัดการ ถามว่าน้องที่บ้านมีสินค้าตัวนี้มั้ย ขึ้นให้พี่หน่อยตอนนี้เลย 10 นาที หนูก็คิดว่าเท่าไหร่ดีนะ 10 นาที เพราะปกติหนูไลฟ์ 1 ชม. 2 แสน ก็คิด 10 นาที 5 หมื่น พอหนูลองปึ้ง คนแรกขายได้ 3 ล้าน กลายเป็นว่าคนในไลฟ์ก็เห็น เขาบอกว่าบ้านเจนนี่อยู่ที่ไหน จะส่งแกร็บวิ่งมาเลย เจ้าของแบรนด์ในกรุงเทพฯ มากันเรื่อยๆ หนูก็ไลฟ์จาก 11 โมง ไป 10 โมงเช้าเลย”
วันแรก วันที่ 9 ต.ค. ขายได้ 24 ล้าน ยอดรวมทั้งวันใช่มั้ย?
“ใช่ค่ะ แต่วันแรกยังจับจุดไม่ค่อยเป็น ขายแบบงูๆ ปลาๆ ก็เลยได้ 24 ล้าน”
พอวันที่ 10 ต.ค. เอาอีก ได้ 33 ล้าน วันไหนที่กาละแมร์ไป?
“11 ต.ค. กับ 12 ต.ค.ค่ะ”
วันที่ 11 ต.ค. ยอด 80 ล้าน กี่แบรนด์?
“ยอดทั้งวันทำไปได้เกือบ 200 แบรนด์ค่ะ แล้วทุกอย่างเรียลมาก ฟันก็ไม่ได้แปรง น้ำก็ไม่ได้อาบค่ะ พอกำลังจะไปแปรงฟัน เขาก็มาส่งสินค้าอีก หนูก็เอาเงินก่อนอีก ก็ไลฟ์ต่อเลยค่ะ ทุกคนก็เลยสังเกต เขารอว่ามึงจะไปอาบน้ำตอนไหน”
ใครไปส่งลูกเต้า?
“ให้ผัวไปส่งแทนค่ะ (หัวเราะ) หนูก็นั่งไลฟ์ขายของ”
ลูกค้าต้องมานั่งตั้งแต่เช้าเลยเหรอ?
“ลูกค้ายังไม่เข้าค่ะวันนั้น หนูไม่ได้ให้เขามา วันแรกยังงงๆ อยู่ ดราม่าเพิ่งเกิดขึ้น ยังไม่อยากเจอใครค่ะ ทีนี้พอขายได้ 24 ล้าน ตอนตี 4 หนูมีร้องไห้อีกรอบนึง ตอนนั้นหนูคิดถึงแม่อีกแล้ว เรื่องเพิ่งเกิดขึ้น ก็เลยมานั่งคิดว่าทำแบบนี้ดีมั้ย มันจะได้ฮีลใจเราไปด้วย เพราะถ้าหนูไม่ได้ขายของ ไม่ได้ทำอะไรเลยหนูคงฟุ้งซ่าน เพราะก่อนหน้านี้หนูกินยาซึมเศร้านิดหน่อย ก็เลยรู้สึกว่าเราอย่าปล่อยให้มันครอบงำเราเหมือนที่ผ่านมา เราต้องชนะมันให้ได้ ก็เลยรู้สึกว่าอะไรเป็นความสุขเราต้องทำ นี่มันคือความสุข เราก็จะได้ทำไปเลย”
ก็เลยขายแบบนี้มาเรื่อยๆ นี่คือวันแรก แล้ววันไหนที่เริ่มมีลูกค้ามา?
“ทีนี้เราขายไป 200 แบรนด์แล้ว ความน่าเชื่อถือเราเริ่มไม่มีแล้วค่ะ (หัวเราะ) เพราะเราพูดทุกตัวไปหมดแล้ว สบู่ก็พูด 10 ตัวแล้ว เราก็เลยคิดว่างั้นเราเปลี่ยนให้แบรนด์พูดเองดีกว่า เราเหมือนเป็นช่องทาง เป็นหัวตลาดให้เขามาขาย ใครอยากขายอะไรขายเลย เพราะแบรนด์เขามีรีวิวชัด เขารู้ว่าสินค้าเขาทำอะไร เขาพูดได้ดีกว่าเรา วันที่สองเราปรับแผนการตลาด กลายเป็นว่าเราจะมีการวิดีคอลแบรนด์สำหรับเจ้าของแบรนด์ที่เป็นคนปกติทั่วไป แต่สำหรับพี่ๆ ดาราที่สามารถช่วยเพิ่มเอนเกจเมนต์ให้กับการไลฟ์ได้ เราก็จะเชิญมาที่บ้าน”
เชิญเอาเหรียญหลวงปู่ทวด สมณศักดิ์ไปขายได้มั้ย?
“ได้ค่ะ หนูรันทุกวงการอยู่แล้ว (หัวเราะ)”
หนูคิดเงินยังไง?
“กติกาหนูเพิ่มทุกชม.เลยค่ะ เพราะมันเป็นสโคปที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แล้วดีลสดหน้าไลฟ์ รู้สึกว่าการดีลสดตรงนี้มันเหมือนเป็นการแสดงความจริงใจกับผู้บริโภค เบื้องต้นหนูเฉลี่ยก่อน ว่าหนูไลฟ์ลูกค้า 1 ชม. 2 แสนเป็นปกติเวลาเขาจ้าง เจ้าเดียว 2 แสน วันนั้นคนเริ่มทักเยอะมาก เราก็คิดในใจว่าเราจะทำยังไงให้โอกาสไม่หลุดมือ เพราะถ้าเรานั่งไลฟ์แบรนด์ละ 1 ชม. เราจะได้แค่นี้ หนูเลยรู้สึกว่า งั้นเราปรับแผนการตลาด แบรนด์ละ 10 นาที 5 หมื่น แต่มีกติกาเพิ่มเติมคือให้แค่ 1,000 ออเดอร์ คือหนูขอออเดอร์ละ 50 บาท”
เท่ากับ 5 หมื่น?
“ใช่ค่ะ แต่ถ้าขายหมดตั้งแต่ 2 นาที แล้วแบรนด์เหลืออีก 8 นาที หนูจะถามแบรนด์ดีลสดเลยว่า พี่จะไปต่ออีกพันออเดอร์มั้ย นั่นแปลว่าพี่ต้องจ่ายหนูอีก 5 หมื่น”
กลายเป็นแสนนึงแล้ว?
“ใช่ ทีนี้กลายเป็นว่าบางแบรนด์ต้องจ่ายหนูสูงสุด 8 ล้าน ใน 10 นาที กลายเป็นว่าที่เรานั่งไลฟ์ 1 ชม. 2 แสน วันนี้ 10 นาที บางที 3 ล้าน 8 ล้าน เราว่าแบบนี้ดีกว่า”
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอ?
“คิดเป็นพันออเดอร์ต่อ 5 หมื่นค่ะ ถ้าหมื่นออเดอร์ก็ 5 แสน สองหมื่นออเดอร์ก็ล้านนึง อย่างของพี่ 6 หมื่นออเดอร์ 3 ล้านยังไม่จ่าย หนูยกตัวอย่างให้ฟังค่ะ”
ใจเย็นๆ เราค่อยมาเคลียร์กัน เมื่อเช้าทักไปบัญชียังไม่ตื่นนะ นี่คือกติกา ถ้าขายได้พันบ้าน พันออเดอร์ คุณต้องจ่าย 5 หมื่น?
“แล้วเวลามันเหลือ เราก็จะถามว่าไปต่อมั้ย เขาไปต่อๆ จนมันแตกหมื่นบ้าน สองหมื่นบ้าน แล้วทุกแบรนด์เอาแบบนี้กันหมด”
นักแสดงเขารู้ได้ยังไง?
“นักแสดงเริ่มรู้ตรงที่วันถัดมาเริ่มเย็นๆ ของวันนั้น ตอนแรกคนดู 3 แสน เริ่มเหลือแสนกว่าแล้ว ก็คิดว่าจะปรับแผนยังไงให้คนดูกลับมาเหมือนเดิม โดยเราไม่ต้องเหนื่อยมากกว่าเดิม เราก็รู้สึกว่าเรารู้จักแบรนด์ที่เขาเป็นคนดังอยู่แล้ว อยู่ใกล้ๆ ตัวเยอะมาก แล้วการันตียอดขายขนาดนี้ ยังไงเขาก็มา ก็เลยให้ผู้จัดการดีลมา ทีนี้ก็เป็นตัวอย่างให้พี่ๆ ที่เขารู้จัก บอกต่อกัน มึงไปไลฟ์เจนนี่ได้เท่านั้นเท่านี้ เขาก็ขอคิวกันมา แต่หนูพูดตรงๆ กับลูกค้าหนูทุกท่าน สำหรับพี่ๆ ที่เป็นดารา ทำไมบางทีหนูให้เขาแทรกคิวได้ ทำไมให้เขาไลฟ์ก่อนได้ ทั้งที่เขามาดีลทีหลัง มันเป็นการเพิ่มเอนเกจเมนต์ สมมติสินค้าคุณถ้าเจนนี่ขึ้นตอนนี้คนดู 8 หมื่น แต่ถ้าเจนนี่ขึ้นทีหลังพี่หนุ่ม คุณจะได้คนดู 4 แสน คุณอยากให้ขึ้นตอนไหน ก็ต้องขึ้นหลังพี่หนุ่ม อีกหนึ่งอย่างถ้าหนูขึ้นตะกร้าใหม่ แม่ค้าใหม่ทุกเจ้าติดกัน 5 แบรนด์ เอนเกจเมนต์หนูจะลด เพราะติ๊กต๊อกจะไม่ส่งคน แต่ถ้าหนูเอาสินค้าที่ติดตลาดขึ้น อย่างเช่นไลโอ เอนเกจเมนต์เปิด (หัวเราะ)”
อันนี้ไม่ได้คิดเงินใช่มั้ย?
“ไม่คิดค่ะ (หัวเราะ) เอนเกจเมนต์เปิด กลายเป็นว่าถ้าสินค้าไหนขายดี ติ๊กต๊อกจะส่งคน ติ๊กต๊อกเป็นแพลตฟอร์มที่เขาฉลาดอยู่แล้ว เขาก็จะส่งคนกลับมาอีก ทุกอย่างเป็นการวางแผนและบาลานซ์หน้างานให้มันโฟลที่สุด และทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด เพราะมันแอบมีดราม่าว่าทำไมดาราได้ไลฟ์ทุกวันเลย”
ยูสเซอร์เจนนี่ในติ๊กต๊อก 19 ล้านคน เยอะมากนะ เขาเข้ามาตามตั้งแต่เมื่อไหร่?
“ตั้งแต่วันแรกที่ติ๊กต๊อกเปิดแพลตฟอร์มค่ะ หนูเล่นตั้งแต่วันแรก และจับทางว่าไปทางไหนถึงจะแมส สุดท้ายหนูได้คำตอบว่ามันชอบความเรียล เป็นตัวของตัวเอง บวกกับดราม่าทั้งสิบเรื่องนั้นมันสั่งสม”
สัมภาษณ์ครั้งแรกเลยตอนออกเพลงใหม่ๆ หนูจะพูดว่าหนูจับประเด็นคนฟัง?
“ใช่ค่ะ แล้วหนูเอามาแต่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอฯ ณ วันนั้นหนูรู้สึกว่าคำคมมาแรงมาก คนชอบพูดคำคม ดีเจต่างๆ ชอบพูดคำคม แล้วเราก็เอาคำคมมาใส่เมโลดี้แต่งเพลง แล้วมันก็ประสบความสำเร็จจริงๆ ก็เหมือนกับอันนี้ ใช้หลักการเดียวกัน แต่คนละเรื่องกันแค่นั้นเอง”
เป้าก็ต้องชัดเหมือนกัน?
“ต้องชัด การปรับเปลี่ยนหน้างานต้องคิดอยู่ตลอด การดึงคนให้อยู่ก็ต้องทำอยู่ตลอด การเสิร์ฟความสนุกภายใต้การซื้อของก็ต้องมีตลอด การดึงคนให้อยู่ก็ต้องมีตลอด คิวก็ต้องรันตลอด เหมือนตอนนี้คนมองว่าหนูไลฟ์มา 4 วันแล้วทำไมยังไม่มีการจัดการที่ดีขึ้น หนูไม่อยากทำแบบนั้น หนูอยากให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้”
บ้านๆ?
“หนูมั่นใจว่าคนดูชอบหนูที่เป็นวันแรก อย่าปรับเปลี่ยนอะไรที่มากเกินไป มันจะกลายเป็นว่าไอ้หิวเงินเราหิวอยู่แล้ว แต่จะกลายเป็นหิวกว่าเดิม ขายอย่างเดียวไม่เสิร์ฟความสุข ความสนุก ทุกอย่างต้องบาลานซ์หนักมาก ในการทำให้คนดูดูอยู่ ตีสี่ตีห้าก็หลักแสนคนแบบนี้ หนูเคยเห็นคนตัดพ้อว่าเขาไม่มีทีมโปรดักชั่น ไม่มีโน่นนี่นั่น ก็เลยไม่สามารถขายของได้ ซึ่งหนูมองว่าเขาคิดไปเอง ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้แค่คุณลงมือทำแบบง่ายๆ”
คุณไม่หวงวิชา คุณสอนป๋อ-เอ๋ด้วย?
“หนูบอกหมดเปลือกค่ะ (หัวเราะ) แล้วหนูไม่ได้ให้แค่พี่ป๋อ-พี่เอ๋ ถ้าให้แค่พี่ป๋อ-พี่เอ๋ หนูขับรถไปบอกที่บ้านก็ได้ แต่หนูพูดหน้าไลฟ์สด”
ตื่นเช้ามาเขาขายได้อีก 2 ล้านกว่าบาท?
“ใช่ หนูรู้สึกว่าหนูไม่จำเป็นต้องหวงวิชา เพราะวันนี้มีฟีเวอร์แล้วหนูได้ประโยชน์จากมันมากๆ หนูได้ประโยชน์จากมันมากๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเก็บไว้คนเดียว ทุกคนควรได้รับประโยชน์จากตรงนี้ให้มากที่สุด”
ไลฟ์แบบบ้านๆ แต่ก็ว่าเธอไม่ได้นะ นี่คือบ้านๆ แล้ว 100 ล้านจ้า?
“ใช่ค่ะ”
มีดราม่าแล้ว คนหมั่นไส้ไง สรรพากรไปเคลียร์หรือยัง สองคุณเอาแต่แบรนด์ใหญ่ๆ แต่แบรนด์เล็กๆ ไม่ให้เขาเข้า กว่าจะแทรกคิวได้โน่นนี่นั่น เริ่มด่าคุณแล้ว?
“ดราม่าเรื่องเพื่อนที่ช่วยไลฟ์ด้วย ว่าได้ค่าจ้างจากเราหรือเปล่า”
คุณบูมบอกว่าคุณให้เขาวันละแสน?
“ตอนแรกเขาไม่เอา ทีนี้หนูเลยให้วันละแสน เดือนละ 3 ล้าน เพราะหนูไลฟ์ทุกวัน แต่คนมองว่ามันน้อยไปสำหรับยอดขายที่หนูได้มา แล้วมีโบนัสจากเจ้าของแบรนด์ที่วันนึงไม่ต่ำกว่า 5 แสนที่เขาได้ ถ้าไลโอไปวันนี้ 4 ทุ่มตรง หนูให้พี่ 20 ล้าน คิดตอนนี้”
ถ้าไม่ได้ล่ะ?
“ก็เรื่องของพี่สิ (หัวเราะ)”
ล่าสุดแบรนด์มาต่อคิวกี่แบรนด์แล้ว?
“ถ้าเป็นที่บ้าน วันนึงรับได้เยอะสุดไม่เกิน 200 พี่ๆ ดารา ให้วันนึงไม่เกิน 30 คน”
เห็นว่าต่อคิววันละ 400 ไม่ใช่เหรอ?
“มันแม็กซ์ได้แค่นั้น ต่อคิวก็ต้องเลื่อนไปจริงๆ บางทีหนูได้แค่ตีสี่ บางทีได้ 6 โมงเช้า”
ทุกคนได้ 10 นาทีเป๊ะ?
“แต่มีบางคนเลทๆ นิดนึง เขาอยากชนะพี่ (หัวเราะ)”
รับวันนึง 200 แบรนด์?
“เรารับตลอด แรกๆ เราแจ้งลูกค้าว่าภายในวันสองวัน แต่วันนี้ถ้าแบรนด์ไหนยังติดต่อมา เราขอเพิ่มสโคปเป็นภายใน 1 เดือน ไม่งั้นวันนี้ลูกค้าจะเอาเลยๆ ซึ่งเราทำให้ไม่ได้ เพราะในการไลฟ์หนูต้องรักษาเอนเกจเมนต์อยู่ตลอด ถ้าหนูขึ้นแค่แบรนด์ปกติติดกันเป็นร้อยแบรนด์ หนูไม่สามารถรักษาคนดูได้จนถึงเป็นแสนอยู่ตลอด”
แบรนด์เล็กๆ ก็มีสิทธิ์เข้า?
“มี บางทีแบรนด์เล็กๆ เพิ่งเกิดขึ้น เขาบอกว่าเขาทำขาดทุนมา 10 ปี ไม่เคยมีถึงพันออเดอร์ หนูให้เขาขึ้นต่อจากพี่หนุ่มเลยเมื่อคืน หนูอยากให้เขาประสบความสำเร็จจริงๆ เขาก็บอกคุ้มค่าที่ได้รอ”
ไม่เคยคิดถึงมุมนี้นะ ว่าโอเค ลัดคิวให้นักแสดงมาไลฟ์ก่อน แต่ก็พูดตรงๆ ไปเลย หลายคนไปด่าว่าเฮ้ย ดารามา เจนนี่ก็ต้องให้ก่อนสิ คนอื่นก็ต้องมานั่งรอ เธอมองว่าถ้านักแสดง หรืออินฟลูฯ ไปขายกับเธอเวลานี้ เธอจะได้เอนเกจเมนต์เพิ่มขึ้น คนเข้ามาดูเพิ่มขึ้น แบรนด์ที่จะมาต่อกับดาราท่านนั้นก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นไปด้วย เพราะมีคนค้างอยู่ตรงนั้น?
“ใช่ เหมือนหนูขึ้นพี่ดาราหนึ่งคน พอเราขึ้นพี่ดาราเสร็จ เราก็มีการบอกลูกค้าเป็นนัยๆ ว่าดาราท่านต่อไปคือใคร แต่ระหว่างที่เขารอ เราก็ขึ้นลูกค้าทั่วไปเล็กๆ อีก 3 แบรนด์”
ถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่มานั่งอยู่ตรงนี้นะ เขาจะเก็บภูมิของเขาเอาไว้เพื่อขายคนเดียว แต่หนูบอกเขาหมดเลย ไม่หวงวิชา?
“การที่มานั่งพูดอย่างนี้ก็เป็นการตลาดอย่างนึงเหมือนกัน เพราะหนูเชื่อว่า ณ วันนี้หลายท่านที่เป็นนักธุรกิจก็เข้ามาดูหนูเพราะเรื่องนี้ หนูอยากให้การที่ทุกคนมาดูหนูไม่ใช่แค่เจ้าของแบรนด์หรือลูกค้าทั่วไป หนูอยากได้แฟนคลับทุกรูปแบบ เผื่อวันนึงหนูตกงาน หนูขายของไม่ได้แล้ว เขาเห็นประโยชน์ในตัวหนู หนูอาจไปต่อยอดอะไรให้กับพี่ๆ หลายท่านได้”
คนอื่นก็คิดราคานี้เท่ากันหมด?
“เท่ากันหมดค่ะ บางทีก็มีขอจ่ายเลยตอนนี้ 2 ล้าน แต่ขึ้นให้ตอนนี้ได้มั้ยที่คนดู 4 แสน 2 ล้านจ่ายแยกจากโบนัส จ่ายแยกจากค่าคอมมิชชั่น แต่หนูก็ไม่ได้ทำแบบนั้น หนูจะเอาก็ได้ เพราะใครก็ไม่รู้ด้วย แต่ไม่ได้จริงๆ ถ้าทำแบบนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ซื่อสัตย์กับแบรนด์อื่นๆ ที่เขารออยู่ แต่ไม่ใช่ว่าติดต่อ 9 โมงเช้ากับ 11 โมงต้องตามคิวนะคะ หนูต้องดูด้วย บางทีแบรนด์ไหนติดต่อติดต่อหลัง อย่างสบู่ขึ้นติดต่อกันก็ไม่ได้ อย่างลูกค้าเพิ่งซื้อสบู่เมื่อกี้ ลูกค้าคนเดิมจะซื้อสบู่อีกแบรนด์นึงเป็นไปได้ยากมาก ถึงแม้เขาติดต่อมาก่อนหลัง หนูต้องมานั่งบาลานซ์เราขายอาหารเสริมไปแล้วเท่าไหร่ เปลี่ยนเป็นเสื้อมั้ย ดึกแล้วคนน่าจะหิว เราไปเอาของกินที่ติดต่อมาเมื่อวานมั้ยทุกอย่างต้องบาลานซ์หมดเลยค่ะ หนูอยากให้เข้าใจว่าทำไมแบรนด์บางแบรนด์ถึงไม่ได้ขึ้น ทำไมเจนนี่หยิบตัวนั้นแล้วถึงเปลี่ยน บางทีลูกค้าหน้างานขออันนี้ก่อนได้มั้ยคะ ชุดนอนเลยได้มั้ยแม่ เราก็ต้องเอาใจแฟนคลับ หรือลูกค้าที่ดูอยู่เป็นที่หนึ่ง เพราะถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีเรา ยอดขายก็ไม่พุ่ง หนูเลยให้คนดูช่วยออกแบบ พอทุกคนได้ช่วยกันออกแบบ กลายเป็นอะไรที่สนุก เขามีบทบาทในชีวิตเรา เราธรรมชาติ เข้าถึงง่าย เขาได้รับสิ่งที่เขาแฮปปี้ทุกคน
ใจเย็นๆ?
“พี่ไม่ใจอ่อนเลยเหรอ (หัวเราะ)”
ขอพี่ดูแลนิดนึง คุณจะทำยังไง คุณจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ เลยมั้ย หนูบอกเป็นเทศกาล มันจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่?
“ถ้าทำงานหนูทำได้เรื่อยๆ อยู่แล้ว แต่ก็ต้องมาดูว่าถ้าวันไหนคนดูเริ่มตก หรือต่อให้คนดูเยอะแต่ยอดสั่งซื้อน้อยลง เพราะคนเงินหมด ไม่ถึงสิ้นเดือน อาจมีการพักเบรกให้คิดถึงกัน อาจต้องมี แล้วค่อยกลับมาใหม่ แต่ได้ถ้าได้เรื่อยๆ ก็ไม่ใช่วันที่เราต้องาพักตอนนี้ ในตอนที่เราสามารถกอบโกยได้เรื่อยๆ ก็เลยว่าทำไปเรื่อยๆ ก่อน ถ้าวันไหนยอดน้อย คนดูน้อยลง หรือร่างกายเราไม่ไหว เราอาจมีการพักเบรกแล้วกลับมาให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม”
ตอนนี้ใครขายเบอร์หนึ่งอยู่?
“พี่หนุ่ม กรรชัยค่ะ แต่ถ้าวันนี้พี่ณวัฒน์ไป พี่ณวัฒน์ที่หนึ่งแน่นอนเพราะพี่ณวัฒน์ย้ำสองรอบแล้ว”
เมื่อวานไม่ใช่พี่ณวัฒน์ได้ที่หนึ่งเหรอ?
“พี่ได้ 6 หมื่นออเดอร์ พี่ณวัฒน์ 7 หมื่นออเดอร์ เขาไม่นับยอดเงิน ก็เลยไปนับออเดอร์ค่ะ ออเดอร์เขาเยอะกว่า เขาเลยชนะพี่ เขาไลฟ์นาน 20 นาที ส่วนพี่ไลฟ์ 10 นาที”
พี่ไปมั้ย?
“พี่ไม่ต้องไปค่ะ แต่พี่ณวัฒน์ไปค่ะ แต่ไลฟ์เมื่อคืนที่แมสที่สุด คือพี่เชนค่ะ พี่เขาร้องไห้หนักมาก 10 นาที 10 ล้าน”
พอเขามีประเด็นข่าวหนี้สิน เขาก็ไม่ย่อท้อ พร้อมลุยเอาเงินไปใช้หนี้ น่าสนับสนุนตรงนี้?
“มันทำให้พวกเราอิ่มสุขไปด้วย เพราะแกนั่งร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะ”
อีกทีสิ ตอนนี้ใครเป็นเบอร์หนึ่งในการขาย?
“พี่หนุ่ม กรรชัยค่ะ พี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอยคนหล่อค่ะ ไปนะคะพี่”
เขาบอกว่ายอดที่ไปเป็นแค่หน้าฉาก ถึงเวลาไปนับตะกร้าจริงๆ มีลูกค้าถอนออเดอร์ แล้วเงินที่จ่ายให้คุณไป มันจ่ายเปล่าหรือเปล่า?
“อยากให้มาฟังค่ะ จะได้ประโยชน์”
บนความสำเร็จก็ต้องมีคำติฉินนินทา เช่นสินค้าที่มีการซื้อ สุดท้ายเป็นแค่ภาพลวงตา มีคนกดจริงแต่สุดท้ายมีคนยกเลิกออเดอร์ ตีกลับ ตรงนี้คุณทำยังไง?
“ยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะ เหมือนเมื่อคืนพอครบ 10 นาทีของพี่หนุ่ม ครบ 19 ล้านบาท หนูนับออเดอร์ 19 ล้านบาทให้พี่หนุ่ม ตอนนั้นได้ 6 หมื่นออเดอร์ หนูคิดเงินเลย 3 ล้าน ณ ตอนนั้น แต่ ณ เวลาเราคิดเงิน คิดเสร็จแล้ว รอโอนหรืออะไรก็แล้วแต่ หนูยังค้างตะกร้าให้พี่อยู่ จนหนูมั่นใจว่าออเดอร์วันนี้ของพี่หนุ่ม น่าจะไม่ใช่ 6 หมื่น แต่น่าจะไปเป็นแสนออเดอร์ได้ เพื่อไปทอนตรงนั้น ตีกลับน้อยอยู่แล้ว ถ้าสินค้าดี ลูกค้าตีกลับน้อยอยู่แล้ว แต่หนูมั่นใจว่ายอดที่เขากดเพิ่มไปมากกว่านั้น ถ้ามีการต่อยอด เอาคลิปไปลง เอาตะกร้าไปปักเพิ่ม สิ่งที่คุณได้มันมากกว่าสิ่งที่ลูกค้ากดยกเลิกแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ บางทีแบรนด์บางแบรนด์ที่เขาดรามาว่าขายไม่ได้ โดนยกเลิกแล้วขาดทุนโน่นนี่นั่น เพราะเขาไม่มีการต่อยอด เขามาไลฟ์กับเจนนี่แล้วเขาหวังยอด เขากลับไปเขาก็นอยด์เลย โดยเขาไม่มีการแอ็กทีฟตัวเอง ถ้ากลับไปขึ้นตะกร้าเลยปุ๊บ กลับไปคุณก็แมสอยู่ เพราะตอนนี้อัลกอริทึ่มถ้าเป็นเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่นมันขึ้นอยู่ในติ๊กต๊อก อะไรก็ตามที่เป็นวงวาร มันก็จะส่งคนดู เราทำยังไงก็ได้ให้เราได้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุด ฉะนั้นแบรนด์ทั้งหมดเป็นพันเป็นหมื่นแบรนด์จะสำเร็จเหมือนกันไม่ได้ค่ะ มันต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ”
ถ้ากลับบ้านเขาต้องไปไลฟ์ต่อของเขาเองด้วย อย่างป๋อ-เอ๋ นี่ถูกต้อง เขารู้ว่าสินค้าเขากำลังรันอยู่ในโซเชียล พอรุ่งเช้าป๋อ-เอ๋ก็ไลฟ์ต่อ เขาก็ได้?
“ได้อีก 2 ล้านบาทค่ะ อย่างพี่แมร์ 2 วัน 20 ล้าน แต่พี่แมร์สามารถต่อยอดได้เกือบ 50 ล้านเลยค่ะ น้องทาสของพี่แมร์ เก่งมากค่ะ”
อยากซื้อตัวเลยนะ?
“หนูมองว่านักขายที่ดีที่สุดหนูให้คู่นี้ค่ะ เขาแรปเปอร์เลยค่ะ ส่วนพี่เชน ในไลฟ์เขาได้ 10 ล้าน แต่เขาไปต่อยอดผ่านไปไม่กี่ชม. เขาได้อีก 6 ล้านค่ะ”
แต่ละคนก็ขายตามความรู้สึกของเขา ไปขายของต้องมีความบ้าคลั่งเหมือนกัน?
“เมื่อคืนพี่ดีเจพุฒเหมือนกันค่ะ แค่ยิ้มตะกร้าก็ขึ้นหมดค่ะ เมื่อคืนพี่เขาโสด ตะกร้าก็เลยหมดค่ะ”
ถ้าบูมแต่งขนาดนี้ หนูต้องให้มากกว่าวันละแสนแล้ว?
“ก็มากกว่านี้อีกค่ะ เขาทำอะไรมากกว่านี้อีก เขาเล่นใหญ่มาก”
บอสณวัฒน์ส่งมาว่ามีของคนอื่นไม่มีของกูได้ยังไง?
“เขาขิงพี่ทั้งไลฟ์ค่ะ (หัวเราะ) แล้วก็มีน้องโมเน่ คนดู 5 แสนเหมือนกัน อันนี้ตะกร้าไม่ต้องพูดเลย ไม่ต้องขายเลย แฟนคลับกดหมดเลย ไปหายูจินลูกสาวหนู แล้วคนดูชอบ”
น้องออม สุชาร์?
“หมดโกดังเลยค่ะ แล้วก็มีพี่ต้นหอม พี่แพท ณปภา พี่หนิง-พี่ธัญญ่า พี่ต้นหอมมาแก้บนด้วยค่ะ”
อยากให้ดูของคนที่ไม่ใช่นักแสดง?
“มีค่ะ มีอะไรเกิดขึ้นมากมาย อย่างลำโพงที่พวกเราขาย หรือบางแบรนด์เปิดหลังพี่หนุ่มแล้วคนดูเยอะ เขาทำอะไรไม่ถูก เขาเดินรอบบ้านจนไม่ได้ขายของก็มี หมดเวลาไปก่อน อะไรแบบนี้เป็นความสุข ทำให้เขาเติบโตและเก่งขึ้นด้วยค่ะ”
คนที่เขาเตรียมตัวไปไลฟ์กับคุณ ต้องทำยังไงบ้าง?
“ข้อที่หนึ่งคือราคาต้องดีที่สุดตั้งแต่มีมา เพราะหนูอยากให้ของถูกกับแฟนคลับของหนู”
ใช่สิ เมื่อคืนขาดทุนเลย?
“โทษค่ะ (หัวเราะ) ข้อที่สอง ต้องเตรียมตะกร้าไป กี่ตะกร้าก็ได้แต่หนูคิดสกิลละ 5 หมื่น ถ้ายอดไหลก็คิดบวกไปเรื่อยๆ โปร พูด ขาย แค่นั้นค่ะ ไม่มีอะไรมาก เรียลๆ ถ้าพูดไม่เก่งพวกเราช่วยค่ะ แต่ถ้าพูดเก่ง อยากให้พูดเอง อยากให้ฝึกเองด้วย วันนึงที่เขาไม่ได้ไลฟ์กับพวกเรา เขาจะสามารถปิดยอดการขายได้ด้วยตัวเองค่ะ”
ลูกชิ้นคืออะไร?
“ตอนนี้เขาเครียดมากค่ะ แบรนด์อื่นขายดีแล้วมีความสุข แต่เครื่องเขาพังไปแล้วค่ะ (หัวเราะ) ขายดีเกินไป เขาเครียดมากค่ะ”
ของพี่ตะกร้าค้างนะ?
“ตะกร้าดีมาก ขายดีที่สุดในประเทศไทยค่ะ”
หมอของขวัญ?
“หนูให้เขาอยู่ต่อกันเลยค่ะ เขาจะได้เจอกัน เพราะเขาไม่ถูกกัน (หัวเราะ)”
วันนี้จะมีวิธีการจัดเรียงคิวยังไง ที่จะเพียงพอกับคนที่ต้องการมาขาย ตอนนี้บอสณวัฒน์เอารูปคุณตั้งเลย เป็นเจ้าแม่เลย?
“วิธีการจัดการของเรา เมื่อคืนเราประชุม 10 นาทีแล้ว ว่าเราจะจัดการให้มันดีขึ้น แต่เราจะไม่ทำให้มันดีมาก เดี๋ยวมันจะไม่เรียล เราขอคุมสไตล์เราเหมือนเดิม แต่เริ่มควบคุมเอเจนซี่แล้ว เพราะก่อนหน้านี้เราให้เขาขายไม่อั้น แต่ตอนนี้เราเริ่มควบคุมว่าเอเจนซี่ท่านนี้เราให้มา 3 แบรนด์นะ พวกพี่ๆ ดาราเท่าไหร่ ควบคุมให้เหลือวันละ 20 คนนะ แล้วเริ่มจัดเรียงลำดับแบรนด์ที่ดีมากขึ้น อย่างแบรนด์คนนี้ที่เขารออยู่ เขารอมานาน เขาควรได้ขึ้นเวลาที่เขาแมส พยายามบาลานซ์อยู่ แต่ไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังมากเกินไป เพราะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หนูย้ำเสมอว่าอยากให้เกิดความสุข ไม่อยากให้เกิดดราม่า”
เข้าใจได้สองมุม มุมคนดูรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับแบรนด์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ดารา แต่การที่นักแสดงไป ทำให้ยอดเอนเกจฯ ขึ้น ทำให้มีประโยชน์กับคนที่ไปไลฟ์ต่อ มีโอกาสที่เขาจะขายได้มากกว่า?
“ยอดวิว 4 แสน ปกติถ้าเขาเป็นแบรนด์ทั่วไป เขาต้องใช้เงินยิงแอดประมาณ 4 แสนบาท นี่คือเขาได้ฟรีๆ เลย พี่ๆ ดาราบางท่าน เหมือนพี่หนิง ปณิตา เขาขายเสร็จ เขาช่วยขายให้ด้วย เขาถือให้ฟรีอีกหนึ่งแมตซ์ อย่างนี้เลย”
เขาบอกแบรนด์อื่นไลฟ์แล้วจะหายไป เจ้าของแบรนด์จะเป็นคนเก็บไว้เอง?
“ใช่ หนูให้ใช้ฟรีเลยค่ะ ทุกคนอยากทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด”
โคตรใจดีเลย?
“เมื่อก่อนหนูเป็นคนหวงตัวมาก การที่หนูจะจับ เอ็ม150 หนูต้องเป็นพรีเซ็นเตอร์เท่านั้น 5 ล้านต่อ 1 ปี หนูจะไม่จับแบรนด์อื่น กับวันนี้หนูไม่หวงตัว แต่หนูกลับได้ 3 วันคือ 100 ล้าน”
คุณจะเพิ่มเงินให้บูมมั้ย?
“ตอนแรกบูมเขาการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ว่าที่เขามา เขาไม่เอาเงินเจน เพราะลูกค้าให้เขาเยอะแล้ว เขาเอาแค่ของลูกค้าพอ ขั้นต่ำลูกค้าให้บูม มีแสนถึงล้าน บูมได้ทุกวันอยู่แล้ว ต่อวัน เมื่อวานชาเขียวเขาก็ให้บูม 5 แสน ที่หนูให้ไม่ได้ให้เพราะทุกคนบอกว่าต้องให้นะ แต่หนูเห็นเอเนอร์จี้เพื่อนที่บางทีตีสาม ตีสี่ จังหวะหนูหลับ แต่เขายังฮึบอยู่ หนูเลยคิดว่าหนูต้องอัดฉีดเพื่อน หนูเลยบอกว่า มึง วันนี้มึงไม่เอาไม่ได้แล้วนะ วันละแสน มึงต้องเอาแล้วแหละ ช่วยเอาหน่อยเถอะ เพราะมันจะไม่เอาเลย ทุกคนบอกว่ามันน้อยไป ทุกคนมีสิทธิ์คิดได้ และหนูมีสิทธิ์ตัดสินใจทำในสิ่งที่หนูคิดได้เหมือนกัน เพราะหนูมองว่าสิ่งที่บูมได้ไม่ใช่เรื่องค่าตัวของหนูหรือเจ้าของแบรนด์ แต่บูมสามารถต่อยอดอะไรอีกหลายอย่างมากมาย หนูการันตีเลยว่าถ้าเรายังทำการตลาดแบบนี้ได้ บูมจะได้แบบนี้ไปทั้งชีวิต ตราบใดที่หนูไม่ล้ม บูมก็ไม่มีทางล้ม แล้วบูมต่อยอดได้อีก ณ วันนี้ มีสินค้าให้บูมรีวิว เข้าขั้นหลักแสน หลักล้านแล้ว คืออยากให้มองภาพกว้าง ไม่อยากให้การที่เราจะให้เงินใครสักคน ต้องฟิกซ์ว่าเธอต้องให้เท่านั้นเท่านี้ อยากให้ด้วยความสบายใจ แล้วไม่ต้องห่วง วันนี้เรายังไม่สรุปยอดว่าได้กี่ล้าน กี่ร้อยล้าน ถ้ามันสรุปออกมาแล้วเป็นยังไง วันนั้นหนูเล่นใหญ่แน่นอน นี่เราเพิ่งทำกัน 4 วัน หนูตั้งตัวไม่ทันพี่”
มีคนถามว่าสรรพากรว่าไง?
“โอ้โห หนูไปดีแคร์ด้วยตัวเองเลยค่ะ ไม่ต้องเข้ามาเลย พี่หนุ่มก็ต้องจ่าย vat นะคะ 3 ล้านมีจ่าย vat ด้วย อย่าลืมโอนนะคะพี่”
มีคนส่งมาว่าไลโอไม่ลดราคา ลดนะ ปกติขาย 3 ชิ้น ไปซื้อร้านสะดวกซื้อข้างนอก คุณต้องซื้อ 380 แต่เมื่อวาน 270 นะ แล้วโฮนเมื่อวาน ขวดพันกว่าบาท จะบ้าตายเอาของผมไปขาย 2 ขวด 500?
“คนดู 2 แสน เขาขอตะกร้าพี่ พี่กล้าขึ้นให้มั้ยล่ะตอนนี้ สักหมื่นบ้าน หนูขอค่าคอมมิชชั่นเหมือนเดิม”
จะเอาราคาเท่าไหร่?
“ขอราคาเท่าเมื่อคืน แค่ 10 นาทีก็ได้ หนูไม่รีบ หนูอยากเอาเงินพี่ พี่คะขึ้นตะกร้าของโหนกระแสหน่อยค่ะ ใครอยากได้ตะกร้ากดหนึ่งให้พี่หนุ่มหน่อยนะ”
โหนกระแสไม่ใช่ช่องขายของ แต่ก็น่าสนใจ จะเปิดขายของในโหนกระแสแล้ว พี่จะทำยังไง?
“ทำได้ล้านเปอร์เซ็นต์”
ทำยังไง พี่จะเลิกทำรายการไปขายกับน้องแล้ว แต่จะเหมาะเหรอ เอาแบบนี้ดีกว่า พี่หรือคนอื่นทำอย่างน้องได้มั้ย?
“ได้ทุกคนค่ะ ช่องแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ช่องพี่ป๋อก็คือพี่ป๋อ ช่องพี่หนุ่มคือพี่หนุ่ม ถ้าเราทำย้ำๆ ซ้ำๆ จะไม่มีใครเก่งเท่าเรา ทุกคนจงภูมิใจ เจนนี่ก็ไม่เก่งเท่าพี่หนุ่ม”
แต่ทุกคนบอกว่าเขาไม่ได้มี 19 ล้านยูสเซอร์เหมือนคุณ?
“ถ้าไม่เริ่มวันนี้ ก็ไม่รู้จะเริ่มวันไหนเหมือนกัน ณ วันนี้ เจนนี่ให้อาชีพก่อนเลย สินค้าที่แมสของเจนนี่ ตลอด 4 วันที่ผ่านมา คุณเห็นแล้วใช่มั้ยว่าแบรนด์ไหนบ้างที่แมส คุณสามารถเอาตะกร้าไปปักรับ 10 เปอร์เซ็นต์ได้ทันทีก่อนเลย”
เขากดเลข 1 เต็มเลย?
“เขาอยากได้สินค้าพี่ค่ะ”
เมื่อคืนขายต่ำมากเลยนะ ถูกมากๆ เลยนะ พี่ยังงงเลย ทำไมเจนนี่ตั้งราคานี้ เสียเงินไม่ว่า เสียหน้าไม่ได้?
“ใช่ค่ะ ฟีเวอร์นะคะ เป็นการตลาดที่ดีเลยค่ะ ไปอีกค่ะ คืนนี้ส่งใครไปคะ พี่ป๋อง”
ป๋อง กพล เมื่อคืนติดต่อไปหาเจนนี่หน่อยได้มั้ย เขาบอกเจนนี่ไหน เขาไม่รู้จัก เลยส่งแจ็คไป ด่ามันได้นะ?
“ด่าได้เหรอคะ (หัวเราะ) คืนนี้มาได้เลยค่ะ”
คืนนี้ให้พี่ป๋องไป ไม่แน่พี่อาจตามไปอีกที กี่โมง?
“ถ้าพี่หนุ่มไป หนูรอได้ทั้งคืนเลยค่ะ 8 โมงเช้าก็ได้ พี่ว่างกี่โมงดีกว่า”
ในอดีตได้ยินคำนี้แล้วใจเสียทุกครั้ง หนูรอพี่ทั้งคืนได้ค่ะพี่ อย่าพูดคำนี้กับพี่ได้เปล่าเพราะทำให้ย้อนไปคิดถึงอดีตของพี่?
“หมายถึงรอขายไลโอค่ะ (หัวเราะ)”
ก็พูดให้มันเต็มชัดถ้อยชัดคำ พี่เป็นคนคิดเยอะ กด 1 กันอีกแล้ว?
“เขาอยากได้มาก ถ้าพี่ไปวันนี้ พี่จะได้ 20 ล้านนะคะ ไม่ไปเอา 20 ล้านหน่อยเหรอคะ”
แต่วันนี้พี่ณวัฒน์เขาจะไปนะ?
“ก็ไปต่อกันแมตซ์ๆ เลยค่ะ ขึ้นตะกร้าพร้อมกันก็ได้ 2 คน จับเวลา 10 นาที”
พี่ไม่อยากสู้กับพี่ณวัฒน์ พี่ณวัฒน์เขาขายทุกวัน แต่พี่ไม่เคยขายเลย”
“แต่ของพี่ณวัฒน์ต้องเตรียมแอมบูแลนซ์เลยค่ะ เวลาขาย แกบอกว่าถ้ายอดไม่ชนะพี่ แกจะเลิกทำเวทีนางงาม แฟนคลับนางงามก็เลยกดกันกระหน่ำเลยค่ะ แต่แกก็พูดไปงั้นแหละค่ะ สุดท้ายไม่ถึงแกก็ทำเหมือนเดิม (หัวเราะ) เป็นเทคนิคการขายค่ะ”
มาดามเมนี่ ส่งข้อความว่ามีคิวให้น้องเจนนี่ไปไลฟ์สินค้าเขาด้วยมั้ย?
“ยินดีเลยค่ะ”
ติดต่ออย่างนี้พี่ได้เงินมั้ย?
“พี่เป็นเอเจนซี่ให้หนูได้มั้ยคะ เพราะพี่รู้จักคนทั้งวงการ เดี๋ยวหนูลดให้ 3 ล้าน”
ลูกค้าที่ไม่จ่ายเงินในตะกร้า คิดเงินเจ้าของแบรนด์ยังไง?
“กลับไปเรื่องเดิม คือยกเลิกกับตีกลับ คุณคุ้มตั้งแต่ยอดวิวแล้ว เราตีเลยนะ คนดู 2 แสนคน คุณจ่าย 5 หมื่น ตก 0.25 สตางค์เองในการจ่ายต่อหนึ่งคน ถ้าคุณรับจุดนี้ไม่ได้ คุณไม่ต้องจ้างเจนนี่ เพราะว่าคุณต้องกล้าแบกรับความเสี่ยงกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่เจนนี่มั่นใจว่าในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจคนนึง แล้วอยู่ๆ มีใครคนใดคนนึงทำแบบนี้ เจนนี่เองก็กล้าจ้าง มันคือกำไร มันคือโอกาส ณ ตอนนี้แบรนด์อื่นที่เขารอ เขาทำคอนเทนต์ เจนนี่รับโทรศัพท์เถอะ ไปบวงสรวง ไปโน่นไปนี่ไปนั่น หนูดีใจที่บางทีการรับโทรศัพท์ของหนูเป็นอะไรที่เขากรี๊ด เขาเฮ เขาไปแก้บนกันเลย ตอนนี้หนูเพิ่มคนรับงานเป็น 4 คนแล้วแต่ก็ยังไม่พอ”
พี่โทรหาหนู หนูรู้มั้ย?
“ไม่รู้ค่ะถ้าหนูรู้ หนูจะได้รอ (หัวเราะ)”
ขายเก่งนะ?
“เขารอให้พี่ไปจริงๆ ค่ะ ถ้าพี่ไปก็เป็นการส่งเสริมหนูด้วย”
เดี๋ยวดูคิว?
“พี่ไปหน่อย เพราะตอนนี้หนูมั่นใจว่าสินค้าพี่หนุ่ม กรรชัย คือสินค้าที่มีคุณภาพที่สุด”
เมื่อวานพี่ณวัฒน์ขายได้เท่าไหร่?
“16 ล้านค่ะ 7 หมื่นออเดอร์ค่ะ”
กี่นาที?
“20 นาที”
หนุ่มล่ะ?
“3 นาทีค่ะ”
เราคุยกันจนลืมเรื่องคุณแม่ สุดท้ายต้องบอกว่า ตัวน้องเองมีเหตุและผลของเขา ทุกครอบครัวเชื่อว่ามีปัญหาภายใน แต่ตอนนี้ที่หลุดออกมาเพราะมีเรื่องเจ้าหนี้ เรื่องการไลฟ์ในโซเชียล ไม่ว่าจะแม่หรือน้อง ก็กลายเป็นประเด็นในหน้าสังคม แต่สุดท้ายเชื่อว่าน้องเขามีเจตนาที่ดีกับคุณแม่ ผมไม่เชื่อหรอกว่าลูกคนนี้จะมีเจตนาไม่ดีกับแม่?
“เป้าหมายหนูมี 3 อย่าง เป้าหมายที่หนึ่งที่ออกมาพูดทั้งหมดเพื่อต้องการเคลียร์ให้จบก่อนลูก 2 คนของหนูจะโต หนูอยากเปลี่ยนสังคมให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆ เป้าหมายที่สอง หนูไม่อยากเลิกกับแฟน เพราะถ้ามีปัญหาซ้ำซาก อาจมีโอกาสนั้นเกิดขึ้น หนูอยากให้ลูกหนูมีพ่อ เพราะการที่เด็กสองคนเติบโตมาไม่มีพ่อ มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ดี ข้อที่สาม หนูอยากให้แม่มีบั้นปลายชีวิตที่ดีโดยที่แม่ไม่ต้องมีหนี้แล้ว เอาจริงๆ ณ วันนี้หนูกล้าพูดเลยว่าจากยอดขายที่หนูขายมาทั้งหมด หนูก็อยากจ่ายหนี้ครั้งสุดท้ายให้เขาค่ะ”
หนี้ของแม่ตอนนี้มีทั้งหมดอยากจ่ายให้?
“ไม่ว่าเขาจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัย แต่หนูอยากให้เขามีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม และขอให้จบแค่นี้ สำหรับเรื่องหนี้สิน ถ้าเขาคิดถึงหนู กับหลานเมื่อไหร่ พร้อมคุยกับหนูเมื่อไหร่ หนูยินดีเสมอค่ะ”
ให้พูดกับแม่?
“เมื่อกี้ก็ทักไปแล้วแหละ พอบอกพี่หนุ่มก็มีความคิดถึง บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายหนี้ให้ เพราะรายได้ที่เข้ามามันมากพอที่หนูจะไม่รู้สึกเสียดาย ก็อยากช่วยแม่ให้แม่เป็นไทสักครั้ง หลังจากนี้ขอให้เป็นบทเรียนให้แม่ใช้ชีวิตแบบมีสติ แบบจริงๆ และมีความสุขที่แท้จริงสักที หนูขอรับผิดชอบหนี้สินที่เหลืออยู่ให้แม่เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท เดี๋ยวหนูจะโอนให้เขาบริหารจัดการเองค่ะ”
ก็คงเป็น 3 ล้านกูนี่แหละ?
“ใช่ค่ะ (หัวเราะ)”
พอดิบพอดี?
“คิวอาร์โค้ดค่ะ”
เดี๋ยวจบรายการค่อยว่ากัน?
“แล้วอยากขอความร่วมมือพี่ๆ เพื่อนๆ ของแม่ด้วยค่ะว่าไม่ว่าใครจะรู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่หลังจากนี้หนูอยากให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน หนูเชื่อว่าแม่หนูปกติเป็นคนเก่งเป็นคนดี เขาเลี้ยงหนูกับลิลลี่มาได้ขนาดนี้ หนูถือว่าเขาเป็นคนเก่งคนนึง ถึงแม้เขาจะหลงผิดไปบ้าง แต่ ณ วันนี้หนูเชื่อเหลือเกิน ว่าการที่เขาโดนขนาดนี้ เขาร้องไห้ขนาดนั้น น่าจะได้รับบทเรียนที่สาสมแล้ว”
สุดท้ายคิดว่าจะให้แม่กับสามีกลับมาคุยสมานฉันท์ได้เหมือนเดิมมั้ย?
“หนูว่าโอกาสนั้นยังเป็นศูนย์อยู่ค่ะ เพราะหนูไม่รู้ว่าแม่จะดีขึ้นจริงมั้ย แต่หนูเชื่อว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เขาเปิดอยู่แล้วค่ะ แต่ต้องไม่ใช่แบบที่ผ่านมา ที่บอกจะดีขึ้นๆ แต่ไม่เคยดีสักที”
ก็เข้าใจมุมนึง มีครอบครัวมีลูกต้องดูแล ถ้าเอาเงินไปซัปพอร์ตบ่อยๆ ก็ไม่ยุติธรรมกับเธอเหมือนกัน ถึงแม้บุคคลนั้นจะเป็นแม่บังเกิดเกล้า หรือบุพการี หรือบิดา สุดท้ายต้องอยู่ในกรอบ ไม่ใช่จะไม่ดูแลแต่ขอให้อยู่ในกรอบที่เราสามารถทำได้?
“แต่ถ้าไม่มีโอกาสนั้นเกิดขึ้น หนูก็จะไม่ฝืนใครแล้ว หนูอยากให้ทุกคนมีความสุขในสิ่งที่เลือกกันได้เลย และหนูมั่นใจว่าหนูสามารถเมเนทให้ตัวเองมีความสุขได้แล้วเหมือนกัน”
พรุ่งนี้อยากให้ลองติดตามชม สำหรับคนนิยมชมชอบพระเครื่อง ยังข้องใจเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ของบอย ท่าพระจันทร์อยู่ พรุ่งนี้จะเชิญคุณชัยนฤทธิ์มาตัดสินในรายการ ว่าเหรียญแท้หรือเก๊ แต่ต้องยอมรับกันนะ วันนั้นทั้งบอยและโอ๊ตบอกว่ายินดี พรุ่งนี้จะเชิญมาหมดเลย ป๋าพยัพ, ป๋าต้อย เมืองนนท์, พี่หมึก ท่าพระจันทร์ คนใหญ่ๆ ในวงการพระเครื่อง มันจะได้จบ เอาตรงนี้เลย แต่จริงแท้ประการใด ต้องยอมรับจากคนๆ นี้นะ เห็นมั้ยงานพี่ยุ่ง?
“เข้าใจค่ะ แล้วแต่ค่ะ (หัวเราะ) ตอนนี้คนดันคอมเมนต์ว่าให้แม่สัญญาในรายการ ซึ่งสำหรับหนูมองว่าถ้าหลังจากนี้เกิดขึ้นอีก แสดงว่าหนูช่วยทุกวิถีทางแล้ว”
ลองต่อสายหาแม่เจนนี่ จะได้จบไปอีกหนึ่งเรื่อง?
“ไม่รู้เขาจะคุยหรือเปล่า”
คิดว่าเขาดูอยู่มั้ย?
“น่าจะดูค่ะ แต่ถ้าโทรตอนนี้เจ้าหนี้อาจเริ่มโทรแล้ว เพราะหนูบอกไปแล้ว ไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่าด้วย ยังไม่รู้รีแอ็กชั่นของแม่ ว่าเขาโกรธหรือโอเคมั้ย”
ถ้าแม่ดูอยู่ แม่รับหน่อย โทรแล้วเขาไม่รับ เขาบอกแม่ไลฟ์อยู่ แม่มีเลขาฯ ด้วยเหรอ?
“ใช่ค่ะ เพราะตอนนี้แม่เริ่มรับงานแล้วค่ะ”
เลขาฯ รับแล้วบอกจะโทรกลับ ลูกค้าเข้าเจนนี่ทั้งวัน?
“วันนึงเป็นพันๆ สายจริงๆ ค่ะ เป็นปรากฎการณ์ที่หนูก็อึ้งเหมือนกันค่ะ”
อยากให้ปรากฏการณ์นี้อยู่อีกนานแค่ไหน?
“อยากให้อยู่ไปอีก 3 ปี 5 ปีค่ะ แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ อย่างน้อยช่วงนึงเราได้สร้างประวัติศาสตร์ไปแล้ว หนูอยากได้ภายในเดือนนี้พันล้าน อยากได้ภายใน 1 ปี หมื่นล้านค่ะ”
ถ้าคุณขายได้สุดยอดมาก ถ้าดูจากยอดนี้คิดว่าได้ ตัวเจนนี่ไม่ได้เหมือนแม่ค้าคนอื่นที่เขาขายของในไลฟ์?
“ไม่เหมือนค่ะ คนละสไตล์กัน อย่างที่บอกพอคนบอกให้เปลี่ยนตัวเอง แต่พอเราเปลี่ยน เราก็จะไม่สามารถดึงฐานแฟนๆ เก่าเราได้แล้ว”
ที่อื่นเขาให้เอาของไปฝาก แล้วให้ขาย ค่อยมาตัดออเดอร์ออกไป?
“ความน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับแบรนด์”
แม่บอกว่าแม่คุยงานอยู่?
“อาจจะยังไม่พร้อมแหละ”
แม่ไม่รับ แม่บอกคุยเรื่องงานอยู่?
“ค่ะ หนูรู้จักแม่ดี แกน่าจะไม่พร้อมและไม่สะดวกคุยกับใครอยู่แล้วค่ะ ยกเว้นว่ามันอาจใช้เวลา เพราะตอนนี้เพิ่ง 4 วันเองค่ะ”