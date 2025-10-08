พิสูจน์ชัดๆ “โทน-อ.รักษ์” งัดหลักฐานสู้กลับ “โอ๊ต บางแพ” ยอมรับเอียงข้าง “บอย ท่าพระจันทร์” ยึดตัวตัด - ความถูกต้อง เตรียมเปิดบันทึกผู้สร้าง

รายการ โหนกระแส วันที่ 8 ต.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 ยังตามกันต่อกับประเด็นศึกวิวาทะเซียนพระ “บอย ท่าพระจันทร์” กับ “โอ๊ต บางแพ” ปมประเด็น เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ไม่ผ่าปาก เนื้อทองคำ ว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้ วันนี้สัมภาษณ์ โทน บางแค , อ.รักษ์ เซียนพระ , ต้น ท่าพระจันทร์ แฟนพันธุ์แท้เหรียญ
อ.รักษ์วันนี้มาอีกครั้ง ไม่ได้มาบลัฟใคร?
อ.รักษ์ : ไม่ๆ ผมไม่อวยบอย และไม่บลัฟโอ๊ต เพราะถือว่าเมื่อวานสองบุคคลนี้ได้โต้คารม เอาเหตุเอาผลมาคุยกันแล้ว
รักทั้งคู่มั้ย?
อ.รักษ์ : รักทั้งคู่ ไม่เคยเกลียดมันเลย
แต่เมื่อวานโอ๊ตบอกว่ารักเขา แต่ไม่เห็นเข้าข้างเขาสักที?
อ.รักษ์ : ถ้าผมเป็นหนี้ต้น แล้วพี่หนุ่มบอกว่ารักษ์เอาเงินไปใช้ต้นซะ ผมก็บอกว่าทำไมพี่หนุ่มไม่เข้าข้างผม ไปทวงให้ต้นทำไม ใครถูกใครผิด หลักมนุษยธรรม ไม่ต้องพูดถึงเหรียญปู่ทวดนะ โทษเว้ยโอ๊ต เหรียญปู่เอี่ยม ซึ่งเป็นคดีกัน ผมก็ไปคุยกับเฮียเซี้ยะ
ครั้งนึงโอ๊ตได้เหรียญนึงมาเป็นเหรียญปู่เอี่ยม?
อ.รักษ์ : ก็เถียงกันแบบนี้ บอยลงไปชี้ชัดตอนนั้นว่าเก๊ โอ๊ตก็เคืองบอย เคืองเซี้ยะ ผมก็รู้จักทั้งคู่ ก็บอกว่าเฮียเซี้ยะเบาๆ
บอยกับโอ๊ตมีประเด็นกันมาแล้ว?
อ.รักษ์ : เขามีแผลนี้มา ฝังลูกฝังรอยเลย แต่แผลของเขาก็แผลของเขา แต่ที่มันเคืองผม เพราะผมเห็นมันเป็นน้องเป็นเพื่อน แต่ไม่เคยเข้าข้างมัน
ขึ้น?
อ.รักษ์ : ไม่ได้ขึ้น อธิบาย
คุณต้นมาเป็นกลางๆ นะวันนี้?
ต้น : ผมก็เป็นคนดูในยูทูป 2-3 ล้านนั่นแหละ ก็อยากรู้ว่าความคิดเห็นของแต่ละคนเป็นยังไง คนอาจมีความรู้เรื่องพระ หรือคนไม่รู้เรื่องนี้เลย เขาคิดยังไง เขาฟังใคร เขาโน้มเอียงไปทางไหน ตรงนี้สำคัญ เพราะพระเครื่อง พระบูชา คนไทยร้อยละ 90 มีทุกบ้าน แต่การพิจารณาเรื่องความเก๊-แท้ บางทีควรมีหลักพื้นฐาน วันนี้หลายคนเตรียมมาถึงหลักพื้นฐาน อาจไม่ต้องถึงขั้นเก่งว่าอันนี้แท้นะ รับซื้ออันละล้าน หรือเก๊แน่นอน เพราะไม่มีคนสร้าง เวลาเราทำบุญจากวัด เราได้พระกลับมา บางทีเราเก็บไว้ 20-30 ปี โบรชัวหายไป เราก็ลืมได้ สองพระที่ได้มา บางทีก็ไม่รู้ที่มาที่ไป แต่ตกทอดมาถึงมือเขา เขาก็จะบอกว่าจะเก๊ได้ไงในเมื่อได้มา 50 ปี ได้จากปู่ผม ปู่ให้พ่อ พ่อมาถึงผม ก็ต้องมีหลักในการพิจารณาไปในแนวทางเดียวกัน ไม่งั้นทุกคนจะพูดว่าของตัวเองแท้ แต่ความแท้ ต้องมีบทสรุป ต้องมีจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน ถึงจะไปต่อกันได้
เมื่อวานโอ๊ตพูดคำนึงก็สะกิดหู และสะกิดใจหลายคน สิ่งที่เขาพูดคำนึง ส่วนใหญ่เซียนพระมีพรรคพวกตัวเองพยายามชี้ว่าเนี่ยแหละ ถูกๆ ใช่ แท้ คนเช่าก็บอกว่าแท้ตามนั้น เหมือนล็อบบี้ไซโคร่วมกัน มันเป็นอย่างนั้นเหรอ?
โทน : ถามว่ามีมั้ย ในบางกลุ่มมี แต่ไม่ใช่กลุ่มสากล เพราะสุดท้ายการจะล็อบบี้กันอย่างนี้ พอความจริงปรากฏปุ๊บ มันก็ไม่ใช่อยู่ดี แต่วันนี้ที่เราได้คุยกันเรื่องเหรียญ คนส่วนใหญ่ที่เป็นมาตรฐาน มีซื้อมีขาย ทุกคนมีตำแหน่ง มีดีกรีหมดเลย มีความสามารถ ต้นเป็นแชมป์แฟนพันธุ์แท้เหรียญ ผมเป็นรองแชมป์แฟนพันธุ์แท้เหรียญ อ.รักษ์ เป็นแชมป์แฟนพันธุ์แท้พระบูชา พอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บ ทุกคนมีดีกรี มีความสามารถ มีความรู้ ลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน บอย ท่าพระจันทร์ เป็นคนมีความรู้เรื่องเหรียญ เรื่องตัวตัดคนแรกๆ ของประเทศไทย ดูคอมเมนต์ก็ได้ หรือคนที่อยู่วงการพระก็ได้ ร้อยละ 90 ไปทิศทางแท้หมด อันนี้จะล็อบบี้คนทั้งประเทศได้เหรอครับ
เอาตรงๆ เมื่อวานดู มันก็มีต่างคนต่างมุมมอง?
โทน : ชาวบ้านก็มีต่างมุมมอง ต้องบอกว่าชาวบ้านมีซื้อขายร้อยละ 90 ในวงการ ยืนยันว่าต้องดูที่ตัวตัด พี่ชัยนฤทธิ์ บอกว่าถ้ามีตัวตัดแบบที่เห็นก็แท้ชัดเจน ป๋าพยัพบอกว่าสุดท้ายต้องจบด้วยตัวตัด ตัวตัดเปรียบเทียบเหมือนกระสุนออกมาจากลำกล้องตัวเดียวกัน มันเป็นนิติวิทยาศาสตร์ มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ต้องเป็นแบบเดียวกัน ผมสรุปได้แค่นี้
คุณเตรียมอะไรมาเยอะแยะ?
โทน : เหรียญทองคำเป็นแบบนี้ ผมเป็นคนไลฟ์สดแรกๆ ในเมืองไทย ผมเป็นคนถ่ายรูปเหรียญนี้กับมือ
โทนเคยโดนพระเก๊มั้ย?
โทน : เคยโดนครับ ถ้าคนซื้อพระ คนเล่นพระ ไม่โดนพระเก๊ แสดงว่าคุณไม่โดนพระเก๊เลย ถามอ.รักษ์สิ เคยมั้ย
อ.รักษ์ : บ่อยด้วย คนเล่นพระ คนที่พร้อมซื้อ เราดูว่าแท้แล้วจ่ายเงิน มันเป็นพฤติกรรม เป็นประสบการณ์ชีวิต อาจจะปีนึงโดน 2-3 ครั้งก็แล้วแต่ แต่เมื่อโดนแล้ว คุณเอาพระไปทำอะไร ถ้าเก็บไว้หรือโยนทิ้ง นั่นคือความเป็นสุภาพบุรุษของคุณ คุณยอมรับว่าคุณพลาดเพราะคุณไม่รู้ คุณพลาดเพราะคุณโลภ แต่ถ้าคุณพลาดแล้วคุณไปขาย นั่นคือคุณจงใจไปต้ม ไปหลอกเขา นี่คือพฤติกรรมที่เซียนพระเขาไม่ทำกัน
โทน : เราโดนเก๊ได้ แต่เราจะไม่เอาความผิดพลาดของเราไปยัดเยียดให้ใคร
ผมว่าความหมายของโอ๊ตที่พูดคำนี้ออกมา ความหมายคำนึงคือขนาดเซียนใหญ่หลายคนก็ยังโดนเก๊ นับประสาอะไรกับเหรียญนี้ บอยอาจจะโดนก็ได้ ความหมายเขาน่าจะออกมาแบบนั้น?
อ.รักษ์ : เข้าใจทั้งสองฝั่ง สัจธรรมที่เราเล่นพระมาเรารู้แจ้งเห็นชัด ศาสตร์และศิลป์ของพระมันยุติยากมากเลย พ่อให้พระลูก แม่ให้เพชร ให้พลอยกับลูก วันที่พ่อแม่ตายไปแล้ว ลูกเอาเพชรเดินเข้าไปร้านเพชร ร้านบอกว่าเพชรเก๊ เพชรลิเก ร้องไห้เดินกลับมาโทษแม่ ทำไมเอาเพชรเก๊ให้หนู ส่วนลูกชายเอาพระไปขายเซียนพระ พอเซียนพระบอกพระเก๊ ก็บอกว่าไอ้เหี้x ดูพระเป็นหรือเปล่า พระพ่อกู ทุกอย่างรับได้หมด ยกเว้นพระ ลูกชายไม่กลับไปด่าพ่อ บอกว่าสมบัติพ่อกู มาบอกพระเก๊ได้ไง แต่ทองเดินเข้าร้านทอง บอกเก๊ ก็เดินร้องไห้ออกมา ศาสตร์และศิลป์ตรงนี้เป็นเรื่องยุติยาก อย่างโอ๊ตและบอยมีเหตุผลอย่างนี้ๆ แต่ผมพูดเป็นกลาง และพูดให้คนทั้งประเทศฟัง มวยคู่นี้ขึ้นมา แพ้หรือชนะ คะแนนเสียงก็ตกที่บอย คะแนนนิยมบอยเขาเป็นคนเล่นเหรียญ ทำหนังสือตำรับตำรา คิดค้นให้เหรียญเป็นสากล ใครๆ ก็ดูได้ เขาคือซูเปอร์ฮีโร่วงการพระ แล้วเขาเสืxกประสบความสำเร็จจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลย จนมีเงินเป็นหมื่นๆ ล้าน มวยขึ้นมาสุดยอด คะแนนเทไปแล้ว โอ๊ตขึ้นมาฉากแรกที่โอ๊ตแสดงออก คะแนนเทไปหาโอ๊ตเลย แต่บอยนั่งสุขุม ความรู้สึกของเขา หลังจบรายการคุยกัน พี่ให้ผมไปโต้ได้ไง พูดตามประสาคนทำพระเก๊ แล้วผมเล่นพระแท้ ผมจะเอาห่xอะไรไปเถียงกับมัน ช่องว่างที่ผมมองบอยเมื่อวาน ผมบอกว่ามึงทำไม่ถูก มึงไปวิจารณ์เขาต่อหน้าคนดูทั้งประเทศ ผมเป็นคนเล่นพระแท้ ต้องมาอธิบายให้คนเล่นพระเก๊ฟังเหรอ แล้วก็ไปชี้หน้าว่าเขา ความรู้สึกของโอ๊ตจะคิดยังไง โอ๊ตจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง แต่ความเป็นสุภาพบุรุษของบอยก็ไม่ควรทำ แต่ความรู้สึกเขา เขาพูดให้คนทั้งประเทศฟังว่า เขาเล่นพระแท้ แล้วต้องมานั่งอธิบายให้คนไม่รู้เรื่อง คนโง่ คนเล่นพระเก๊ฟังเหรอ
อาจารย์ตำหนิบอยเหมือนกัน?
อ.รักษ์ : ตำหนิสิ แต่ไม่กล้าตำหนิโอ๊ตนะ กลัวมันเตะเอา อย่างบอยเป็นน้อง ผมบอกว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษ คุณวางตัวดี นั่งสง่างาม แต่เวลาตอนคุณพูดกับโอ๊ต คุณใส่เขาอย่างนั้น คุณคิดว่าคนทั้งประเทศมองโอ๊ตยังไง ไอ้นี่ทำพระเก๊ แบบนี้คนก็มองว่าบูลลี่ บลัฟกันกลางเวทีเลย ไม่ได้คุยกันสองต่อสองในห้องนะ นี่คุยกันทั้งประเทศ ผมคุยกันในฐานะพี่ บอยก็น้อง โอ๊ตอาจคิดว่าผมไม่ได้เป็นพี่มันหรอก แต่ผมพูดไปแล้ว
โทน : ผมว่าบอยเขาวิเคราะห์ตามที่เขาเห็น เพราะหลักการที่เขาพูดเมื่อวาน ไม่ใช่หลักการทำพระแท้ แต่เป็นหลักการทำพระเก๊
อ.รักษ์ : ผมว่าบอยไม่มีเจตนาบลัฟเขาแบบนั้น แต่มันจนหนทางที่จะพูดแล้วไง ไม่รู้จะออกเหลี่ยมไหน ก็ออกเหลี่ยมว่าก็กูเล่นพระแท้ ต้องไปอธิบายให้มึงฟังเหรอ
ไม่ได้ลำเอียงนะ?
อ.รักษ์ : ลำเอียงกับใคร ผมภาวนาให้มึงเป็นแม่xเป็นห่xเลยทั้งสองคน กูจะได้เก่งขึ้น ถ้าไม่มีบอยนะ วันนี้ผมซื้อพระได้โคตรเยอะเลย เพราะทุกวันนี้คนเข้าไปพันธ์ทิพย์นะ เจอหน้าผมยังถามเลยร้านบอยอยู่ไหน แต่เวลาผมไปร้านบอย โอ้ย ผมเอฟซี ใจรักเลย โง้นงี้ พอถามว่าแล้วมาทำไม เอาพระมาขายบอย แม่xชวนฟรีคิกหรือเปล่า พี่หนุ่มฟังแล้วรู้สึกยังไง ถ้าบอยหยุดซื้อพระบนพันธ์ทิพย์นะ (หัวเราะ)
โทน : วันนี้ผมจะตอบเป็นหลักการให้เห็น ที่บอกว่าเหรียญทอง ดูข้างไม่ได้ ดูตัวตัดไม่ได้ เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูตรงนี้เลย เอาเครื่องตัดมาให้ดู เอาองค์พระมาตัดให้ดู
เราคงไม่ได้มาบอกว่าพระของคุณบอย เก๊หรือแท้ เพราะทั้งสองท่านไม่ได้มา สองท่านวันนี้อยากให้มาให้ความรู้ เพราะเมื่อวานพูดให้ข้อมูลให้เหตุผล จนคนรู้สึกว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เป็นแบบนั้นในมุมนึง ก็คิดว่าวันนี้น่าจะให้ความรู้อะไรเพิ่มเติม อย่างทางนี้บอกว่าวิธีการที่เขาพูดเมื่อวาน มันคือการทำพระเก๊ แต่วันนี้ก็อยากจะรู้ว่าแล้วทำพระแท้อย่างที่สองท่านบอกเป็นแบบไหน ที่เอามาคืออะไร?
โทน : ที่บอกเมื่อวานว่าทองคำ ไปดูตัวตัดไม่ได้
โอ๊ตบอกว่าถ้าเหรียญทองคำตัวตัดดูได้ แต่ต้องดูรอบองค์ ไม่ใช่ดูแค่จุดเดียว ต้องดูโดยรอบทั้งหมด เพื่อความเป็นธรรมนะ เพราะเขาไม่ได้มา เขาบอกว่ามันดูไม่ชัด?
โทน : รูปผมถ่ายเอง ไม่ได้แต่งรูปตามที่เขาบอก อันนี้คือเหรียญทองคำ จะตัดให้ดูว่าถ้ามาจากตัดพิมพ์เดียวกัน ต้องมีข้างที่เหมือนกัน
อันนี้เป็นทองคำ เหมือนที่คุณโอ๊ตพูดเมื่อวานเป๊ะ องค์พระจะมีปีกออกมา เวลาไปวางจะตัดออกมา ขอบด้านข้างต้องเหมือนกันหมด แต่สิ่งที่เขาพูดคือ พระไม่ว่าจะทอง หรือเงิน หรืออัลปาก้าต้องเท่ากันหมด?
โทน : ไม่ถูกครับ แล้วแต่ อยู่ที่การรีด วันนี้ช่างรีดก็มา เอามาทำให้ดูว่าพระแท้เขาทำกันยังไง
อ.รักษ์ : วันนี้หลังจากโทนพูด ผมจะอธิบาย เพราะบางคนอาจคิดไม่ถึง ผมเข้าใจคำพูดของโอ๊ต และเข้าใจคำอธิบายของบอย เหรียญเมื่อวานถ้าเอามาเป็นบรรทัดฐาน โทนหรือช่างก็ให้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ เพราะเหรียญเมื่อวานเป็นเหรียญที่บางกว่าปกติ เมื่อบางกว่าปกติ การตัดไม่เต็มใบมีด ถ้าเหรียญบาง ใบมีดลงแค่ครึ่งมีด จะไม่เต็มมีด มันจะเห็นแค่ครึ่งเดียว เหรียญทองคำเขาต้องเก็บงาน มีดแกะทองหรือตัวหนังสือ ทองคำเมื่อปั๊มแล้วถ้าตัดก็ตัด ถ้าหนาเขาตัด ถ้าบางส่วนใหญ่ไม่ตัด แต่อย่างเหรียญเมื่อวาน มีการตัดปั๊บ ช่างเขาจะเก็บ พอเหรียญบางแบบนี้ตัวตัดจะเหลือเพียงครึ่ง ช่างมีการเก็บละคร ลบคม รูดๆ ที่มีข้อครหา แต่เดิมผมเป็นเด็กอยู่ร้านช่างทอง เขาเรียกโมรา คือหินโมรา เจียระไนแล้ว เพื่อเอาไว้ชักเงา แต่ตอนหลังเขาเอามาขาย ก็พิมพ์ข้างๆ ว่าหมาล่า แต่ปัจจุบันเขาพิมพ์ว่าหมาเน่า จะเป็นหมาล่า หมาเน่าได้หมด นี่คือปราการด่านสุดท้าย โอ๊ตพูดในรายการใช้คำว่าใช้ลูกผ้าขัดข้าง ฟังผมนะ ใช้ไม่ได้ การใช้ลูกผ้า ทองก็ไปติดที่ผ้า เสียหายน้ำหนักทอง มากน้อยไม่จำเป็น แต่เขาไม่ใช้
ที่เขาเอามาให้ดู เป็นพระรุ่นเดียวกัน ข้างซ้ายตัดแล้ว องค์ขวายังไม่ได้ตัด ด้านข้างดูจากเสี้ยนข้างๆ ว่าตำหนิตรงไหน แบบไหน เป็นร่องตามตัวตัดลงไป?
อ.รักษ์ : มันเกิดรอยครูดตามตัวตัด ถ้าเอาเหรียญอยู่แนวนอน ตัวครูดจะเป็นแนวตั้ง
เมื่อไหร่ใช้ตัวตัดตัวเดียวกัน ตัดลงไป ด้านข้างเสี้ยนต้องเหมือนกันทั้งสององค์ โอ๊ตไม่ได้มีประเด็นตรงนี้นะ เขาบอกที่เขาเห็นมันแค่จุดเดียว?
โทน : รูปเอามาแค่จุดเดียว ต้องดูที่เหรียญ เพราะตัวเหรียญมีทุกจุด
เมื่อวานบอยถึงพูดว่า โอ๊ตต้องดูให้หมด?
โทน : ถูก แต่เขาไม่ดู เขาบอกถ้าเก๊ดีกว่านี้เขาจะดู สำหรับผมว่าคนนั้นบูลลี่ คนนี้บูลลี่ อันนี้ก็บูลลี่เขาเหมือนกันนะว่าพระเขาเก๊
มีเหรียญเงินมั้ย?
โทน : มี
สิ่งที่โอ๊ตบอกเมื่อวาน เขาบอกว่าหลวงปู่ทวดของคุณบอย ถ้าเทียบกับอัลปาก้า น่าจะเล็กกว่าหรือเปล่า ต้องให้เท่ากัน เหมือนตัดจากบล็อกเดียวกัน ถ้าประกบต้องเท่ากัน อันนี้เท่ากันเป๊ะ อันนี้เป็นพระใหม่ ตรงที่คุณโอ๊ตแจ้งไว้เมื่อวาน แต่ขณะเดียวกัน เหรียญที่มีปัญหา คือเหรียญคุณบอย ที่อยู่ในมือผม โอ๊ตบอกว่าหนึ่งต้องหนาเท่าอัลปาก้า สองวงรอบต้องเท่ากัน เพราะตัดจากอันเดียวกัน?
โทน : ต้องบอกว่าตัวทองคำ พอปั๊มมาแล้วไม่มีการชุบนะ แต่อัลปาก้ามีการชุบนิเกิ้ล ขัดให้เหรียญสะอาดแล้วชุบนิเกิ้ล เหมือนเอาช็อกโกแลตมาเคลือบ ลองดูแล้วกัน ว่าร่องเดียวกันมั้ย
ให้ต้นช่วยดู เอาเหรียญมาเทียบให้ดู ตามที่คุณโอ๊ตบอกว่าเหรียญทองวงนี้ วงรอบเท่ากับเหรียญอื่นๆ ที่มาจากบล็อกเดียวกันหรือเปล่า?
อ.รักษ์ : ถ้าเอาสเกลมาวัดยังไงก็เท่า แต่ที่ไม่เท่าเพราะดูด้วยสายตา เพราะมุมรอบด้านโดนโมรารูด ลบคมไง
ต้น : ถ้าดูด้วยตา รู้สึกว่าเล็ก แต่พอเทียบ ก็ถือว่าเท่ากัน พี่หนุ่มลองถือดู ลองกะระยะมือตัวเองว่ารอยหยัก รอยเว้า ความสูงหูเหรียญเท่ากันมั้ย
อันนี้บล็อกเดียวกับไม่ผ่าปากใช่มั้ย?
โทน : บล็อกเดียวกัน บล็อกที่มาจากตัวตัดตัวเดียวกัน ดูข้างๆ หมดแล้ว ผมเป็นคนถ่ายรูปเอง 3 เหรียญนี้
ต้น : ผมดูแล้วก่อนเข้ารายการ แต่ให้พี่หนุ่มดู เพราะพี่หนุ่มเป็นกลางที่สุด เราดูด้วยความรู้สึก ดูว่าเหมือนหรือไม่เหมือน
เอาจริงๆ นะ ผมเองไม่ได้มีความรู้ถึงขั้นเทียบได้ เพราะตอนนี้มันดูยากนิดนึง เพราะเหรียญไม่เท่ากัน ความหนาบางไม่เท่ากัน?
โทน : ค่อยๆ ไล่ร่องแต่ละร่อง เป็นกล้องที่ดีที่สุดในโลก
ต้น : ดูตามความรู้สึกคนทั่วไป ไม่ต้องไปพูดถึงตำรับตำรา
เอาเป็นว่าผมดูแล้วผมมีในใจผม แต่ผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกัน มันไม่ดี ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ มีความรู้ พูดดีกว่า โดยรอบของพระ ผมมองว่าเท่า แต่เนื้อทองบางกว่า ส่วนเรื่องเส้นข้าง ผมไม่พูดแล้วกัน มันละเอียดไป เดี๋ยวไม่เหมาะ ถ้าจะพูดออกไป ตรงห่วงหลังยังไง?
โทน : ห่วงเวลาปั๊มทองคำ เขาเอาหมาล่ารูด ขัด เก็บขอบ ปลิ้น เก็บรายละเอียดต่างๆ
ห่วงหลัง ทางโอ๊ตบอกว่าห่วงหลังขององค์นี้มีเหมือนเป็นบันได เป็นบ่าขึ้นนิดนึง?
โทน : อย่างหลวงพ่อท้วม ก็รูดเป็นบ่าเหมือนกัน เขาเก็บรอยปลิ้น อันนี้ทองคำ
สาธิตวิธีตัด เสี้ยนข้างๆ จะเป็นตัวบอก เพราะแต่จะบล็อกเสี้ยนจะไม่เหมือนกัน?
โทน : ถ้ามาจากตัวตัดเดียวกัน เสี้ยนต้องเหมือนกัน แต่อันนี้ตัดแฉลบ ตั้งพิมพ์ไม่ตรง แต่ร่องเดียวกัน
อ.รักษ์ : ลองไล่ดูระหว่างตะกั่วกับทองคำ เสี้ยนข้างๆ เหมือนกันมั้ย
อันนี้ดูชัด ง่ายเลย เอาตรงๆ ด้วยความที่เหรียญทองอันนี้ หนากว่าองค์เมื่อกี้ หนากว่าพระของบอย มันเลยมีพื้นที่ในการเห็นได้ง่าย แต่ของบอย ผมไม่ได้มีความรู้ ก็จะยากนิดนึง มันละเอียดอ่อน อย่างนี้มันก็เห็นชัดทุกร่อง ทุกมุม?
อ.รักษ์ : เอาง่ายๆ จุดนี้เราพูดและแสดงการกระทำให้คนทั้งประเทศเข้าใจว่ารอยตัดเป็นที่ยุติได้ ให้ดูจากพระใหม่ที่เราตัดให้ดู รอยตัดที่ปรากฏเมื่อกี้เป็นเส้นทางเดียวกัน อันนี้คือจุดยืนที่วงการสากล หรือนักเลงพระโดยรวมทั่วไปที่เล่นพระแท้ เขาเอาจุดนี้เป็นจุดสรุป ตัดตะกั่วกับทองคำแล้วเอามาเทียบกัน ร่องรอยที่ปรากฏขึ้นจะเป็นแนวทางเดียวกันหมด แต่เหรียญทองนี้ที่มีปัญหา หนึ่งมันบางกว่าชาวบ้านเขา คุณเอาเหรียญทองคำที่บางไปเทียบกับเหรียญนิเกิ้ลที่หนา เส้นนิเกิ้ลมันชัดเจน เส้นทองเห็นไม่ชัดเจน แต่เอาเป็นว่าความรู้ความสามารถของชำนาญของบอยแล้วกันเขาสามารถพิจารณาได้เพราะมีเส้นแนวดิ่ง แนวนอน แนวสั้น แนวยาวเป็นระดับยังไง อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัว เราพูดเป็นกลางว่าคนทั่วโลก หรือทั่วประเทศที่เล่นพระ เขาเล่นเหรียญด้วยการดูตัวตัด เราก็มาหาข้อบกพร่องที่โอ๊ตชี้นำ เราซึ่งเป็นคนกลาง ก็หาสมมติฐานแก้ต่างไปทีละข้อๆ ให้มันจบ คนดูเขาจะพิจารณาได้ว่าเหรียญนี้เก๊หรือแท้
เมื่อกี้ตอบข้อสงสัยให้ผู้ชมฟังว่าจริงๆ แล้วตัวตัดใช้ได้มั้ย ก็ต้องตอบว่าใช้ได้ ผมดูจากพระใหม่ ตัวอย่างที่มีการตัดมา ถ้าคนมาส่อง จะเห็นเลยว่าทุกร่องทุกมุม รอยเสี้ยนเป็นไปทางเดียวกัน เหมือนที่โทนบอกเหมือนเกลียวลูกปืน ถ้าออกจากลำกล้องเดียวกันจะเป๊ะอย่างนั้นเลย อันนี้ตอบได้ว่าดูได้ แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องยอมรับจริงๆ ว่าด้วยความรู้ความสามารถของผมจริงๆ ผมไม่ใช่เซียนพระ ฉะนั้นเหรียญทองที่บางลงไป การที่จะไปเทียบรอยตัดขององค์อื่นๆ ในรุ่นเดียวกัน ผมยังดูไม่ลึกถึงตรงนั้น อาจต้องระดับเซียน อย่างต้น หรืออาจารย์ที่ดูกัน?
โทน : ผมว่าจริงๆ ใครก็ดูได้ ถ้าเรายึดถือที่ตัวตัด ที่หลักการ ถ้าหลักการใช่ มันต้องใช่
ถ้าหลักการต้องยอมรับว่าถูกต้อง แต่ต้องไปดูองค์จริงเทียบองค์จริง ว่าเป็นยังไง ล่าสุดเท่าที่ทราบ คุณหมอปานเทพ หนึ่งในทายาทตระกูลคณานุรักษ์ ผมเองมีโอกาสได้คุยกับอีกหนึ่งบุคคล ซึ่งแกมีบันทึกของคุณอนันต์ ที่จดเอาไว้เลย ว่าในปี 2497 ตอนทำวัดช้างไห้ แกให้ใครบ้าง บ้านอยู่ที่ไหน แกจดละเอียดเลยนะ แต่ผมไม่แน่ใจว่า 08 มีหรือเปล่า ตัวท่านเองเท่าที่ทราบ ท่านเสียชีวิตปี 12 ปีเดียวกับปู่ทิม?
อ.รักษ์ : ท่านเกี่ยวพัน เกี่ยวลึก แต่ไม่ได้มีส่วนในการสร้างหรือทำอะไร
มีการแชร์กันแล้วนะ เรื่องข้อมูลบางตัว ข้อมูลจากเอกสาร แชร์มาหนึ่งอย่าง ทำให้คนเริ่มเอ๊ะ หลายคนก็บอกว่าผมส่องเทียบข้างแล้วเป็นยังไง อย่างที่บอก ผมอาจไม่ได้มีความรู้ถึงขั้นลึกซึ้งขนาดนั้น ด้วยเหรียญ ด้วยเนื้อทองนานแล้ว เก่าแล้ว ความตื้นผมไม่ได้มีความชำนาญ แต่ถามผม ผมมีในใจ ขออนุญาตไม่พูดดีกว่า เดี๋ยวไม่เหมาะ หลายคนอยากเห็น คุณผู้ชมดูเองแล้วกัน?
อ.รักษ์ : พี่หนุ่มดูแล้ว ถ้าบอกว่าดูไม่เหมือน คนก็จะโทษว่าไปเข้าข้างโอ๊ต ถ้าบอกว่าดูแล้วเหมือนที่บอยบอก คนก็จะบอกว่าอยู่ฝั่งบอย พูดคำนี้ถูกต้องแล้ว ให้โทนฉายขึ้นจอ แล้วให้คนพิจารณาเองเลย
นี่คือองค์จริงของคุณบอย อีกองค์ก็องค์จริงเหมือนกัน เนื้ออัลปาก้า เป็นพิมพ์เดียวกัน ไม่มีผ่าปาก?
โทน : เหรียญบางกว่า แต่ร่องตำแหน่งเดียวกัน
ในคอมเมนต์มีทั้งเหมือนและไม่เหมือน?
โทน : ด้วยเหรียญมันบางครับ คอเหรียญนี่ชัดเลย แค่เหรียญมันบาง
โทรหา “ป๋อง สุพรรณ” ตามเรื่องราวบอยกับโอ๊ตบ้างมั้ย?
ป๋อง : เมื่อวานก็ดูอยู่ วันนี้ที่อยู่ 3 ท่านก็ปรมาจารย์แล้วนะ
มองยังไง?
ป๋อง : เมื่อวานเถียงกันเรื่องความหนาของพระ เหรียญโรงงานปั๊มสมัยก่อน เป็นปั๊มแบบเหวี่ยงแล้วแกะเหรียญ สมัยก่อนแกะตื้นแล้วปั๊มเหวี่ยง สมัยนี้เป็นปั๊มตัวใหญ่ ต้องแกะลึกๆ เด้งๆ ความหนานี่บอกเลยทุกโรงงาน ตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบัน โรงงานไม่มีแผ่นโลหะ คือแผ่นอัลปาก้า ทองแดง นวะ ต้องไปสั่งโรงหล่อมา ขนาดก็จะเท่ากันหมด แต่ทองคำเขาไม่ได้สั่งโรงงาน โรงงานปั๊มต้องหลอม แต่ผู้สร้างจะออเดอร์ว่าต้องการน้ำหนัก 1 บาท 2 บาท หรือ 3 บาท ปัจจุบันเราทำกัน 2 บาท แต่ที่ผ่านมาเมื่อก่อนนี้ น้ำหนักทองคำประมาณบาทนึง การทำทองคำก็จะรีดที่โรงงานที่ปั๊มเลย ผมเห็นแล้วที่ตัดก็มีปีก ไปสั่งตัวตัดมา ทีนี้ตัวตัดต้องจบที่ตัวตัดตัวเดียวกัน โรงงานเดียวกัน เราพูดวันนี้ เรื่องความหนา ความบางโลหะ โรงงานแผ่นโลหะก็เป็นโรงงานแผ่นโลหะ โรงงานปั๊มก็ต้องเป็นโรงงานปั๊มนะครับ ต้องแยกก่อน ฉะนั้นความหนาของทองคำกับเนื้ออัลปาก้าทองแดงแยกแยะได้เลย มันมาคนละที่ (หัวเราะ) ทีนี้เราพูดเรายอมรับตัวตัดมั้ย ตั้งแต่ปี 10 ลงมา ปี 2025 เรายังเล่นตัวตัดกันเลย มันจบที่ตัวตัด มียุคนึงหลวงพ่อผาง นำโชคเนื้อทองคำ แต่งขอบ ไม่ได้ดูตัวตัด เป็นพระเก๊หมดเลยที่แต่งขอบ ก็มาพูดว่าเจ้าของเอาไปแต่งเพื่อไปเลี่ยม ถ้าไม่ดูที่ตัวตัด โอกาสโดนของเก๊เยอะ เพราะการดูเหรียญแต่ละยุคแต่ละสมัย ปี 24 กว่า ก็ไปดูตัวตัด ยุค 2500 ขึ้นมาเป็นเครื่องปั๊มเหวี่ยง แล้วปัจจุบันเป็นปั๊มแบบเขาควาย ต้องเข้าใจการทำเหรียญก่อน ถ้าเหรียญของบอย ปั๊มปุ๊บดูที่พื้นเหรียญ ถ้ามีละออง มีขี้กราก บวม เขาก็จะรู้ว่าเป็นเหรียญเก๊ ตัวตัดคมมากนะ รายละเอียดของเหรียญ เนื้อทองคำปี 08 กับปัจจุบันคนละสี บางทีพูดอาจเข้าหูหมาทะลุหูควาย เขาไม่ฟัง ต้องยอมรับความจริง เก๊ก็คือเก๊ แต่ผมดูแล้ว ผมดูเหรียญทองคำที่คุณดราม่ากัน คุณเด่น อยุธยา บอกว่าอยากให้น้าดู เพราะเหรียญเสี้ยนคมมาก แต่เสี้ยนคมก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะเด่น ผมยังไม่ได้ส่องเหรียญ อย่างบอยซื้อ 5 ล้าน เขาก็แฮปปี้ด้วย คนซื้อเมื่อวานเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ไม่รู้จะแถกันไปถึงไหน มันต้องจบที่ตัวตัด เชื่อผมเหอะ ใครเล่นพระในวงการนี้ ถ้าไม่จบที่ตัวตัด เล่นไม่ได้หรอกครับ ทุกเหรียญเลย แล้วการที่บอกว่าตัวตัดปี 08 มีตัวตัดตัวเดียวก็ไม่ใช่อีก ปี 08 เหรียญผ่าปากมีตัวตัดสองตัวเพราะอะไรรู้มั้ย ตัวตัดผมพูดให้เลย ผมเป็นคนทำเหรียญ ผมปั๊มไป 2 หมื่นเหรียญ มันแตก ทำยังไง เหรียญ 08 เนื่องจากอัลปาก้าสั่งเยอะ บล็อกตัวตัดอาจเลอะเลือนหรือแตก เขาก็ทำตัวตัดมาอีกตัว อยู่ที่โรงงาน เขาก็ใช้ตัวตัดสองตัวในเมื่อเหรียญมันเยอะ จะไปยึดมั่นว่าตัวตัดนี้ๆ มันไม่ใช่ ตัวตัดสำคัญ ฉะนั้นตัวตัดเหรียญปี 08 มีสองตัวตัด ตัวตัดหยาบกับตัวตัดละเอียด แล้วไม่มาชี้วัดว่าเนื้อทองคำต้องหนากว่าเนื้ออัลปาก้า มันไม่ใช่ เลอะเทอะ (หัวเราะ) ทองคำอยู่ที่คนสั่งทำว่าต้องการน้ำหนักเท่าไหร่ ช่างโรงงานก็จะรีดแผ่นทองคำที่โรงงานเลย ไม่ไปรีดที่อื่น เพราะทองคำมีค่า ไม่ได้ไปสั่งโรงงานแผ่น โรงงานแผ่นส่งเนื้ออัลปาก้า นวะ จะสั่งกี่โลก็จะส่งให้ สมมติซื้อโลนึง 150 บาท ปั๊มเสร็จที่เป็นรูๆ เนื้อที่เหลือส่งคืนโรงงานเขาซื้อคืน 120 บาท เอากำไร 30 บาท อดีตทำโรงงานปั๊มไม่มีโรงงานหล่อแผ่นแค่นี้เอง ฉะนั้นเนื้อความหนาของอัลปาก้ากับทองแดงนวะ จะหนากว่าทองคำ แต่ถ้าทองคำยุคปัจจุบัน น้ำหนักตกที่ 30 กรัม เหตุบล็อกมันลึก แกะแล้วลึก อ.รักษ์จะรู้เรื่องเหรียญ เรื่องปั๊ม พวกเราทำเหรียญ โทนก็ทำเหรียญ เราค่อนข้างรู้รายละเอียด เหรียญทุกเหรียญจะจบที่ตัวตัด มีบางเหรียญ บางหลวงพ่อเท่านั้นที่มีการแต่ง
จะส่งเหรียญนี้ไปถึงมือพี่ป๋อง พี่จะดูให้?
ป๋อง : ก็อยากดูเฉยๆ เห็นเขาดราม่ากัน
จะเอาไว้เองมั้ยล่ะ 5 ล้าน?
ป๋อง : ผมซื้อนะ (หัวเราะ) เหรียญทองคำผมเยอะนะ ผมมีโสธร มีทุกหลวงพ่อ ในวงการถ้าได้เหรียญทองคำสวยๆ จะเป็นหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเงิน ถ้าเป็นทองคำจะถึงผมหมด ฝากไว้ว่าดราม่าได้ แต่เหรียญเก๊แท้ ความจริงก็คือความจริง จบที่ตัวตัด ถามทุกคนที่เล่นเหรียญ ถ้าไม่จบที่ตัวตัด จะไปพิจารณากันยังไง ที่ผมเห็นบอยเขาไม่อยากอธิบาย คืออธิบายไปเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ ผมเข้าใจเขานะ เพราะแต่ละคนความรู้ไม่เหมือนกัน ก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เอาสนุกปาก วงการเราต้องช่วยกันส่งเสริม เหรียญแท้ก็คือเหรียญแท้ ไม่ใช่เหรียญเก๊เอามาดันให้แท้เพื่อขายเอาเงิน บอกเลย ผู้ซื้อกับผู้ขายไม่ได้เดือดร้อนเลย แล้วใครจะมาเดือดร้อนแทนเขา ก็ฝากไว้ (หัวเราะ)
คุณต้นมองยังไง?
ต้น : พระที่สร้างในประเทศไทย พระบูชา พระกริ่ง พระกรุ พระที่มีบทสรุปได้ง่ายที่สุด และตัดสินได้ง่ายที่สุดคือพระเหรียญ เพราะทุกอย่างเกิดจากเครื่องจักรทั้งหมด เราเปรียบเทียบง่ายๆ ถ้าไม่ออกมาเป็นพระเหรียญ ก็เปรียบเทียบเหมือนพระองค์นึง คือเหรียญบาทเหรียญห้า ทำไมทุกคนดูออก เพราะเราคุ้นชินทุกวัน เราก็จะพิจารณาได้เอง โดยไม่ต้องดูด้วยซ้ำ เพราะขนาดมันต่างกัน ไซส์ต่างกัน ที่สำคัญตัวเหรียญมีความแตกต่างกัน แต่พระคนๆ นึงอาจไม่เคยเจอ อันนี้ต้องยอมรับ พอวันนึงมาเจอกัน ทุกคนมีมุมมองของตัวเอง คนนึงเน้นการสืบค้นข้อมูล ถ้าไม่มีสร้างต้องจบตรงนั้น อีกคนเน้นเรื่องการตลาด สร้างไม่สร้างไม่รู้ แต่ถ้ามีเหมือนกัน ผมซื้อ เรื่องราวเป็นแบบนี้ เพราะทั้งสองคนมีจุดเริ่มต้นไม่เหมือนกัน มันเลยกลายเป็นประเด็นเท่านั้นเอง พื้นฐานเหรียญไม่ได้ดูยาก เหรียญที่ปั๊ม 1 พันหรือ 1 หมื่นเหรียญ ใช้แม่พิมพ์เดียวกัน เหรียญที่ 1 กับเหรียญที่ 100 เหรียญที่หมื่น ต้องออกมาเหมือนกัน หลักการง่ายๆ แต่จุดในการพิจารณาแต่ละคน เหรียญ 1 เหรียญ จะเป็นทรงกลม ทรงเสมา ทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม แต่ละคนมีจุดดู แต่เขาไม่ได้บอกกัน พอทุกคนดูไม่เหมือนกัน เหมือนเรามีตำราเดียวกัน บางคนจำหน้าแรก บางคนจำแผ่นกลาง บางคนเอาบทสรุปเลย โดยที่หลายคนไม่ได้อ่านมาตั้งแต่แรกเริ่ม ถ้าทุกคนอ่านตั้งแต่แรกเริ่ม คือวิธีการสร้างพระเหรียญ ซึ่งมี 3 แบบเท่านั้นเอง ถ้าพูดเรื่องด้านข้าง ข้างเลื่อย ข้างกระบอก ข้างปั๊ม 3 อย่าง ในประเทศไทยไม่มีวิธีการสร้างเหรียญด้านข้างไหนที่พิสดารไปมากกว่านี้ หลังจากนั้นก็มาพิจารณาต่อง่ายๆ เหรียญข้างเลื่อยควรเป็นปีพ.ศ.อะไร เหรียญข้างปั๊มกระบอกก็เป็นยุคต่อมา เครื่องมือเครื่องจักรเริ่มดี วิธีการแกะบล็อกมีความคมชัดลึก ตั้งแต่หลังปี 2500 เหรียญ 25 ศตวรรษ ปี 2500 ก็เป็นข้างปั๊ม ไล่เรียงมาปัจจุบัน 68 ปี ร้อยละ 99 ของเหรียญก็ใช้วิธีการนี้อยู่ ปั๊มแล้วตัด เป็นวิธีการทำงานง่าย ทำงานเร็ว จะสั่งกี่หมื่นกี่แสนเหรียญก็ทำได้ ถ้าเราดูข้อมูลถึงวันนี้ ผมบอกได้เลยว่า ขอบข้าง เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาหลายๆ อย่าง ถ้าไม่มีอะไรมาหักล้างขอบข้างได้ ผมก็คิดว่าต้องยึดขอบข้างเป็นจุดสำคัญ เหรียญดูด้านหน้าด้านหลังจริง แต่ก็ต้องดูขอบ
ถ้ามีคนแย้งว่าไม่มีอยู่ในประวัติการสร้าง เหรียญไม่ผ่าปากไม่มีเหรียญทอง?
ต้น : เรื่องประวัติการสร้างเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นการพิจารณาเหรียญ คนที่บอกว่ามี หรือไม่มี ทุกคนควรต้องมีเอกสาร หลักฐาน จะพูดปากเปล่าว่ามีหรือไม่มี เราย้อนกลับไป 60 ปี เรายังไม่เกิด ทุกคนมีความคิดเห็นส่วนตัวผมยอมรับ ถูกผิดไม่รู้ แต่เราจะแพ้ชนะกันตรงไหน คือสิ่งที่เป็นเอกสาร หลักฐาน วันนี้ถ้าเราขึ้นศาล เรามีพยานวัตถุจากฝั่งนึง มีตัวอย่างจากฝั่งนึง อีกฝั่งนึงมีแต่คำพูด แต่ไม่มีพยานบุคคลว่าไม่มีการสร้างจริงๆ หรืออาจมีการสร้างก็ได้ ฝั่งโอ๊ตเขาเป็นคนเก่งเรื่องสืบค้นข้อมูล ผมยอมรับ เขาจะชอบเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นมาเป็นไปแต่ละวัด ถ้าเขาหาข้อมูลได้จริงๆ สมมตินะ เกิดเขาแจ็คพอตไปเจอเหรียญนี้ไม่มีการสร้างจริงๆ ไปที่วัดแล้ว ไปหาบุคคลในปี 08 ซึ่งเป็นพิธีใหญ่สุดของวัดช้างไห้ ผมกล้าพูดได้เลย ยังไงต้องมีร่องรอยข้อมูลอยู่บ้าง อาจไม่ใช่ยุคคนสร้าง แต่ยุคลูกเขาก็ต้องมีอยู่
เมื่อวานมีบุคคลท่านนึงโพสต์เอาไว้ เมื่อวานคุณโอ๊ตพูดถึงคุณแบงค์ บอกว่าตัวเองเป็นหลาน อยู่ในตระกูลผู้สร้าง แต่มีเฟซบุ๊กชื่อคุณหมอปานเทพ คณานุรักษ์ มีการโพสต์เมื่อวานนี้ เขียนว่าคืนนี้คงโดนปู่กับพ่อมาเขกกบาล ในฐานะกูห้ามแล้วไม่ฟัง ยังเสืxก เขียนเรื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างไห้ เขียนเล่าเป็นวิทยาทาน คนก็ชอบนำไปมโน ตามที่อยากจะเอาไปโม้ต่อ ที่อ้างคนชื่อแบงค์ที่ติดต่อคนนามสกุลคณานุรักษ์ ที่เป็นคนสร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ แบงค์เป็นใคร ปู่ผมมีลูก 8 คน หลานปู่ หลานตารวม 40 คน 48 คนไม่มีใครชื่อแบงค์ แต่หลานหนึ่งคนมีลูกชื่อแบงค์ จึงมีศักดิ์เป็นเหลนปู่ แบงค์คนนี้ไม่คบค้าสมาคมกับเซียนพระ ตัดออกไปเลย มีแบงค์อีกคนที่นามสกุลคณานุรักษ์ แต่คนละสายกับปู่ เกิดไม่ทันปู่ ไม่น่าจะเป็นคนที่ให้ข้อมูล ตกลงแบงค์คือใคร แบงค์ถามใคร นั่งฟังโหนกระแส ต่างฝ่ายต่างหาเหตุผลมาสนับสนุนตนเอง และต่างก็หาพรรคพวกมาสนับสนุน แต่เท่าที่ฟัง ไม่มีใครเลยที่บอกว่ารู้เห็นกับการสร้างเหรียญรุ่นนี้ มีแต่การคาดคะเนเอาเอง กับอ้างว่าถามผู้สร้าง ผมสรุปสั้นๆ จะได้ไม่มโนต่อว่า ปู่ผม นายอนันต์ คณานุรักษ์ ไม่มีส่วนรู้เห็นในการสร้างเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เพราะวางมือและลาออกจากการเป็นกรรมการวัดช้างไห้ ส่วนจะมีคณานุรักษ์คนอื่นไปเป็นคนสร้างหรือไม่ ไม่ปรากฏในบันทึกของปู่ หรือคำบอกเล่าของพ่อ สรุปอีกทีว่าไม่เคยมีการบันทึกหรือเล่าให้ผมฟังถึงการสร้างเหรียญรุ่นนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการสร้างเพียงแต่เราไม่รู้รายละเอียดในการสร้าง ถ้าจะมีการอ้างถึงผู้สร้างเหรียญรุ่นนี้เป็นคนคณานุรักษ์ ขอให้รู้ว่าไม่ใช่ทายาทนายอนันต์ คณานุรักษ์แต่อย่างใด จบข่าว?
อ.รักษ์ : เขาพูดเป็นกลางดีมาก เป็นกลางเป๊ะๆ เลย
เมื่อเช้าได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านนึง ท่านมีส่วนในคณานุรักษ์คนนึง แต่ขอไม่เอ่ยว่าเป็นใคร ท่านบอกว่าทางฝั่งคุณอนันต์ สร้างหลวงปู่ทวดคนแรก สร้างปี 5497 ที่สำคัญคือทางคุณอนันต์ บันทึกทุกตัวอักษรเก็บไว้เป็นสมุดบันทึกของท่าน ท่านจะบอกว่ามอบให้ใครในช่วงนั้น เขาขออนุญาตไม่พูด แต่ขอให้ผมไปดูบันทึกนี้เอง พรุ่งนี้ผมนัดกับท่านตอนกลางคืนจะไปดู ว่าตกลงแล้ว เป็นอะไรยังไงบ้าง ผมถามว่าแล้วคุณปานเทพมีตัวตนมั้ย เขาบอกว่ามี เป็นหลานสายนึงของคุณอนันต์ คือตรงกับคุณปานเทพที่ลง ฉะนั้นเมื่อกี้ไม่ใช่บุคคลอื่นที่ไม่มีตัวตน อันนี้เป็นอีกหนึ่งอัน หลายคนอยากรู้ว่าข้อมูลมันยังไงกันแน่ แต่ทางคุณปานเทพบอกว่าครอบครัวเขาไม่ได้เป็นคนสร้างในปี 08 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ใครจะสร้าง อาจจะมีสร้างก็ได้?
อ.รักษ์ : เขาก็พูดเป็นกลาง
ต้น : ถ้าคนอยากได้คำตอบ เชื่อว่าสามารถสืบค้นได้ เพราะ 60 ปีย้อนหลังไป ไม่ไกลมาก พระในประเทศไทยสร้างมาเป็นร้อยปีพันปี ยังสืบค้นหาประวัติได้ว่าใครเป็นผู้สร้าง
โทน : แบงค์คือทีมงานโอ๊ต ทางคณานุรักษ์บอกแล้วไม่มีคนชื่อแบงค์
แบงค์ที่คุณโอ๊ตพูดถึงคือคนของเขา ที่ได้คุยกับคนคณานุรักษ์ แต่ก็มีเอกสารอันนึงที่หลุดออกมา ต้องบอกก่อนนะ ข้อเท็จจริงตอบไม่ได้ ฝากถามทีมงานว่ามาจากไหน?
โทน : เขาแชร์กัน
สืบสานตำนานหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ครั้งประวัติศาสตร์ เหรียญเสมา หลวงพ่อทวด พระอาจารย์ทิม พิมพ์เลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 วัดช้างไห้ จัดสร้าง 5 ธ.ค. 2508 สร้าง 4 เนื้อ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า เนื้อทองแดง แบ่งบล็อกต่างๆ ดังนี้ บล็อกพิมพ์นิยม บล็อกธรรมดา บล็อกชุบนิเกิ้ล บล็อกไม่มีเส้นผ่าปาก อันนี้ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหน แต่เป็นอีกข้อมูล ไม่มีการลงว่าไม่มีผ่าปาก?
ต้น : ลงว่าเนื้อ แต่ไม่ได้ลงว่าแต่ละบล็อกมีทองคำหรือเปล่า แต่เป็นภาพรวมกว้างๆ
โทน : ไม่ได้แยกบล็อก
อ.รักษ์ : เป็นภาพรวม
ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูล เขาไปค้นกันมา ยังไงต่อ?
ต้น : วันนี้ผมเชื่อว่าข้อมูลทั้งหลายที่มาถึงเรา พอที่จะคิดได้ ถ้าถามใจผม เราแยกเป็นสองส่วน
ล่าสุดคุณโอ๊ตส่งมาว่าน้องแบงค์เป็นทีมงานของเขา ได้รับการติดต่อจากคุณประกาศิต คณานุรักษ์ คุณหมอปานเทพน่าจะฟังแล้วเข้าใจผิดว่ามีแบงค์เป็นญาติ จริงๆ ไม่ใช่ เขาแค่เอ่ยว่าจริงๆ แล้วแบงค์ได้คุยกับคนในตระกูลคณานุรักษ์ โอ๊ตฝากให้ชี้แจงด้วย เผื่อคุณหมอปานเทพจะเข้าใจผิด?
โทน : ถ้าคนเล่นเหรียญ สรุปเรื่องตัวตัดเป็นที่ตั้ง เมื่อกี้เทียบเหรียญ ให้ทีมงานแคปรูปข้างเหรียญให้ดู อยากให้ผู้ชมได้เห็น
คุณปานเทพ มีการลบโพสต์เมื่อกี้ออกไปแล้ว ล่าสุดท่านลงใหม่ ว่าจบเองดีกว่า ก่อนจะบานปลาย ยังเคยมีเซียนดูพระลุงผม พระผม พระหลานผม แล้วบอกเก๊ ไม่ว่ากัน เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน ดังนั้นจงเชื่อในสิ่งที่ถูกสอนมา และเคยเห็นจริง คุณปานเทพจะบอกว่าพระบางอย่าง มีอยู่จริง แต่หลายคนอาจไม่เคยเห็น นี่คือทายาท พยายามติดต่อคุณแพะ สงขลา แกลงในติ๊กต๊อก อยากนำเสนอให้เห็นหลายๆ มุม แกบอกว่าขออภัยทำไมไม่พูดถึงตัวตัดเลย เลี่ยงมาตลอด เพรารู้ว่าถ้าพูดเดี๋ยวก็เกิดดราม่า ที่ไม่พูดเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่อง แต่มีคนพูดทำนองดูเบาผม จึงออกมาพูดเสียบ้าง จะได้หยุดเสียที การดูตัวตัด สิ่งสำคัญต้องดูให้เป็นว่าเกิดจากตัวตัดของ Die จริง หรือเกิดจากการถอดพิมพ์ หากเกิดจากการตัดของ Die (ตัวตัดตัวเมีย) จริง รอยบาร์โค้ดต้องเป็นเส้นบางๆ บางบ้าง หนาบ้าง ตามี่เกิดจากการครูดยาวของด้านข้างของ Die หากเกิดจากการถอดพิมพ์ก็จะทำให้รอยตัดไม่คมเส้นจะคดเคี้ยว ขอโทษนะที่จะบอกว่าหนาๆ เบลอๆ บวมๆ พองๆ ลักษณะเหมือนหนอนขึ้น จะไม่เป็นเส้นตรง อีกทั้งจะมีฟองอากาศในขณะถอดพิมพ์ ซึ่งจะผิดธรรมชาติ ผมขอถามคนเล่นพระสักอย่าง ถ้าพระเขาจับขอบเลี่ยมทองมาคุณจะดูรอยตัดอย่างไร แล้วทำไมถึงมีคนเช่าพระได้โดยไม่ดูรอยตัด เพราะเขาดูธรรมชาติเหรียญเป็นว่าแม่พิมพ์เขาสร้างกันอย่างไร มีการแกะลงไปในแม่พิมพ์ มีก่อนหลัง ท่านก็เอามาให้ดู?
โทน : ตัวตัดยึดถือเป็นหลักอยู่แล้ว แต่พระบางอย่าง ดูหน้าดูหนังดูธรรมชาติ มันซื้อได้ แต่ไม่ใช่พระราคาหลายๆ ล้านแบบที่เรากำลังคุยกันอยู่ พระหลายๆ ล้าน ต่อให้ดูหน้าแท้ หลังแท้ยังไง ก็ต้องมาแกะดูตัวตัดอยู่ดี ที่เขาบอกว่าซื้อแท้ได้โดยไม่ต้องดูตัวตัด เช่น ยกตัวอย่างเหรียญหลวงพ่อคูณหนึ่งเกล็ด หยิบดูหน้าหลังก็รู้แล้วว่าเก๊หรือแท้ เหรียญหลวงพ่อเกษม ระฆัง เพราะอะไร หลักหมื่นต้นๆ บางเหรียญไม่กี่พันบาท ดูหน้าดูหลังอยู่ในเลี่ยมก็ซื้อได้ ไม่ได้มีผลอะไร เพราะเราเห็นบ่อยๆ เราซื้อบ่อยๆ แต่เหรียญแบบนี้ เหรียญละหลายๆ ล้าน
อ.รักษ์ : อย่างหลวงพ่อกลั่น เลี่ยมตลับเพชร 15 ล้าน ถ้าคุณไม่แกะคุณมาซื้อให้ดูหน่อยสิ ยังไงก็ต้องดู อาจารย์นำรู้ว่าพ่อพี่หนุ่มสร้าง ยังไงซื้อก็ต้องแกะ (หัวเราะ)
โทน : ยังไงก็ต้องดูข้างครับ ถ้าจะจ่ายเงินเยอะๆ
ต้น : ทุกอย่างเป็นจุดในการพิจารณา
โทน : ยกตัวอย่าง เหรียญนี้พี่หนุ่มบอกว่า 5 ล้านเว้ย ขาย แต่ห้ามแกะนะ ผมบอกว่าได้พี่ ผมใส่ถุงมาเหมือนกัน แต่พี่ห้ามนับเงินในถุงผมนะ มันก็เหมือนกัน ต้องแฟร์ๆ ยื่นหมูยื่นแมวในการซื้อขาย ต้องเห็นซึ่งกันและกัน
ต้น : ดูหน้าหลัง ดูเก๊แท้ได้ แต่การที่เราจ่ายเงิน เราดูเพื่อความรอบคอบ เมื่อพระมาอยู่กับเราแล้ว คุณจ่ายไปล้านนึง สองล้าน สามล้าน หรือ 3 หมื่น คนเป็นเซียนพระเขาไม่คืนกัน ผมซื้อพระพี่หนุ่ม 3 ล้าน ผมเชื่อใจ ผมไม่แกะ แต่อีกสามวันผมขอคืน พี่หนุ่มจะคืนผมมั้ย เหมือนกัน ความรับผิดชอบตกอยู่กับคนจ่ายเงิน ไม่งั้นอาชีพเซียนพระจะไม่มี ถ้าซื้อกันแล้วคืนได้ทุกครั้ง ผมซื้อจากใครก็ได้ในประเทศไทย ที่ผมคืนได้หมด
จริงๆ แล้วเข้าใจทั้งสองฝั่ง เข้าใจทั้งคุณโอ๊ตและคุณบอย ผมเข้าใจทั้งคู่ เรื่องราวอยู่ที่มุมมอง มุมมองแตกต่างกัน เท่านั้นแหละ?
อ.รักษ์ : มุมมองและจุดยืนของคนสองคน คนส่วนรวมถ้าถามนักเล่นพระทั้งหมดเขาก็ถือจุดยืนตัวตัด แต่มุมโอ๊ต อาจถือจุดยืนตัวตัดเหมือนกัน แต่เขารู้สึกว่าดูตัวนี้แล้วไม่เหมือน
ต้น : เขาดูเรื่องประวัติศาสตร์ด้วย อันนี้ต้องยอมรับ
อ.รักษ์ : อีกอย่าง ก่อนผมจะพูดคำนี้ออกมา เขาไม่ได้เห็นเหรียญนะ เขาดูเก๊ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เห็นเหรียญ เขาเห็นแค่รูป นั่นแสดงว่าคุณอิงอยู่ฝั่งประวัติศาสตร์ว่าไม่มีสร้าง เมื่อไม่มีสร้างปั๊บมึงจะอะไรก็ช่าง ก็ไม่แท้อยู่ดี พอขึ้นมายืนตู้ม ต้องพิจารณา เหรียญนี้เอาตรงๆ นะสำหรับผม ตัวตัดดันพิจารณาได้แค่ 60 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นเหรียญที่บางมาก ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แม้แต่พี่หนุ่มดูเองก็ยังรู้สึกว่าฟันธงไม่ได้ ถามในฐานะคนมีความชำนาญ ผมอาจไม่ถึงบอยหรอก แต่ผมไล่มาทุกสเต็ปมันเป๊ะ แต่เราเห็นมันแค่ครึ่งเดียว ไม่ได้เห็นเต็มตัว
โทน : ที่ส่องให้ดู มันทุกมุม ไม่ใช่จุดใดจุดนึง รอยติ่งชัดเลย
อ.รักษ์ : ทองคำมีครึ่งเดียว เพราะเหรียญมันบาง ถ้าเทียบกับอัลปาก้า มันจะออกมาเหมือนกันหมด
ถ้าองค์ทองเนื้อเต็มจะเห็นชัดกว่านี้?
อ.รักษ์ : มันเหมือนกันเลย ที่โอ๊ตบอกว่าไม่ได้วงเวียน วงรอบ วงตัวนี้เป็นวงสเกลที่เขาขีดไว้สำหรับตัดเหมือนช่องที่คุณตัดเมื่อกี้นั่นแหละ ที่คุณดูด้วยตาเปล่าแล้วไม่เข้ากันนี่ ผมมองว่าหนึ่ง เหรียญทองเขารูดข้าง เวลาปั๊มเสร็จ ทองคำเนี่ย ไม่ใช้ลูกผ้านะ เขาใช้เหล็กตัวนี้เลย มีโต๊ะทำทอง ด้านในของลิ้นชักจะบุด้วยสังกะสี เขาจะครูดด้วยการเก็บทอง เขาเรียกลบคม แล้วใช้หมาล่า หมาเน่าเก็บ เพื่อไม่ให้มันคม เวลาไปแขวนจะไม่บาดตัว แล้วตัวนี้มันไม่กินทอง ทองก็ไม่เสีย เมื่อวานที่เขาพูดก็มีเหตุผล แต่เขาใช้วัสดุผิด เขาใช้ลูกผ้า ซึ่งมันไม่ได้ มันต้องนี่ นี่คือของช่างทอง แต่บังเอิญเป็นเหรียญบาง เขาไม่ได้รูดเต็มเหรียญ ดูตัวจริงได้เลย พอรูดตัวนี้ก็เกิดการสโลปหน้าสโลปหลัง เมื่อวานเขาถามมา ว่าทำไมเหรียญปั๊มถึงไม่มีความหนาเท่ากัน หนึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญบาง ส่วนที่ติดหนาที่สุดคือส่วนกลาง ส่วนที่บางสุดคือหัวท้าย ฉะนั้นเหรียญแท้ตัวนี้จะเป็นแบบบางกลางหนาแล้วก็บาง ก็ผิดธรรมชาติที่เขาพูดว่ามันต้องเท่ากัน ผมคลุกคลีอยู่กับโรงงาน แกะบล็อกได้ ทำได้ นี่เป็นความรู้ บางทีช่างเองรู้แต่สื่อสารไม่ได้ สมัยอดีตการแกะบล็อกเขาแกะสด สมัยก่อนเขาแกะหน้าพระ เขากัดกรดก่อน ราดด้วยน้ำกรด เพื่อให้เป็นร่องลงไป เป็นโครงสร้าง ใช้การเผาเพื่อให้แผ่นฟิล์มไหม้ไป ตัวเหล็กร้อนแล้วทิ้งให้เย็น มันจะนิ่ม เพราะเหล็กเมื่อโดนความร้อนมันจะนิ่ม ก็มาแกะสด เก็บรายละเอียด เก็บเรียบร้อยจนถูกอกถูกใจ เขาเอาไปชุบแข็ง โรงงานเขาใช้วิธีเผาไฟ แล้วเอาไซนาไนด์ก้อนสีขาวๆ มาคลึงเวลาเหล็กยังแดงๆ แล้วเอาน้ำราดทิ้งให้เย็น มันจะแข็ง เอาเหล็กแกะทองแซะๆ ถ้าแซะไม่ลงแข็งแล้ว นำไปปั๊มได้ ตัวข้างหน้าหลวงพ่อจะอยู่ด้านล่างเป็นตัวรองรับ ตัวด้านหลังอยู่ด้านบน การกระแทกเครื่องปั๊ม 15 ตันลงมา ถามว่าทำไมตัวหลังต้องใช้หลายตัว ลงมา 15 แต่กระดอนขึ้นไป 30 มันสะท้อนกลับ ฉะนั้นตัวนี้จะแตกก่อน ทำไมเหรียญเลื่อนหลังถึงมีหลายบล็อกเพราะมันเป็นแบบนี้ การตัดทองโดยใช้ตัวตัด ตัวตัดกินทอง เศษทองก็จะไปติดอยู่ลอง 20-30 หรือร้อยเหรียญ เผลอๆ เป็นบาทที่มันกินหายไป ช่างต้องปั๊มมาเป็นแผ่นมีปีก เอาโต๊ะลิ้นชักเป็นสังกะสีรองเพื่อให้เศษทองหล่นบนสังกะสีแล้วเขาเก็บได้ เพราะทองเขาจะได้ไม่หาย ถ้าเจ้าภาพสั่งทอง 20 เหรียญ หนาหรือบางอยู่ที่เจ้าภาพจะเอาเหรียญเท่าไหร่ แต่ถามว่าคนปั๊มจะรู้มั้ยว่าปั๊มออกมาเหรียญหนักเท่าไหร่ ไม่รู้ สมมติ 20 เหรียญ กำหนดเหรียญละ 1 บาท ไม่ใช่เอาทอง 20 บาทไปให้เขาปั๊มแล้วได้ 20 เหรียญนะ ไม่ใช่นะ ต้องเผื่อให้เขาอีก 2 บาท เมื่อรีดแล้วตัดตีไปก่อน เอาไปชั่ง หย่อนไปสลึงนึง หลอมใหม่ครับ เอาให้หนาอีกหน่อย จบ เจ้าภาพแฮปปี้ เราแฮปปี้ ก็มาดูทอง สมมติ 10 อัน ขาดอีก 2 อัน เอาปีกที่เหลือไปหลอมแล้วรีดมารีดตี การเก็บทองของเขาคือรูด เอามาเลื่อย เลื่อยเสร็จก็คม ก็เอามารูด ถ้าช่างขยัน ไม่ได้รูดธรรมดา รูดเสร็จมันขัดหมาเน่าด้วย คุณก็จะเห็นพระที่พื้นเรียบร้อย
ต้น : ถ้าพูดในงานโรงงานหรืองานเป็นช่าง มันก็ถูก แต่วันนี้เราเลยจากจุดเรื่องช่างแล้ว ถ้าตราบใดที่เราไม่มีข้อมูลใหม่ในการพิจารณาเหรียญ สิ่งสำคัญที่ยึดเหนี่ยวเราไว้คือตัวตัดที่จะเป็นความสากล
คุณโทนมีอะไรจะสรุปมั้ย?
โทน : ผมรับเช่า ซื้อขาย ออกบัตร ที่มาวันนี้ มาด้วยเหตุผลเขาบอกว่าผมแต่งรูป เพราะผมรับถ่ายรูปด้วย ผมยืนยันตรงนี้ว่าผมถ่ายจากองค์จริง ไม่ได้มีการตัดแต่งภาพอะไรทั้งสิ้น และยังยึดถือเหมือนเดิม คือการยึดถือเหรียญด้วยตัวตัดเป็นหลัก
อ.รักษ์ : กรณีพิพาทระหว่างความเห็นต่าง ระหว่างคุณบอย และคุณโอ๊ต เป็นเรื่องบุคคลสองท่าน มีดีกรีความรู้ความสามารถจะต่างกันหรืออยู่ระดับเดียวกันก็ช่าง ท่านผู้ชมพิจารณาตามเหตุตามผล พวกผมสามท่านในฐานะผู้รู้ ก็มาชี้แจงในหลักการว่าคุณจะพิจารณาเหรียญแท้ต้องดูจากอะไร จะพิจารณาความถูกต้องของเหรียญให้แท้ให้ชัดเจนจากอะไร ส่วนคุณโอ๊ตเขามีเหตุผลตั้งแต่ต้นยันจบ คุณก็ไปพิจารณาว่าถูกต้องมั้ย ใช่มั้ย ชัดเจนมั้ย เอาเป็นว่า 3 คน รวมทั้งผมและพิธีกร ไม่ได้มีความเห็นไปทางหนึ่งทางใดเลย เราเป็นจุดศูนย์กลางให้ความกระจ่างเท่านั้นเอง ความเด่นชัด ถูกต้อง ความเป็นจริง จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณดูรายการสดสองวันนี้แล้วพิจารณาตามไปก็แล้วกัน
ป๋าต้อย เมืองนนท์ อยู่ในสาย สองวันนี้ผมเหนื่อยมาก?
ป๋าต้อย : (หัวเราะ) เห็นใจๆ เมื่อวานโอ๊ตก็พูดถึงหลักการทำพระ การสร้างพระอะไร ก็มุมมองของเขา ส่วนบอยพูดถึงหลักการของเขา เขามีความชำนาญในการฟันฝ่ามาถึงจุดนี้ เขาผ่านเหรียญมามากมาย เป็นคนหนึ่งในประเทศไทย ที่ถือว่าดูพระเหรียญที่เก่งที่สุดคนนึง สุดท้ายสรุปออกมาแล้ว ต่างคนต่างยอมรับเรื่องตัวตัด คุณบอยให้คุณโอ๊ตดู แต่คุณโอ๊ตมีความอยู่ในใจว่าเหรียญเก๊ แกก็ไม่ดู แกบอกว่าเหรียญแบบนี้เก๊เด็กๆ ก็ไม่จบ ต่างคนต่างมุมมอง ตัวตัดมีความสำคัญ ไม่ใช่เฉพาะเหรียญ แม้แต่พระชุดใหญ่ นางพญา ผงสุพรรณ พระรอด การตัดจะฟ้องหมด ว่าเป็นของแท้ของเทียม เพราะการตัดคนโบราณตัดกับคนสมัยนี้ตัดต่างกัน ตัวตัดถือว่าสำคัญ ผมคิดว่าถ้าพูดถึงการตัดของเหรียญหลวงพ่อทวดปี 08 ยังไงถ้าฝ่ายนึงยอมรับว่าแท้ อีกฝ่ายไม่ยอมรับก็ไม่รู้จะยังไง มันไม่จบ แต่ถ้าถามผม ผมคิดว่าตัวตัดสำคัญ ย้อนรอยไปถึงอีกอันนึง ตัวตัดจบด้วยนักเล่นพระ แต่ถ้าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ต้องพิสูจน์กันจริงๆ กองพิสูจน์หลักฐาน เส้นผมเส้นนึงเขายังสามารถดูได้ว่าเป็นของใคร ลูกปืนที่ยิงออกไป ทำไมยังรู้เลยว่ากระบอกไหนยิงออกไป เขาดูที่ปลอกที่ตัวตี อันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจน ผมคิดว่าถ้าจะเอาชนะหรือเอาจบไม่จบ กองพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ได้ แต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้น มันจบในวงการพระได้ ตัวตัด 3 จุดก็ฟ้องแล้วว่ามาจากบล็อกเดียวกัน แต่นี่รอบเหรียญเลย ก็ฟ้องได้เลยว่าเหรียญมาจากกระบอกเดียวกัน จากบล็อกเดียวกัน แต่คิดว่าพูดไปอีกฝ่ายนึงไม่ยอมรับเพราะคิดว่าเหรียญเก๊ ยังไงก็ต้องเก๊ ผมคิดว่ามันก็ได้แค่นี้แหละครับ แต่ถ้าถามในวงการอันดับหนึ่งต้องดูตัวตัด แล้วคนเล่นพระจะเป็นคนพิถีพิถันที่สุด รอยตัดเพี้ยนนิดนึงเขาจะไม่เอาเลย แต่ 2 เหรียญที่ยังงงๆ ว่ารอยตัดไม่เหมือนกัน เพราะเหรียญทองคำมันนิ่ม เหรียญอัลปาก้ามันแข็ง ทองคำนี้มันบาง เกิดจากช่างที่เขารีดทองออกมา อาจเซฟให้เจ้าภาพ หรืออะไรก็แล้วแต่ ทองคำมันแพงกว่าโลหะอย่างอื่น ก็ทำให้บางเพื่อเซฟ บางตีได้ ไม่คดไม่งด เพราะถ้าผสมให้มันแข็ง ร้อยเปอร์เซ็นต์ตีไม่ได้อยู่แล้ว รอยอะไรต่างๆ ก็จะต่างจากอัลปาก้านิดหน่อย แต่ถ้าคนเล่นเหรียญ เขาดูออก ว่ามาจากกระบอกเดียวกัน บล็อกเดียวกัน นี่มุมมองของผม ถ้ามานั่งถกกันอย่างนี้ ถ้านักเล่นที่มีความชำนาญ ซื้อขายพระแพงๆ ตัวตัดจบ แต่ถ้าคนนึงความเชื่อของตัวเองว่าไม่แท้ต่อให้รอยตัดเหมือนกันทั้งรอบ มันดูยังไงก็ไม่แท้
ป๋ารับเหรียญนี้มั้ยสัก 8 ล้าน?
ป๋าต้อย : (หัวเราะ) เขาไม่ขายน่ะสิครับ ได้ข่าวว่ามีคนมาจองเป็นแถวแล้ว
ป๋าต้อยเป็นอุปนายกพระเครื่อง คนอาจมองว่าทำไมเอาฝั่งนี้มา เพราะเมื่อวานมากับคุณบอย พรุ่งนี้พร้อมทำอีกนะ เอาฝั่งคุณโอ๊ตมา คุณโอ๊ตขอหารือก่อน ฝากทางนี้เลย หรือใครก็ตามแต่ เซียนพระคนไหนมองว่าไม่ใช่ มีข้อโต้แย้ง ผมยินดีให้นั่งตรงนี้ จะได้ฟังอีกมุม ผมจะได้ความรู้ เรื่องนี้มีแต่ความรู้สำหรับคนชอบพระนะ?
อ.รักษ์ : เราจะได้รับฟังความเห็นเขาด้วย
โทน : จริงๆ แล้วพูดตรงๆ นะ เมื่อวานบอยก็สุขุม พูดน้อยมาก เหตุผลบอยพูดไปหมดแล้ว ไม่ขยี้ต่อ อ.รักษ์บอกว่าเขาไม่ได้เอียงเอนไปทางใด แต่ผมเอียงนะ ผมมาทางบอยหมด ชัดเจน เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ข้างบอย แต่ผมอยู่ข้างความถูกต้อง ฉะนั้นแค่เขาบอกว่าคุณพิจารณาก่อน ดูก่อนสิ เขาบอกว่าโอ้ย นี่มันเก๊ ถ้าดีกว่านี้จะส่องให้สัก 5 วิ นี่เป็นคำที่บูลลี่มากนะ เหยียดมากนะ ต่อให้ไม่แท้จริงๆ ก็ไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้ ในเมื่อทุกคนให้เกียรติกัน ก็ควรส่องและพิจารณาดูจะใช่หรือไม่ใช่ จะอคติ จะบอกเก๊ก็ไม่เป็นไร แค่นี้เอง ขอให้ได้ดูก่อน
อ.รักษ์ : ที่เขาไม่ดู เขาอาจรู้จักคนทำเก๊ก็ได้ หรือว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่คนทำเก๊เอามาให้เขาดูก่อน ก่อนมีการซื้อขาย เขาเลยบอกว่าเก๊กระจอก มันเป็นคำบูลลี่เข้าใจ แต่ถามคุณโทน ถ้าบอยโดนเหรียญเก๊กระจอก แล้วพวกผมจะอยู่ยังไง
โทน : นั่นเบอร์หนึ่งแล้ว แล้วบอยเป็นคนสร้างหนังสือมา เป็นหนังสือเล่มแรกๆ ของเมืองไทย ที่ชี้ข้างเหรียญ ชี้ตัวตัด ผมว่าเป็นตำรา ผมชี้ตัวตัดตามบอย โดยลงตามโซเชียลมีเดีย
หนังสือที่บอย ท่าพระจันทร์ทำขึ้นมา จะบอกว่ามันคือตำราที่เซียนพระปัจจุบันยึดถือในการใช้กันอยู่?
โทน : ตัวบอยก็ใช้ ผมเองก็ใช้ ในยูทูปผม หลายๆ อย่าง ผมก็เอาตัวตัดมาเทียบให้ดู
เป็นไปได้มั้ย เขาอาจยึดตำราของขา?
โทน : ก็เป็นไปได้ แต่คำว่ามาตรฐานสากลต้องเหมือนกัน
อ.รักษ์ : หมายความว่าพิมพ์ถูก ขายได้ ต้องขายได้ทั่วโลก ไม่ใช่ขายได้แค่บุคคลสองสามคน ไม่งั้นกลุ่มพวกคุณดู โดยไม่สนใจตำรับตำรา ถ้าผมเป็นโอ๊ตนะ เอามาขายบอยเลย รู้คนทำด้วย เข้าใจทุกอย่าง เอามาขายเลย ก่อนกลับก็บอกโอ๊ตว่ามึงกับกูคนละอันสิ แบ่งคนละ 5 ล้าน เหตุผลง่ายๆ แค่นี้ทำไมไม่ทำ คุณจะทะเลาะเพื่ออะไร จะเห็นต่างให้คนทั้งโลกประสาทเสียกับคุณด้วย ผมยังประสาทเสียเลยว่าตกลงเก๊หรือแท้วะ โดยหลักการมันต้องมาในทางแท้แต่มีมุมโอ๊ตออกมาลักษณะนี้ ผมในฐานะที่อยู่ตรงกลาง ก็ต้องฟังเหตุผลเขาพูดบ้าง แล้วค่อยพิจารณา
โอ๊ตถามว่ารักเขาหรือเปล่า?
อ.รักษ์ : พูดด้วยความสัตย์จริงผมก็รักมัน ชอบมันด้วย มันกล้า แต่บางเรื่องความกล้าของมึงกลายเป็นความรั้น ในฐานะพี่บอกมึงก็ไม่ฟัง พอบอกมากๆ หันมาบอกว่าเดี๋ยวต่อยแม่x เลย นี่เปรียบเทียบ
โทน : เมื่อคืนนอนไม่หลับเลย ถ้าเหี้xโทนตาย ทำไมกูต้องตายวะ
อ.รักษ์ : โอ๊ตมันเหมือนคนมีอุดมการณ์ บางทีมองว่าเป็นไบโพลาร์หรือเปล่า จะบอกว่าอีโก้สูงก็ไม่ใช่ เวลาอยู่ในส่วนมีเหตุและมีผลจะอธิบายให้มันฟัง กลายเป็นว่าผมไปเข้าข้าง และทะเลาะกับมัน กูไปทำอะไรให้มึงแค้นเคืองตอนไหน
โทน : สรุปแล้วอาจารย์เป็นกลาง
อ.รักษ์ : ถ้าพูดหลักการกูเป็นกลาง แต่ถ้าพูดถึงความถูกต้องกูเอียงอยู่แล้ว
โทน : ผมเอียงเลย
ต้น : คนเรารักใครชอบใครได้ แต่ต้องอยู่บนหลักความถูกต้อง อันไหนไม่ถูกก็เตือนเขา ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง เราก็สุดทางของเรา
อ.รักษ์ : พอเราอยู่ฝั่งถูกต้อง เรากลายเป็นศัตรูกับมัน ในชีวิต เก่งไม่กลัว อิทธิพลก็ไม่กลัว ดุก็ไม่กลัว กลัวคนเดียวคือคนพูดไม่รู้เรื่อง ผมบอกโอ๊ต มึงเกลียดกูได้ โกรธกูได้ มึงนึกได้ กูก็นึกในสภาพที่เป็นเหมือนพี่ กูจะด่าน้องไม่ได้เหรอ ถ้าโกรธก็หันหลัง ดีขึ้นก็มาคุยกัน โอ๊ตมีปัญหากับบอย ใครตัดสิน
สังคม?
อ.รักษ์ : พี่หนุ่มพูดเองนะ
ต้น : ผมเข้าใจว่าวันนี้ข้อสรุปทุกคนสรุปกันแล้ว แต่ก็ให้โอกาสอีกฝ่าย ถ้าเขามีข้อมูลใหม่ เขาอาจได้พูดคุยกับลูกหลานคนสร้างจริงๆ ก็มาได้ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ เราก็รอ