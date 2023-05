ปรากฏการณ์งานคนดนตรี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย The Guitar Mag Awards 2023 ศิลปินตบเท้าเดินพรมแดงกว่าร้อยชีวิต!!

ปิดฉากอย่างสวยงาม และยิ่งใหญ่กับการประกาศรางวัลทางดนตรีระดับประเทศที่ทุกคนรอคอยกับงาน“งานประกาศรางวัลทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย” งานเดียวที่รวมศิลปิน และคนดนตรีทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังมารวมตัวกันมากที่สุด! จากทุกค่ายเพลง ทุกแนวดนตรี ซึ่งได้จัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 ร่วมฉลองครบรอบปีที่ 21 ของนิตยสาร นิตยสาร THE GUITAR MAG ในธีมณ บริเวณชั้น 7 TRUE ICON HALL @ ICONSIAMเรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่เริ่มงานกันเลยทีเดียว เพราะแฟนๆ ต่างให้ความสนใจและเข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น พร้อมจับจองพื้นที่เพื่อที่จะได้เจอกับเหล่าศิลปินที่ร่วมเดินพรมแดงกันอย่างใกล้ชิด และมีศิลปินตบเท้ามาร่วมงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโดยภายในฮอลล์ จะเป็นงานประกาศรางวัล สลับสับเปลี่ยนกับการแสดง Showcase สุดพิเศษของแต่ละค่าย และก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานที่แฟนๆ เฝ้ารอ ในปีนี้ก็ได้ศิลปินจากค่าย SMALLROOM อย่าง Tattoo Colour และวง Dept ขึ้นเปิดงานได้อย่างลงตัว และต่อกันด้วยเพลงเพราะจาก The Parkinson ค่าย Spicydisc และสาวน้อยมากความสามารถจากค่าย 411 Entertainment อย่างน้อง ALLY นั่นเอง แน่นอนว่าค่าย genie records ก็ไม่พลาดส่งศิลปินขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนมอย่าง Paper Planes ขึ้นมาสร้างความสนุกให้กับคนในฮอลล์ได้โยกไปพร้อมๆ และพิเศษไปกว่านั้นก็ได้หนุ่ม โจอี้ ภูวศิษฐ์ ขึ้นมาเป็นเซอร์ไพร์สพิเศษอีกด้วยความสนุกภายในงานยังไม่หมดเพียงเท่านี้ พร้อมโชว์ชุดใหญ่แบบต่อเนื่องสามค่ายกับ Brother Music ที่ส่งหนุ่มๆ PROXIE มาเรียกเสียงกรี๊ดกันแบบ Non-stop และสนุกกันสุดๆ กับโชว์ของ High Cloud Entertainment ที่เรียกได้ว่าเดือดกันสุดๆ จาก Zom Marie และ F Hero และอีกค่ายที่พลาดไม่ได้ก็คงหนีไม่พ้น XOXO ENTERTAINMENT ที่ได้ 4EVE และ ATLAS มาร่วมโชว์ในวันนี้ด้วย นอกจากนี้ที่ห้ามพลาดกันเลยก็คงจะเป็นโชว์พิเศษจาก ชามุก และ ฮันซิก แห่งค่าย WAKE MUSIC ค่ายที่กำลังมาแรง และมีศิลปินคุณภาพมากมาย ต่อกันด้วย ME Records ที่จัดเต็มหนักหน่วงกับ Zeal / HUGO / ริม Silly Fools และ แหลม สมพลด้านทาง LOVEIS Entertainment ก็จัดชุดใหญ่มาพร้อมกันถึง 3 ศิลปิน ทั้ง Slapkiss / อะตอม ชนกันต์ และนนท์ ธนนท์ พร้อมด้วยความน่ารักสดใสของสาวๆ BNK48 อีกค่ายที่จัดเต็มไม่แพ้ใคร สนามหลวงมิวสิก ที่ส่ง ตุล อพาร์ทเม้นต์คุณป้า, เลมอนี่ และไวตามินดีฟรอมเดอะซัน ที่แตกต่างอย่างลงตัว ต่อเนื่องกันด้วยโชว์สุดพิเศษจาก GMM Grammy ที่นำทีมมาโดย เป๊ก ผลิตโชค / ทิกเกอร์ โดยมี เซอร์ไพร์ พ่อแมว จิรศักดิ์ ปานพุ่มมาร่วมแจม เป็นซีนพ่อ-ลูก สุดประทับใจ / โมนิก้า / Yes Indeed กับโปรเจ็กต์ใหญ่ของแกรมมี่ “ซนซน... นานที40ปีหน” ซึ่งในงานนี้ได้ฟังเป็นครั้งแรก ที่แรกอีกด้วย และจากค่าย What The Duck ทั้ง Bowkylion / YourMOOD โดยมี The Toys มาร่วมแจมโซโล่กีตาร์สุดเท่ / MIRRR และ ลานดอกไม้ เป็นโชว์ปิดท้ายงานที่สุดประทับใจและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน THE GUITAR MAG AWARDS 2023 สำหรับในปีนี้ทางนิตยสาร THE GUITAR MAG ได้เพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมาอีก 3 รางวัล คือ Best Duo Of The Year / Best Group Of The Year และ Star’s Single Hits of The Year รวมทั้งหมด 17 รางวัลอันทรงเกียรติให้แด่ศิลปินคนเบื้องหน้า และเบื้องหลัง โดยในปีนี้นั่นเองสรุปผลรางวัลงาน THE GUITAR MAG AWARDS 2023 มีดังนี้•Lifetime Achievement Award ที่ศิลปินที่คร่ำหวอดในวงการมายาวนาน และจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้แฟนๆ ตลอด ได้แก่ พี่เบิร์ด ธงไชย แม็คอินไตย์•The Guitar Man Of The Year ศิลปินที่ใช้กีตาร์เล่าเรื่องราวอย่างสมบูรณ์ เหมือนกับอ่านหนังสือให้ฟัง ได้แก่ ปัณณสิทธิ์ สุขโหตุ ศิลปิน ไททศมิตร•Best Producer Of The Year รางวัลที่มอบให้กับโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ The Toys ธันวา บุญสูงเนิน จากเพลง Fire Boy•Best Songwriter Of The Year รางวัลที่มอบให้กับนักแต่งเพลงยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ แบงค์ รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ จากเพลง นะหน้าทอง•New Wave Of the Year ได้แก่ โจอี้ ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ สังกัด genie records•Best Indie Of The Year ได้แก่ HYBS สังกัด Juicey•Best Choice Of The Year ได้แก่ Paper Planes สังกัด genie records•Best Collaboration Of The Year ได้แก่ สลักจิต ศิลปิน ป๊อบ ปองกูล X ดา เอ็นโดรฟิน•Best DUO Of The Year ได้แก่ Lipta•Best Group Of The Year ได้แก่ 4EVE สังกัด XOXO ENTERTAINMENT•Star Single Hits Of the Year ได้แก่ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล สังกัด Billkin ENTERTAINMENT•Best Female Artist Of The Year ได้แก่ Bowkylion-พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ สังกัด What the Duck•Best Male Artist Of The Year ได้แก่ นนท์-ธนนท์ จำเริญ สังกัด LOVEiS ENTERTAINMENT•Best Band Of The Year ได้แก่ Three Man Down สังกัด GeneLab•Best Album Of The Year ได้แก่ Cigarette Candy & Vanilla Sky ศิลปิน Nont Tanont•Single Hits Of the Year ได้แก่ ทรงอย่างแบด ศิลปิน PAPER PLANES•Popular Vote ได้แก่ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตรTHE GUITAR MAG AWARDS 2023 : REAL AWARDS FOR REAL ARTISTSในปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกปีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เป็นรางวัลเกียรติยศของคนดนตรีมาตลอด 12 ปี และเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เหล่าคนดนตรีทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลังต่างให้การยอมรับ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไม The Guitar Mag จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็น แพลตฟอร์ม สื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ทางดนตรีอันดับ 1 ของเมืองไทย ที่ได้ส่งต่อความบันเทิง The Guitar Mag ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่รักและหลงใหลในดนตรีอีกด้วย