MCT จัดงานสุดยิ่งใหญ่ Songwriter Thailand Showcase 2024 การรวมพล ‘นักแต่งเพลง’ แห่งปี

#ThePeople #MCT #songwriterthailandshowcase2024 #songwriterthailandshowcase #songwriter#นักแต่งเพลง