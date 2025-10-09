ทรงคุณค่า เปิดกรุหลวงปู่ทวดต้นตระกูลคณานุรักษ์ เผยครั้งแรกหนังสือประวัติการสร้าง พร้อมเฉลยเหรียญดรามามีหรือไม่ในบันทึกตระกูล

รายการ โหนกระแส วันที่ 9 ต.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 ยังตามกันต่อกับประเด็นศึกวิวาทะเซียนพระ “บอย ท่าพระจันทร์” กับ “โอ๊ต บางแพ” กับประเด็น เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ไม่ผ่าปาก เนื้อทองคำ ว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้ ซึ่งที่ผ่านมามีการเอ่ยพาดพิงถึงตระกูลคณานุรักษ์ในฐานะผู้สร้าง แต่คนในตระกูลออกมายันว่าตระกูลคณานุรักษ์ไม่ได้สร้างเหรียญรุ่นนี้ โดยวันนี้รายการสัมภาษณ์รุ่นเหลนคณานุรักษ์ “ป้อม นรบดี คณานุรักษ์” มาพร้อม “รัน มรดกไทย”
คุณป้อมเป็นทายาท?
นรบดี : เป็นรุ่นเหลนครับ คุณอนันต์เป็นคุณทวดผม คุณทวดอนันต์มีลูก 8 คน ในหนังสือรุ่นก็มีอยู่ คุณตามานพ เป็นลูกชายคนโต ขอกล่าวตอนต้นก่อนนิดนึง มาครั้งนี้เนื่องจากเราคุยกันเมื่อคืนนี้ และพี่หนุ่มให้มาวันนี้เลย ผมไม่มีเวลาขออนุญาตญาติผู้ใหญ่ต้นตระกูลคณานุรักษ์ทั้งหมด ผมขออนุญาตบางคนแล้ว ผมขออนุญาตคุณลุง คุณป้า ทุกๆ คนในการเปิดเผยข้อมูลบันทึกของคุณทวดอนันต์ที่ผมมีอยู่เล่มนี้ เพื่อเปิดเผยความจริง เพื่อเป็นวิทยาทาน บันทึกนี้บางช่วงบางตอน มีการเขียนว่าเป็นนิมิตเกิดขึ้นมา ท่านอาจารย์ทิมนั่งสมาธิสนทนากับหลวงปู่ทวด ตรงนี้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชม เพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ แต่คุณทวดผมเขียนไว้อย่างนั้นในเล่มนี้
ขณะนั้นท่านอยู่ปัตตานี?
นรบดี : ใช่ครับ ผมเกิดไม่ทันคุณทวด คุณทวดมีลูก 8 คน คุณตามานพเป็นลูกชายคนโต คุณตามานพมีลูกอีก 5 คน คุณแม่ผมเป็นลูกคนสุดท้ายของคุณตามานพ คุณแม่ชื่อคุณนงลักษณ์ แล้วก็มาเป็นผม เนื่องจากว่าหลานชายสายคุณตามานพ ลูกชายใช้นามสกุลอื่น คุณยายผมเลยให้ผมเปลี่ยนนามสกุลมาคนนึงเพื่อสืบเชื้อสายทางคุณตามานพ ผมเลยใช้นามสกุลคณานุรักษ์
ตระกูลคุณอนันต์หลายคน หนังสือเล่มนี้เชื่อว่าคนนอกไม่ค่อยได้เห็น คุณรันเคยเห็นมั้ย ขนาดคร่ำหวอดอยู่ในวงการ?
รัน : ตัวผมก็ไม่เคยเห็น เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกครับ
ในนี้จะเป็นเรื่องราวตระกูลเขา ว่าคุณอนันต์มาจากไหน คุณมานพเป็นสายต่างๆ นานา ประวัติ ที่มาที่ไปตระกูล มีภาพต่างๆ นานาในนี้ แต่ไม่มีเซียนพระคนไหนหรือคนเล่นพระคนไหนได้เห็น เพราะอยู่ในตระกูลของเขา รวมทั้งมีพระต่างๆ นานา ที่คุณอนันต์ทำเอาไว้ด้วย ปรากฏอยู่ในนี้ มีประมาณกี่เล่ม?
นรบดี : มีเล่มเดียวครับ หมายความว่าทำออกมาในตระกูลผมไม่แน่ใจว่าทางคุณกรรมการ คุณน้าประยูรเดช คุณปานเทพ หรือญาติๆ หลายคนทางปัตตานีได้ทำเป็นทำเนียบตระกูลไว้ และเอาไว้แจกจ่ายในตระกูลที่ปัตตานี ณ ตอนนั้น เอาไว้ให้ลูกหลานได้ดู
ที่มาที่ไป ทำไมคุณทวดถึงมีความผูกพันกับหลวงปู่ทวด?
นรบดี : คืนนึง ประมาณปี 2495 เป็นนิมิตครั้งแรก ท่านฝันว่าหลวงพ่อทวดมาแล้วให้ยาลูกกลอนท่านทานหนึ่งเม็ดและสวมมงคลให้ท่านในฝัน ณ ตอนนั้น เชิงว่าหลวงพ่อทวดรับคุณทวดอนันต์เป็นศิษย์เพื่อใช้งานต่อไปในอนาคต พอฝันเสร็จหลวงพ่อทวดก็เดินหายไปในทิศทางวัดช้างไห้ ซึ่งห่างจากบ้านคุณทวดประมาณ 31 กิโลเมตร มีในบันทึก หลังจากนั้นอีก 2 ปี คุณทวดอนันต์ถึงได้มีโอกาสพาลูกๆ ท่าน กำนัน สมัยนั้น ไปที่วัดช้างไห้ สนทนากับพระอาจารย์ทิม ตอนนั้นวัดบูรณะโบสถ์อยู่ เนื่องจากวัดไม่มีเงินบูรณะต่อ ก็เลยถามพระอาจารย์ทิมว่าจะสร้างพระมั้ย ท่านบอกว่าท่านเองเคยคิดจะสร้าง แต่ไม่มีฟันดิ้งตอนนั้น คุณทวดอนันต์ก็เลยสาบานตัวเป็นผู้หา ทำพระเครื่องเพื่อหาเงินมาบูรณะโบสถ์
สิ่งที่คุณป้อมเล่ามา ทั้งหมดอยู่ในบันทึกเล่มนี้ อีกเล่มคือประวัติความเป็นมาตระกูล รวมถึงในนี้จะมีเทือกเถาเหล่ากอตระกูลคณานุรักษ์ ส่วนเล่มนี้สำคัญที่สุดเพราะเป็นบันทึกโดยลายมือคุณอนันต์ ผู้ก่อสร้างหลวงปู่ทวดตั้งแต่แรก ผมเชื่อว่าไม่มีใครได้เห็นแม้แต่คนในตระกูลบางคนก็ยังไม่เห็นด้วยซ้ำ ยกเว้นสายตรง เขาไม่เคยรู้เลยว่ามี?
รัน : แม้กระทั่งหนังสือเล่มนี้ ผมยังไม่เคยรู้เลยว่ามี
ในนี้มีรายชื่อผู้รับพระเครื่อง คุณปู่เขียนเอาไว้หมดว่าให้ใครบ้าง ส่วนใหญ่เป็นตร. ทหาร ข้าราชการ มีชื่ออยู่ในนี้?
นรบดี : น่าจะเป็นล็อตแรกๆ ที่ท่านแจก ตอนสร้างเนื้อว่านเสร็จ
รายชื่อที่ 39 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ เสด็จพระองค์ชายเล็ก แห่งตระกูลยุคล เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับหลวงปู่ทวดไปด้วย ณ ขณะนั้น แต่ผมอาจเปิดไม่หมดนะ วันที่ 4 ก.พ. 2497 ตรงกับวันพฤหัสฯ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปีใหม่จีน นายอนันต์ คณานุรักษ์ ชวนเพื่อนๆ ที่อยู่ตลาดนาประดู่ มีนายชาติ นายทวีจิตกุล นายวิจิตร ไปที่วัดช้างไห้ ไปพบท่านอาจารย์ทิม การสนทนาตอนนึงข้าพเจ้าเรียนถามท่านพระครูว่า การสร้างโบสถ์ต้องสร้างอย่างไร ท่านอาจารย์มีติด มีอะไรมั้ย ถ้าจะสร้างพระเครื่องรางขึ้น ในนี้เป็นรายละเอียดต่างๆ นานา ตอนนั้นตกลงจะสร้างพระขึ้นมา?
นรบดี : ใช่ครับ คือหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน ซึ่งรายละเอียดตอนแรก พอไปถึงวัดช้างไห้ คุยกับพระอาจารย์ทิมเรื่องสร้างพระแล้ว ตอนแรกจะสร้างเป็นเนื้อดินแดง ขออนุญาตอ่านตามที่คุณทวดเขียน ข้าพเจ้าก็เกิดอาการขนพองสยองเกล้าขึ้นอีกครั้งอย่างแรง และได้เห็นพระเครื่องขึ้นมาในมโนภาพ ปรากฏเป็นภาพพระภิกษุชรานั่งสมาธิเพชรอยู่บนฐานดอกบัว รองรับพระองค์ด้วยเครื่องสีดำ ดังองค์พระในว่านที่ทำแจกแล้ว ข้าพเจ้ายกมือขึ้นดูนาฬิกา ณ เวลานั้น เป็นเวลา 13.25 น. นี่คือเห็นนิมิต ตอนแรกจะสร้างเป็นดินแดง แต่เห็นนิมิตเป็นสีดำ เลยสร้างเป็นแบบนี้
ทราบประวัติมั้ย?
รัน : พอทราบบ้าง
อันนี้คืออะไร?
นรบดี : แม่พิมพ์ขี้ผึ้งครับ พอจะสร้างพระเครื่อง คุณอนันต์ก็ให้คุณวิทยา ซึ่งเป็นน้องต่างมารดา แกะเบ้าพิมพ์ขึ้นมา ตอนแรกแกะไม่ได้ เพราะนึกไม่ออกว่าต้องแกะยังไง พอท่านไหว้บวงสรวงหลวงพ่อทวดแล้ว ท่านก็ฝันเห็นภาพหลวงพ่อทวดเดินถือไม้เท้ามา บอกว่าทำอย่างนี้ๆ พอตื่นขึ้นมา ท่านก็สมารถแกะแม่พิมพ์เบ้านี้ออกมาได้ แม่พิมพ์ขี้ผึ้งมีความอัศจรรย์ ทิ้งไว้วันนึงแล้วตรงจีวรเริ่มเป็นสีดำจากรูป
เคยเห็นมั้ย?
รัน : แม่พิมพ์ไม่เคยเห็น เคยเห็นแต่พระ เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลย
ก่อนเป็นแม่พิมพ์อันนี้ ทำเสร็จเขาต้องทำเป็นองค์หล่อเหมือนเนื้อตะกั่วก่อนใช่มั้ย?
รัน : ใช่ เขาจะทำบล็อกตัวเมียขึ้นมาเพื่อกดเนื้อว่านให้กดได้ถูกต้องตามลักษณะของแม่แบบหุ่นขึ้ผึ้ง คือเอาไปถอดให้เป็นบล็อกแข็งแล้วใช้เนื้อว่านกดเข้าไป เนื้อว่านส่วนใหญ่ผ่านมือ องค์ปฐมฤกษ์ยังไม่เคยเห็น
วันนี้เอามาให้ดู?
รัน : จริงเหรอครับ
เชื่อว่าไม่เคยมีใครเคยเห็น อันนี้ของจริงเลยครับ คือรูปที่ 3 แม่พิมพ์ตะกั่วของหลวงปู่ทวด เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ เป็นพิมพ์กรรมการรุ่นแรก ไม่มีใครเคยได้เห็นแน่นอน วันนี้คนทั้งประเทศเพิ่งเคยได้เห็น ว่าหลวงปู่ทวด ปี 2497 เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ที่เขาเล่นกัน หากันเนี่ย แม่พิมพ์แรกที่กดไปคือที่อยู่ในมือผม ต้องบอกว่าองค์นี้คือองค์ที่คุณทวดอนันต์แขวนคออยู่ตลอดเวลา?
รัน : อันนี้ผมไม่เคยเห็น จากหุ่นขี้ผึ้งเขาต้องเทตะกั่ว เทดินไทยอยู่แล้ว เขาเรียกแม่พิมพ์ตัวผู้
ที่เราได้เห็นเซียนพระทั้งหลายที่บอกว่าผมแม่นเหลือเกิน นี่คือต้นตำรับ ก่อนคุณได้จับและส่องกันเป็นเนื้อว่าน มาจากอันนี้แหละครับ สิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็น และเรียนรู้กันไป เชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็น ไม่ได้มีชั้นเดียวนะ มีสามชั้น?
นรบดี : เป็นมรดกคุณทวด สืบทอดกันมา
ข้อเท็จจริงมันมี แล้วทุกอย่างอยู่ในบันทึกเล่มนี้ทั้งหมด พิมพ์ใหญ่ ได้รับการตอบสนองยังไงบ้างในวงการพระเครื่อง?
รัน : ถือว่าเป็นพิมพ์ที่แพงที่สุด ยังไม่นับกล่องไม้ขีดที่เป็นสี่เหลี่ยม ถ้าเป็นพวกพิมพ์เตารีด ปกติถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่จะได้รับความนิยมสูงสุดราคาแล้วแต่สภาพพระ มีตั้งแต่หลักแสน ยันหลักล้าน แล้วถ้าองค์แชมป์จริงๆ ก็หลายล้าน
คุณทวดลงบันทึกมั้ยว่าสร้างกี่องค์?
นรบดี : มีครับ ท่านพยายามสร้างให้ได้ 84,000 องค์เท่าพระธรรมขันธ์ แต่เนื่องจากว่าท่านมีฤกษ์ในการเริ่มและจบ ทำให้สร้างไม่ทัน เลยได้ 64,000 องค์
ตรงข้อมูลที่ได้มั้ย?
รัน : ตรงกับข้อมูลในอินเตอร์เน็ตหลายๆ สำนัก
อันนี้จะชัดเจน เพราะท่านลงเอาไว้เลย?
นรบดี : หายไป 2 หมื่น
เมื่อคืนผมไปเจอมา ผมเห็นแล้วล่ะ แต่ยังไม่ได้อ่านโดยละเอียด อ่านแค่ผ่านๆ ต้องให้คุณป้อมช่วยบอกมา มีการสร้างตรงกับวันอาทิตย์ เดือนห้า 15 ค่ำ เวลาเที่ยงตรง จึงเป็นอันว่าสร้างพระเครื่องได้เพียง 64,000 องค์ ชัดเจนนะ ท่านบอกเลยว่าตอนแรกจะสร้าง 84,000 แต่สุดท้ายได้แค่ 64,000 สร้างมีกี่พิมพ์ตอนนั้น?
นรบดี : พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์พระรอด
ในบันทึกเขียนว่า มีเบ้าพิมพ์ใหญ่ 12 เบ้า และพิมพ์พระรอด 4 เบ้า รวม 16 ตรงมั้ย?
รัน : บางสำนักก็ตรง บางสำนักก็คลาดเคลื่อนเรื่องจำนวนบล็อก หลายสำนักเข้าใจว่าน่าจะมีแม่พิมพ์แต่ละบล็อกเพียง 1 หรือ 2 ตัวเท่านั้น สมมติพิมพ์ใหญ่อาจมีแค่ 2 พิมพ์ 3 พิมพ์
จริงๆ แล้วมีทั้งหมด 16 แม่พิมพ์?
นรบดี : เอาองค์ปฐมปั๊มกดไปเรื่อยๆ 16 แล้วเอาเนื้อว่านใส่เข้าไป
ได้มีโอกาสคุยกับคนในตระกูลคุณอีกหนึ่งบุคคล เขาบอกว่าหลวงพ่อทวด ปี 2597 มีทั้งหมด 16 พิมพ์ แบ่งเป็นพิมพ์ใหญ่ 12 พิมพ์ พิมพ์เล็ก 4 พิมพ์ 16 พิมพ์มาจากคาถาบูชาหลวงปู่ทวด 16 คำพูด นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา เลยทำทั้งหมด 16 พิมพ์?
รัน : พิมพ์ใหญ่จำแนกอีกหลายพิมพ์ จำแนกปลีกย่อยอีก
คุณรันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะ นี่คือครั้งแรกเหมือนกัน?
รัน : ไม่เคยเห็นแม่พิมพ์ตัวนี้มาก่อน ได้รับเกียรติสูงสุดเลย ดูจากหน้าตา มุมหักเหของแขน การวางมือ เหมือนท่านนั่งสมาธิจริงๆ ตรงตามแม่พิมพ์ทุกประการ องค์อื่นๆ ก็มีความแตกต่าง พิมพ์กลางมีความแตกต่างจากแม่พิมพ์ตัวเดิม พิมพ์กลางน่าจะขึ้นแม่พิมพ์ใหม่ เขาจะแตกปลีกย่อยออกมา พิมพ์กลาง พิมพ์พระรอด ก็มีความผิดเพี้ยนไปจากพิมพ์ใหญ่ ลักษณะโครงสร้าง ลำตัว ความแคบลำตัว ก็จะจำแนกพิมพ์ได้
นรบดี : พิมพ์พระรอดมีแม่พิมพ์อยู่ในหนังสือ
ทำให้ได้รู้ว่าพระหลวงปู่ทวด รุ่น 2497 มีทั้งหมด 16 พิมพ์ และออกมาตามที่ผู้ชมได้เห็น?
รัน : ใช่ครับ ใหญ่ กลาง พระรอด ตามความเข้าใจของผม อย่างแม่พิมพ์น่าจะเป็นต้นแบบเตารีดด้วย เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน เตารีด 05 แม่พิมพ์น่าจะมาจากตัวเดียวกับพระรอด ลักษณะมีความใกล้เคียงกัน เพียงแต่พิมพ์เตารีดอาจมีการตกแต่งแม่พิมพ์ใหม่เล็กน้อย อาจมีการตกแต่งบัว จีวร แต่มีความคล้ายคลึงกัน ตัวผู้คือตัวนี้ แล้วเขาไปถอดเป็นตัวอื่น ลักษณะโครงสร้าง หน้าตา ริมฝีปาก จมูก ถ้าเอกลักษณ์กับอัตลักษณ์มาจากที่เดียวกัน เอกลักษณ์เขาจะบ่งบอก ไม่ว่าลักษณะบัว ความเหลี่ยมความคมของยอดบัว ช่องว่างระหว่างขา มาจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกัน ต่างกันแค่เนื้อ และปีพ.ศ.ที่จัดสร้าง
หน้าหลวงปู่ทวดที่เราเห็นกันอยู่ตามอินเตอร์เน็ต ตามต่างๆ นานา มาจากนิมิตคุณทวดอนันต์ ทุกคนพูดถึงหลวงปู่ทวดจะนึกถึงหน้านี้?
นรบดี : แต่ผมไม่แน่ใจนะ พระเครื่องออกมาจากคุณทวดเห็นนิมิต ออกมาเป็นแม่พิมพ์แบบนี้ แต่ถ้าเป็นรูปคนจริงๆ ไม่แน่ใจว่าท่านเห็นแล้วไปวาดหรืออะไร เพราะไม่มีในบันทึก
แต่หลายคนเชื่อว่าหน้านี้มาจากนิมิต?
นรบดี : ใช่ เพราะ 400 กว่าปีแล้ว
400 ปี ไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่ทวดหน้าตาเป็นยังไง อยู่ดีๆ หลวงปู่ทวดมีชื่อเสียงโด่งดังตอนที่สร้างพระ 2497 ทำไมคนไทยนิยมหลวงปู่ทวด?
รัน : จริงๆ แล้ววัตถุมงคลของหลวงพ่อทวด ส่วนใหญ่แคล้วคลาดปลอดภัย ใครห้อยเอาไว้ อาราธนา ถ้าประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะรอด เลยทำให้หลวงปู่ทวดมีชื่อเสียง ตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กๆ จำความได้ เราเคยนั่งตัดผม อ่านหนังสือพระตามร้านตัดผม เขาลงรูปหลวงพ่อทวด พระเครื่องหลวงพ่อทวด
หลายคนให้ความนับถือ จริงๆ แล้วหลวงปู่ทวดไม่ได้มีรุ่นนั้นรุ่นเดียว?
รัน : ครับ สร้างขึ้นมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ 2497 และไล่มาเรื่อยๆ
จากนั้นคุณทวดสร้างอะไรต่อ?
รัน : วงการเขาเรียกเหรียญหัวโต เพราะสรีระโครงสร้างศีรษะหลวงพ่อทวดค่อนข้างกลม ใหญ่ คำจำกัดความของเซียนเข้าใจง่ายที่สุด ก็เลยเรียกเหรียญหัวโตติดปากมาตั้งแต่อดีตแล้ว
สององค์นี้แตกต่างกันยังไง?
รัน : องค์นี้น่าจะเป็นเหรียญผิวไฟ อีกเหรียญเป็นเหรียญกะไหล่เงิน ตามความเข้าใจน่าจะสร้างทีหลัง เพราะเหรียญผิวไฟหมดก่อน
ประกวดมาได้ที่สอง ใครเอาไปประกวด?
นรบดี : คุณพ่อครับ นานแล้ว 30 ปีที่แล้ว
ต่อมา 05 คือยังไง?
นรบดี : เริ่มจากพระองค์เจ้าเฉลิมพล ฑิฆัมพร ท่านให้เลขาฯ ท่านติดต่อมาให้คุณทวดผมไปเข้าพบ แล้วเริ่มมีการเจรจา อยากสร้าง เนื่องจากเนื้อว่าน มีคนประสบการณ์แคล้วคลาดเยอะมาก ก็เลยอยากสร้างพระอีกองค์ ตอนแรกจะทำเป็นว่าน แต่ว่าพอได้รับนิมิตติดต่อกับหลวงพ่อทวด ท่านบอกว่าเนื้อว่านแตกง่าย ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพระโลหะ เริ่มมีการเจรจาคุยกัน
เป็นเตารีด 05 เป็นโลหะ มีกี่พิมพ์ท่านเขียนไว้มั้ย?
นรบดี : ไม่ได้เขียนรายละเอียดไว้ขนาดนั้น แต่มีเขียนว่าท่านไปพบพระองค์เจ้าที่สงขลา แล้วเหมือนว่า ณ ตอนนั้น อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ หลวงพ่อทวดลงประทับที่พระองค์เจ้าด้วย พระองค์เจ้าท่านก็วูบไป แล้วคล้ายๆ ว่าหลวงพ่อทวดท่านอยู่ตลอดนะในการสร้างพระเครื่องปี 05 ซึ่งมีบันทึกเอาไว้
บันทึกสร้างพระเครื่องเนื้อโลหะ เริ่มงานที่วัดช้างไห้ ที่ 16 พ.ค. 2505 เริ่มงาน 16 พ.ค.- 19 พ.ค. 2505 วันที่ 19 พ.ค.
2505 เวลา 9 นาฬิกา แจกพระภายในกุฐิท่านอาจารย์ทิม วันที่ 1 ธ.ค. 2504 ปรึกษาพระองค์ชายกลางที่สงขลา จะสร้างหลวงพ่อทวดเป็นครั้งที่สอง?
รัน : สมัยนั้นว่านอาจหมดไปแล้ว เนื่องจากความต้องการของคน พอมีชื่อเสียงแคล้วคลาด ปลอดภัย ก็เป็นที่ต้องการ
ท่านจดเอาไว้เรื่องความฝัน ท่านจดไว้แบบนี้?
นรบดี : ท่านนึกอะไรได้ท่านก็จดลงไป จะเป็นนิมิตของท่าน ก็จะสับมาสับไป
ท่านฝันอะไรก็ตื่นขึ้นมาแล้วจด มีเรื่องอภินิหารหลวงพ่อทวด ท่านจดต้นตระกูลคณานุรักษ์ มีอะไรบ้าง?
นรบดี : มีเรื่องเตารีด 05 อยู่ด้วย
วันที่ 29 พ.ย. 2504 เราได้รับโทรเลขจากหลวงประดิษฐ์จากสงขลา ให้เราไปพบพระองค์เจ้าเฉลิมฑิฆัมพรที่สงขลา ในวันที่ 1 ธ.ค. 2504 อันนี้เป็นการไปตกลงกันจะมีการสร้างพระเตารีด?
รัน : เป็นการรับรู้ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน บางอย่างเซียนพระก็ไม่รู้หรอกเรื่องนี้
เป็นหนังสือที่รวบรวมตระกูลคณานุรักษ์และพระที่สร้างไว้ มีจดบันทึกไว้ในนี้ ไม่แน่ใจว่าคนรวบรวมเป็นใคร?
นรบดี : มีคุณอาประยูรเดช หมอปานเทพด้วย เป็นคณะทำงาน ทั้งถ่ายรูปต่างๆ อีกหลายๆ คนที่ผมไม่ได้กล่าวถึง ขอโทษด้วยนะครับ ท่านทำอยู่หลายคน เป็นหนังสือรุ่นทำมาเพื่อแจกจ่ายในตระกูล
หลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีด ได้รับความนิยมมั้ย?
รัน : ได้รับความนิยมครับ เช่น พวกเนื้อนวะ โลหะ โลหะได้รับความนิยมสูงสุด ไม่นับทองคำนะ ได้รับความนิยมหลักล้าน ส่วนเนื้อธรรมดาทั่วไป ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ ช่วงที่พีคจริงๆ 7-8 ปีที่แล้ว บางองค์สวยแชมป์ถึงล้าน ราคาค่อนข้างสูง
เก๊เยอะมั้ย?
รัน : เอาอย่างนี้ดีกว่า แท้เปอร์เซ็นต์เดียว อีก 99 เปอร์เซ็นต์เก๊ ของมีมูลค่า ราคาแพงมากๆ ก็จะมีของปลอมเยอะเป็นพิเศษ พระเครื่องยิ่งแพงมากยิ่งเก๊เยอะ ใครก็อยากได้เงิน พระแท้จะมีเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ
หลังเตารีดปี 05 ก็มีประเด็น เรื่องทองคำก่อนหน้า?
รัน : มีการถกเถียงกัน ความเห็นไม่ตรง บางคนบอกว่าไม่มี บางคนบอกว่ามี เสียงเลยแตกเป็นสองฝั่ง
แต่ถามคุณป้อม มีมั้ย?
นรบดี : ที่ผมทราบจากญาติๆ และตระกูลคณานุรักษ์ สายคุณทวดอนันต์มี 2 องค์ คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์กลาง ซึ่งพิมพ์ใหญ่คุณทวดอนันต์ถอดให้จอมพลสฤษดิ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไป อีกพิมพ์นึงอยู่ที่คุณน้าผม คณานุรักษ์ ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่คุณน้าผมอยู่ ถ้าคนอื่นที่มี อาจไม่ใช่ทางคุณทวดอนันต์แล้ว ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเอามาจากไหน คือสององค์ที่เป็นทองคำที่มาทางสายผมคณานุรักษ์
ขออนุญาตล่วงเกินคุณหมอปานเทพ คุณหมอเองลงเอาไว้ วันที่ 3 เดือน 10 2568 เมื่อ 6 ปีก่อนมีวาสนาได้สัมผัสหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หลังเตารีด พิมพ์กลาง พ.ศ. 2505 เนื้อทองคำ ซึ่งมีช่างหล่อพระ ทำขึ้น 2 องค์ มอบให้ปู่อนันต์ ปู่ให้ย่าเสริมสุขแขวน ส่วนพิมพ์ใหญ่เนื้อทองคำ ปู่แขวนเอง แล้วถอดจากคอมอบให้นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น พิมพ์กลางคืออยู่ในคอคุณย่า?
นรบดี : ใช่ และถอดให้คุณน้าผมอีกคน ซึ่งไม่ใช่คุณหมอปานเทพ คุณน้าปานเอามาห้อยและถ่ายรูป ซึ่งองค์นี้ก็ยังอยู่ที่คุณน้าคนนั้น
คุณหมอปานเทพมีองค์เด็ดมากอยู่กับแกด้วยเหมือนกัน ส่วนพิมพ์ใหญ่ถอดจากคอให้นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น คือจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ซึ่งตรงกับที่ผมได้รับทราบมา จอมพลสฤษดิ์ มีภรรยาคือท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ซึ่งท่านผู้หญิงวิจิตราก็มีบุตรชายคน หญิงคน คนนึงคือพี่ป้อม ซึ่งไม่ใช่ป้อมนี้นะ ป้อมลูกจอมพลสฤษดิ์ ซึ่งก็คือพี่สะใภ้ผม แล้วพระองค์พิมพ์ใหญ่ก็อยู่ที่พี่ป้อม เพราะตกทอดมาจากจอมพลสฤษดิ์ วันนี้ก็ตกทอดมาอยู่กับพี่ชายผม นี่คือพิมพ์ใหญ่?
รัน : สวย แต่งบัวแต่งขา แต่สรีระเหมือนเดิม ด้านหลังธรรมชาติ
จะเป็นสององค์นี้เท่านั้น องค์นึงอยู่ที่บ้านคุณ อีกองค์อยู่บ้านผม ส่วนองค์อื่นเราไม่ทราบ ทีนี้มาถึง 08 ที่เป็นประเด็น ว่าเกิดอะไรขึ้น วันก่อนคุณโอ๊ต บางแพมานั่งตรงนี้ บอกว่าแบงค์ไปคุยกับคนในตระกูลคณานุรักษ์ เขาบอกว่าไม่มีผ่าปาก ไม่มีประวัติการสร้างที่เป็นทอง ตกลงมีหรือไม่มี?
นรบดี : ขออนุญาตเรียนว่าผมไม่ใช่เซียนพระ ผมดูพระไม่เป็น แต่ในบันทึกนี้ พอพี่หนุ่มถามผมก็พลิกไปพลิกมาทุกหน้าเลย ไม่มีบันทึกไว้ในบันทึกเล่มนี้ สำหรับการสร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี 08 ดังนั้นผมไม่ทราบข้อมูลนี้ แต่สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ใช่ว่าจะไม่มี ผมไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีหรือไม่มีที่เป็นทอง เพราะไม่มีอยู่ในบันทึกของคุณทวดผม ง
พูดง่ายๆ เลื่อสมณศักดิ์ที่เป็นทอง ตระกูลคณานุรักษ์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง?
นรบดี : คิดว่าอย่างนั้น เพราะไม่ได้มีในบันทึก วัดอาจสร้างเองหรือเปล่า เพราะไม่มีข้อมูลในเล่มนี้
ถ้าบอกว่ามีคณานุรักษ์ท่านนึงบอกว่าทำ แต่ไม่มีผ่าปาก?
นรบดี : อันนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะไม่มีข้อมูล ดีเทลในเล่มนี้เลย มีแต่สร้างพระกริ่งบัวรอบ ในปี 08 คุณทวดเขียนเอาไว้
หล่อพระกริ่งหลวงพ่อทวด 5 พันองค์ จากกรุงเทพฯ นำมาเข้าพิธีปลุกเสก ตั้งแต่คืนวันที่ 14-16 เม.ย.08 รวมทั้งหมด 3 คืน แจกจ่ายแต่ผู้โมทนา 150 บาท?
รัน : เข้าใจว่าร่วมทำบุญ 150 บาท แล้วได้พระกริ่งไป
ปัจจุบันพระกริ่งราคาเท่าไหร่?
รัน : 2 แสน 3 แสนเลยครับ นี่คือบัวรอบสวยๆ นะ อยู่ที่ 1 แสน ถึง 3-4 แสน แล้วแต่ผิว และความสวยงาม
สร้างสมทบทุนสร้างตึกสมเด็จหลวงพ่อทวด ใช้เป็นอาคารเรียน โรงเรียนประจำจังหวัดปัตตานี ในวงเงิน 5 แสนบาท ฉะนั้นพระกริ่งสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างอาคารโรงเรียนให้กับทางจังหวัด ในนี้บันทึกไว้หมด จากไทม์ไลน์ เม.ย. กลางปีแล้ว ฉะนั้นเลื่อนสมณศักดิ์ สร้างในเดือนไหน จำได้มั้ย?
รัน : จริงๆ เป็นพิธีใหญ่ แต่จำไม่ได้ว่าเดือนไหน
จริงๆ มันสามารถกระทบไทม์ไลน์ได้เลย เพราะในนี้ท่านเองมีการสร้างและมอบเงินในช่วงเม.ย. ฉะนั้นเอาตรงๆ ถ้าบุคคลๆ นึง พูดกลางๆ นะจากความรู้ที่พ่อทำพระเหมือนกัน ถ้าปีนั้นเขาสร้างพระ 1 แบบ 1 องค์แล้ว เขาจะไม่สร้างอีก เขามีสร้างซ้ำมั้ย?
รัน : มีข้อยกเว้น เนื่องจากงานเลื่อนเป็นงานใหญ่ ตัวหลวงพ่อเองได้เลื่อนสมณศักดิ์ก็อาจมีซ้อนได้
เลื่อนสมณศักดิ์สร้างธ.ค. ปี 08 ปลายปีเลย ถ้าท่านอนันต์สร้างบัวรอบแล้วในเดือนเม.ย. เดือนธ.ค. ท่านจะสร้างอีกมั้ย?
รัน : ถ้าเป็นคนโบร่ำโบราณ เขาถือฤกษ์ผานาทีเขาก็อาจจะไม่สร้างก็ได้
ที่ได้ยินมาก็เป็นแบบนั้น ส่วนใหญ่เขาจะสร้างพระปีนึงแค่ 1 ครั้ง?
รัน : ใช่ ถ้าเป็นคนโบราณนะ
ท่านสร้างบัวรอบไปแล้ว ในปีเดียวกันเขาไม่น่าสร้างอีก?
รัน : ถูกต้อง ถ้าคนโบราณเขาจะยึดถือประเพณี
อันนี้ก็ตอบไม่ได้ว่าตกลงยังไง แต่จากประวัติท่านไม่ได้เขียนเอาไว้?
นรบดี : ใช่ ไม่มีเขียนในหนังสือ
สมัยก่อน บ้านพี่ก็จะเกี่ยวกับ 3 พระองค์ พระองค์ชายกลาง พระองค์ชายใหญ่ พระองค์ชายเล็ก อยู่วังอัศวิน วังละโว้ พี่เองก็หวังว่าที่บ้านจะมี ก็เคยไปตามหา แต่ไม่รู้ยังไง ผมหาไม่เจอ ต้องไปถามพี่ ถ้าเราจะตีประเด็นเรื่องราวของเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ก็ไม่มีอยู่ในบันทึกและไม่น่าเป็นผู้สร้างด้วย ฉะนั้นต้องเป็นทางวัด ถ้าบอกว่าตระกูลคณานุรักษ์เอง ไปพูดว่าไม่มีพิมพ์นี้ จะตียังไง?
นรบดี : ผมตอบตรงๆ ผมไม่ทราบดีเทลเรื่องนี้จริงๆ ว่าตระกูลคนอื่นจะมีบันทึกเล่มอื่นมั้ย ถ้ามีก็ออกมายืนยันว่าเขาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ แต่สำหรับผมอิงหนังสือเล่มนี้ ไม่มีดีเทลในการสร้าง
หลวงพ่อทวดไม่ได้มีแค่ฝั่งตระกูลคณานุรักษ์ที่สร้าง แต่คณานุรักษ์เป็นผู้สร้างคนแรก หลังจากนั้นอาจมีคนอื่นไปสร้างหรือเปล่า ตอบไม่ได้?
รัน : แต่สมัยนั้นน่าจะมีแค่วัดช้างไห้ที่เดียว
สิ่งเหล่านี้ก็บอกได้ว่าหลวงปู่ทวดได้รับความนิยม มีหลากหลายพิมพ์ สิ่งนึงยืนยันชัดเจนแล้วแน่ๆ หลวงปู่ทวด ปี 2497 มี 16 แม่พิมพ์ ส่วนพระทองคำหลังเตารีด มี 2 องค์?
รัน : จริงๆ หลวงพ่อทวดถ้าเป็นตระกูลเหรียญ เนื้อทองคำ มีตั้งแต่รุ่นสอง สองสาม มีหมด เพราะเป็นยุคต้นๆ ตั้งแต่ 02 จนถึง 08 ที่มีข้อพิพาท ก็มีทองคำมาตั้งแต่ดั้งเดิม ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมีหลายบล็อก เนื้อทองคำเท่าที่พบเจอ เท่าที่ปรากฏ บางอย่างก็เหมือนที่เขาพูด สิ่งที่ไม่เคยเห็นอาจจะมี ก็เป็นไปได้
นรบดี : เหมือนแม่พิมพ์ ที่ไม่มีใครเคยเห็น
รัน : ตอนแรกผมคิดว่าเขาแกะสด ลงวัสดุซึ่งแข็งแรง เช่นหินสบู่ หินมีดโกน ซึ่งเขาฮิตเอามาทำบล็อกกันอยู่แล้ว ผมเพิ่งรู้ว่าเขาขึ้นหุ่นขี้ผึ้งก่อน แล้วเทออกมาเป็นตัวแม่ เป็นตัวผู้ตัวนี้ เป็นต้นแบบ จากนั้นกดๆ ไปก็ออกมาเป็นเนื้อผง นำมวลสาร เนื้อผงไปกดๆ ไว้ ดึงออกจากแม่พิมพ์ตากให้แห้ง แล้วนำมาจำหน่ายจ่ายแจก
ถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ใช่เนื้อว่านล่ะอย่างเนื้อโลหะ?
รัน : อดีตเป็นเหรียญเขาแกะแม่พิมพ์สดเลย แกะลงกับเหล็ก ขึ้นมาเป็นตัวผู้ แล้วถอดออกมาเป็นตัวเมีย เอามาปั๊มตัด
ก็หักล้างทฤษฎีใหม่ ก่อนปี 2500 จะไม่มีปั๊ม ส่วนใหญ่จะเป็นหล่อ?
รัน : ไม่ใช่ โบราณมา บางอย่างไล่ตั้งแต่ปี 60 ส่วนใหญ่เริ่มมีพระเหรียญแล้ว พระหล่อเริ่มมีตั้งแต่อดีตแล้ว เหรียญหล่อก็มีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่ถ้าเหรียญหล่อหลวงพ่อทวดรุ่นแรก เหรียญหล่อโบราณ ไม่มีปรากฏในหลักฐาน เราก็มีความเชื่อว่าไม่มี มีแต่เหรียญปั๊ม
ความชัดเจนอยู่ตรงนี้ ที่ตระกูลคณานุรักษ์มาเปิดหลักฐานต่างๆ นานา ให้ดู ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบอย ท่าพระจันทร์ กับโอ๊ต บางแพ วันนี้ที่มานั่งเพราะวันนั้นมีการพาดพิงไปถึงตระกูลเขาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เขาออกมายืนยันว่าในบันทึกไม่มีบันทึกเอาไว้ ฉะนั้นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ไม่เกี่ยวกับตระกูลคณานุรักษ์ อาจเป็นกรรมการวัด อาจเป็นตัววัดเองที่สร้าง หรือปู่ทิมเองที่มีดำริให้ใครเป็นคนสร้างก็ได้ แต่พอบอกคณานุรักษ์พูดแบบนี้ เขาเลยออกมาบอกว่าไม่ใช่นะ ไม่มีข้อมูลว่ามีการสร้างเลื่อน แต่เหรียญเลื่อนสร้างจริง แต่ไม่ใช่ตระกูลเขาไปสร้าง อาจเป็นตระกูลอื่นไปสร้าง?
นรบดี : ถ้าคณานุรักษ์คนไหนมีหลักฐาน มีบันทึกก็อาจเป็นไปได้เหมือนกัน แต่สำหรับบันทึกที่ผมได้รับสืบทอดมา ไม่มีในบันทึก
คุณได้คุยกับญาติพี่น้องมั้ย อยากทำอะไรเกี่ยวกับคุณทวดอนันต์?
นรบดี : อนาคตอยากสร้างเป็นอนุสรณ์สถานให้หลวงปู่ทวดอนันต์ แต่เป็นแพลนอีกนานๆ ต้องคุยอีกหลายคน เพราะตระกูลเกี่ยวพันกับหลายคน นี่เป็นแค่ไอเดียเริ่มต้นเฉยๆ จริงๆ พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์ ต้องเก็บไว้ให้ดีๆ
ผมมีโอกาสคุยกับพ่อตาคุณด้วย เขาบอกว่าจริงๆ อยากให้ทำเป็นอีบุ๊ค ให้คนได้สืบสาน ได้เห็น ได้ค้นคว้าได้รู้ เดี๋ยวศึกษาแล้วจะหาวิธีการทำให้ตรงนี้ ถ้าสามารถเผยแพร่ออกไปได้เป็นวิทยาทานเป็นความรู้ให้คนรุ่นหลังก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะเซียนพระบางท่านอาจฟังข้อมูลผิดๆ มา ก็จะได้มาดูข้อเท็จจริงว่าเป็นแบบนี้ บางคนอาจไม่รู้เลยว่าปี 2547 บางคนบอกว่ามีบล็อกเดียว บางคนบอกมีสองบล็อก?
รัน : ผมไม่เคยทราบว่ามีถึง 16 บล็อก
เป็นไปตามบทสวดหลวงปู่ทวด?
รัน : อันนี้เป็นความรู้ใหม่ เป็นไปตามบทสวด
16 คำ เขาถอดมาจาก 16 คำที่เป็นบทสวด ก็เลยเป็น 16 แม่พิมพ์ ถือว่าวันนี้ได้ความรู้?
รัน : ได้ข้อมูลใหม่ๆ
ประทับใจองค์ต้นเบิกฤกษ์ อยู่ในคอคุณอนันต์?
นรบดี : ท่านแขวนอยู่องค์เดียว จนท่านสิ้นในปี 12
รัน : ปีเดียวกับอาจารย์ทิม ปี 12
องค์นี้เด็ดมาก?
รัน : ทีเด็ดเลย ต้นแบบของทุกอย่าง ว่าน หรือโลหะ แม่พิมพ์ตัวเดียวกันครับ
คุณโชคดีมาก เก็บเอาไว้ดีๆ นะ?
นรบดี : ครับผม
รัน : ที่เขามีอยู่ระดับแชมป์หมดเลยนะ
ประกวดได้ที่หนึ่งทั้งนั้น?
นรบดี : แต่บ้านผมมีญาติพี่น้องคนอื่นอีก ประมาณนี้เหมือนกัน เพียงแต่เขาไม่ได้ประกวดหรือเผยแพร่อะไร
อย่างที่คุณป้อมบอก สิ่งที่ไม่เคยเห็น ใช่ว่าจะไม่มี ส่วนเรื่องเหรียญปี 08 ก็ไปว่ากัน เราดำเนินการเป็นภาคแยกมาให้ดูว่าหลวงปู่ทวดเป็นยังไง คนเอาตระกูลเขาเป็นข้อพิพาท ซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ มีการสร้างจริงๆ เกิดขึ้นในเดือนธ.ค.ปี 08 แต่ไม่เกี่ยวกับตระกูลเขา?
รัน : เรายังสืบค้นไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สร้างเท่านั้นเอง
ส่วนเรื่องมีบล็อกผ่าปากหรือไม่มีผ่าปากในเหรียญทอง อันนั้นก็ต้องไปค้นหา?
รัน : ต้องหาข้อพิสูจน์มาพิสูจน์กันแค่นั้นเอง
ถ้าวันนึงคุณโอ๊ตมีหลักฐานยืนยันได้ก็ออกมาพิสูจน์ได้ คุณบอยเองหาหลักฐานได้ว่ามี ก็เอามาออกมาพิสูจน์ได้เหมือนกัน?
นรบดี : เป็นเกียรติที่ได้เผยแพร่สิ่งที่คุณทวดอนันต์เขียนจารึกไว้ในสมุดโน้ตเล่มนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้ประชาชนชาวไทยที่เคารพศรัทธาหลวงพ่อทวดได้รู้ในมุมคุณทวดอนันต์ ประวัติการสร้างพระเครื่อง
รัน : ผมถือว่าเป็นผู้สังเกตการณ์ที่โชคดีมาก (หัวเราะ)