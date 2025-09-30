“เจ้าของร้าน” ปะทะ “ลูกค้า” ทำใจยอมรับหากต้องปิดร้าน ลั่นภาพตัด ชนซ้ำ - ปาอิฐ พร้อมรับผิดชอบ

“ลูกค้า” หลั่งน้ำตาเล่านาทีชีวิต ถูกเจ้าของร้านยกพวกตะลุมบอน ขับรถพุ่งชน เขวี้ยงอิฐใส่รถเกือบโดนหัวลูก เจ้าของร้านโฟนอินรับหัวร้อน เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลั่นภาพตัด ชนซ้ำ-ปาอิฐใส่ มองทุกฝ่ายสมัครใจทะเลาะวิวาท แต่พร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง รับสภาพหากต้องปิดร้าน
กรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์ปะทะเดือด ระหว่าง “เจ้าของร้านอาหาร”กับ “ลูกค้า” เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณร้านอาหารแห่งนึง ริมถนนอยุธยา - เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มต้นจากลูกค้าถอยรถจอดหน้าร้านอาหาร ก่อนมีการโต้เถียงกันไปมากับเจ้าของร้าน เรื่องลุกลามบานปลาย ไปถึงขั้นชกต่อย ทำร้ายร่างกาย ตะลุมบอนใส่กัน จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ฝ่ายเจ้าของร้านขับรถกระบะพุ่งชนรถลูกค้าซ้ำๆ หลายครั้ง แม้จะมีตร.ยืนห้ามปรามอยู่ ทั้งสองฝ่ายได้เข้าแจ้งความกับตร. เพื่อดำเนินคดีกับฝั่งคู่กรณี
วันที่ 29 ก.ย. รายการ โหนกระแส ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ได้สัมภาษณ์ หวัง - น้ำ สามีภรรยาที่มีเรื่องราวกับเจ้าของร้าน มาพร้อม ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ทนายคนกลาง ให้ความรู้ข้อกฎหมาย
หวังอายุเท่าไหร่?
หวัง : 32 ครับ เมียอายุ 36 ทำธุรกิจส่วนตัว
เป็นคนอยุธยา?
หวัง : จริงๆ เป็นคนสมุทรปราการ แต่เพิ่งซื้อโรงงาน ซื้อบ้านอยู่ที่โน่นครับ
เพิ่งตามตัวได้ตอนเช้า?
หวัง : เพิ่งเปิดเครื่องครับ คิดหลายเรื่องหลายอย่าง ก็เลยปิดเครื่องเลยเมื่อคืน เพิ่งเปิดเมื่อเช้า
ได้ดูเขาสัมภาษณ์กับคุณพุทธมั้ย?
หวัง : ดู แต่ไม่ได้เยอะ ไม่ได้ดูหมดครับ
วันนั้นเกิดอะไรขึ้น?
หวัง : กำลังจะไปทานที่ร้านอาหาร ไปกัน 7 คน มีปู่ย่า ผมกับภรรยา และลูก 3 คน รถไปสองคัน รถผมเป็นกระบะ ไปนิสสันสีดำคันนึง กับฟอร์ด คันสีเทา นิสสันมีปู่กับย่า ลูกสาวคนโตและคนกลาง ไปกัน 4 คน ส่วนผมขับฟอร์ด มีผม เมีย ลูกคนเล็ก 8 เดือน
จากนั้นยังไง?
หวัง : กำลังจะเอาลูกลงจากคาร์ซีทเบาะหลัง ทั้งอุ้มเด็ก และเอารถลงด้วย ใช้เวลาและเนื้อที่นิดนึง
ทางโน้นอยากมา แต่คุณไม่พร้อม?
น้ำ : หนูกลัวเขา
หวัง : ไม่อยากเจอเฉยๆ
เขาถอยรถมาจะจอด คุณก็กำลังจะลง มันเบียดกันมากเลยเหรอ?
หวัง : มันไม่ถึงกับเบียดถึงกัน แต่เหมือนเขาพยายามจะถอยๆ ดันๆ เหมือนเร่งเรา ผมก็ยังไม่เสร็จ ผมเปิดประตูลงมาแล้ว ตอนเขาถอยรถ ผมก็เปิดประตูอยู่ คาร์ซีทอยู่ประตูหลังซ้าย หลังคนนั่ง ผมเอาหน้าเข้าครับ ตอนไปผมนั่งหน้าคนเดียว แฟนนั่งกับลูกครับ มีลูกนอนอยู่ในคาร์ซีทตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ไม่ได้อุ้ม จากนั้นลงรถเสร็จแล้ว ทางคู่กรณีก็จอดเสร็จแล้ว ผมก็เดินไปบอกว่าขับรถระวังๆ หน่อย เขาก็ตอบกลับมาว่า เขามีกล้องหลัง แล้วจะทำไม เขาก็ดูอยู่ จากนั้นก็เริ่มมีปากเสียง เริ่มท้าทายกัน
ท้าทายกันยังไง?
หวัง : ต่างคนต่างขึ้นมึงกู
คุณอยู่ด้วยมั้ย?
น้ำ : หนูเดินตามมาทีหลัง บอกว่าพอแล้ว หยุด
หวัง : มีคลิปในช่วงนึงผมเดินหันหลังออก คิดว่าคุยแล้วไม่น่ามีผลดี ผมก็คิดว่าผมถอยดีกว่า จากนั้นเขาเหมือนไม่หยุด ต่อว่าตามหลัง ผมก็เดินวกกลับมาใหม่ถามว่าผมพูดไม่ดียังไง จากนั้นป๊าก็เดินออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น ป๊าเข้าไปในร้านแล้วทีแรก ป๊าอายุจะ 66 ม๊า 60 ป๊าก็เดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น คู่กรณีก็ถามว่ามึงก็ถามลูกมึงโน่น ทางป๊าก็มีอารมณ์ เพราะถามดีๆ ก็เลย ก็เลยบอกว่ากูถามมึงเนี่ย จากนั้นก็มีปะทะกัน
ฝั่งโน้นมากี่คน?
หวัง : มีเขา แฟนเขา พ่อเขา มีคนอยู่บนรถ อยู่ในครัว มีเยอะครับ
คุณใส่เสื้อสีแดง เจ้าของร้านมีสองคนตอนนี้ ใส่เสื้อดำคนนึง เขียวคนนึง มีพ่อของเขาใส่เสื้อสีส้ม?
หวัง : คนถ่ายก็น่าจะคนของเขานะครับ
โดนกันอีรุงตุงนัง คุณมีลูก 3 คน คนโตอายุ 15 คนกลาง 12 แล้วก็ 8 เดือน คนอุ้มลูกคนเล็กคือคนกลางโดนทำร้ายด้วย พี่สาวเข้าไปช่วยคุณปู่ ?
น้ำ : ลูกคนกลางไปช่วยพี่สาวที่วิ่งตามไปกระชากผม หนูเห็น ก็เลยไปห้าม ห้ามทัน ไม่งั้นก็หนักเหมือนกัน ขนาดหนู คุณย่า คุณปู่ โดนไม่น้อยค่ะ
ตัวพ่อคุณที่อายุ 66 พ่อโดนอะไร?
หวัง : โดนน่าจะเยอะ ผมเองก็ไปช่วยไม่ได้
น้ำ : ทุกคนโดนรุมหมดเลยค่ะ โดนแยกหมดเลย หนูเห็นลูก แต่ไม่สามารถช่วยอะไรลูกได้ เป็นห่วงทั้งลูก ทั้งแม่ ทั้งเขา คนเป็นแม่ได้แต่มองดูลูกโดนทำร้าย หนูทำอะไรไม่ได้เลย ณ ตอนนั้น (ร้องไห้)
ตอนนั้นที่ต่อยแยกกันยังไง?
หวัง : เหตุการณ์ต่อเนื่อง ไม่ได้แยกกันเลย คนเสื้อเขียวน่าจะขับรถมาไล่ชน ตอนนี้ตร.ยังไม่มา แต่ช่วงนี้ไม่มีหลักฐานเลย ว่าเขาขับรถไล่ชน
น้ำ : ทุกคนค่ะ
แฟนรายการถามว่า หวังเป็นคนเปิดก่อนหรือเปล่า ตอนต่อยกัน?
หวัง : ไม่ใช่ครับ ผมปัดมือคู่กรณีออก ตอนแรกเขาชี้ป๊าหรือยังไงนี่แหละ คนเสื้อส้มเหมือนจะทำร้ายผมก่อน ผมเลยปัดออก
แต่ไม่ได้ต่อยเขาก่อน?
หวัง : ไม่ได้ต่อย ผมปัดมือเขาออก แล้วก็ผมก็เลยสวนกลับไป
คุณไม่ได้เปิดก่อน?
หวัง : ใช่ครับ
คลิปมันก็ก้ำกึ่งนะ?
ทนายแก้ว : แต่หวังยืนยันว่าเขาจะเข้ามาคุณก็เลยปัด
หวัง : ใช่ครับ
คุณขยับจะเดินเข้าไปหาใคร?
หวัง : เหมือนมีคนชี้หน้า ผมเหมือนจะไปจับมือเขาลงครับ
เสื้อส้มก็เลยใส่ คุณก็เลยต่อยเหรอ?
หวัง : ใช่ครับ
มันก็ก้ำกึ่ง เหมือนเขาเอามือยัน ค้ำๆ ยังไม่ถึงกับต่อย?
ทนายแก้ว : ส่วนแรกหวังไปปัดก่อน เขาเลยง้างต่อ
ลักษณะมองได้ทั้งสองมุม มันดูก้ำกึ่ง?
ทนายแก้ว : เหมือนเสื้อส้มผลักก่อน
ขอภาพช้า เสื้อส้มเริ่มก่อน แต่อาจไม่ได้รุนแรง เหมือนเขาต่อยแบบไม่ค่อยมีแรง แต่คุณใส่เขาเต็มๆ เหมือนกัน แดงเข้าเป้ากว่า เขาวิจารณ์เรื่องนี้กันมาก ว่าใครเริ่มต่อยก่อน อันนี้เพลย์ดูจากจอข้างใน หลังเหตุการณ์นี้เป็นยังไง?
หวัง : จะมั่วไปหมด ชุลมุน ผมก็ดูไม่ทัน
น้ำ : คุณย่าโดนกลุ่มนึง ลูกสาวโดนกลุ่มนึง หนูโดนกลุ่มนึง แยกกันหมดเลย ไม่มีใครสามารถช่วยกันได้ เขารุมสามหนึ่ง สองหนึ่ง ทางเขาเยอะกว่า
หลังจากเกิดเหตุการณ์ชุลมุน แล้วยังไงต่อ?
หวัง : คนเสื้อเขียว ขับรถพุ่งชนคนเลย แต่ตรงนั้นไม่มีหลักฐาน ผมอยากได้มาก
ยืนยันเลยเหรอ?
น้ำ : ยืนยันค่ะ
คุณทะเลาะกับใคร?
น้ำ : ตั้งแต่เริ่มที่ไปเตือนเขา คือคนเสื้อเขียวครับ
คนเสื้อเขียว ขึ้นรถกระบะสีขาว เขาพยายามพุ่งชนคุณเหรอ?
หวัง : ทุกคนครับ ปู่ย่าลูกสาว เขาไล่ชนหมดเลย
น้ำ : หนูก็โดน เขายังชนรถหน้าร้านเขาอยู่เลย หวังยืนอยู่ เขาก็พุ่งชน ชนรถ ชนทุกอย่างหน้าร้านหมดเลย ตอนนั้นก็ไม่ด้แยกกัน เขารุมหนูอยู่
หวัง : มันเหมือนหลายก้อน เขาชนคนไหนได้ก็เลือกชนคนนั้น มีจังหวะนึงผมล้ม ผมลุกไม่ขึ้น มีรถพุ่งเข้ามา ผมก็กลิ้งหลบ
น้ำ : แล้วเขาก็ขับรถพุ่งชนคุณย่าเลยค่ะ
หวัง : ถ้าใครถ่ายวิดีโอได้ อยากได้มาออกมากเลย ทางผมไม่มีหลักฐาน
จากนั้นยังไงต่อ?
หวัง : ก็ขึ้นรถแล้วครับ ลูกๆ ขึ้นรถคันสีดำ คุณย่าเป็นคนขับ
คุณกับเมียกับพ่ออยู่ข้างล่าง?
หวัง : มีคลิปตอนผมเปิดประตู เขาขับรถชนท้าย
น้ำ : เรากำลังจะหนีแล้วค่ะ ตอนนั้นกำลังจะเอาคุณปู่ขึ้นรถแล้วค่ะ
เด็กสามคนขึ้นรถ ย่าขึ้นรถ คุณจะอุ้มปู่ขึ้นรถ แล้วเขาก็ขับรถมาชนเหรอ?
หวัง : ใช่ครับ
ตอนนั้นตร.ก็มาแล้วนะ เขาก็ชนอีกแล้ว จะโดนคุณแล้วนะ?
หวัง : ผมกระโดดหลบ
คุณ พ่อ เมีย อยู่ข้างล่าง ย่าอายุ 60 กว่า ขับรถพาหลานสามคนหนี เขาก็เอารถชน เด็กอยู่ในรถนะ แล้วย่าคนแก่เป็นคนขับ ย่าจะหนีให้ได้?
หวัง : ตอนนั้นน่าจะแอร์แบ็กทำงานแล้วครับ
ทำไมย่าขับรถชนเขา?
น้ำ : อันนี้ตั้งใจหนีค่ แอร์แบ็กทำงาน แล้วมองไม่เห็นแล้วค่ะ มีฝุ่น
หวัง : มีเศษกระจกที่เขาปาก้อนอิฐด้วยครับ
เขาปาใส่รถย่าเหรอ?
หวัง : ใช่ครับ ทะลุเข้าไปก้อนอิฐอยู่ในรถเลย เกือบโดนหัวเด็ก 12 ขวบ
เด็กอยู่ในรถร้องไห้เสียงดังเลย ถ้าคุณขับยังพอเข้าใจฝั่งโน้น แต่นี่คนแก่ขับ?
หวัง : คนเสื้อดำเหมือนค่อนข้างเก่งกับคนมีอายุด้วย
อิฐก้อนนี้เฉี่ยวหัวลูกสาววัย 12 ขวบ ไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะ?
หวัง : แอร์แบ็กทำงาน แอร์แบ็กแตกครับ
ผู้หญิงที่ขับรถคือแม่คุณอายุ 60 กว่า เด็ก 3 คนนั่งอยู่บนรถ เด็ก 15 12 และ 8 เดือน อาม่าถอยเพื่อจะหนี แต่โดนอีกฝ่ายเอาก้อนหินปา แอร์แบ็กระเบิด อาม่าตกใจเพราะเด็กร้อง ก็ต้องขับหนี ปรากฏว่าไปชนหน้ารถเขา ก็มีภาพนี้ออกมา กลายเป็นคนขับรถดำไปชนเขา แต่จริงๆ จะหนี ที่ชนเพราะแอร์แบ็กมันบังตา คลิปนี้ไม่เคยเห็นที่ไหน คุณเพิ่งเอามาให้ดูวันนี้ ที่แน่ๆ แอร์แบ็กระเบิด คุณมีหลักฐาน มันบังตา อาม่าเลยมองไม่เห็น อาม่าพยายามพาหลานหนี?
หวัง : อาม่าบอกว่ามีเหมือนเศษแป้งจากแอร์แบ็ก มันฟุ้ง จากเศษกระจกด้วย
คุณแจ้งความแล้ว?
หวัง : แจ้งแล้วครับ
พอรถสีดำไปชนคันสีขาว แอร์แบ็กบังตามาก?
หวัง : อาม่าไม่ได้อยากปะทะอยู่แล้วครับ
น้ำ : มีเด็กอยู่ในรถด้วย เขาไม่เอาชีวิตหลานไปแลกแน่นอน
รถกำลังตีวงออก แล้วก็เลยชน ภาพนี้ดีมาก มันเห็นว่าเขากำลังตีวงออก ถ้าเป็นข้อเท็จจริงนะ แอร์แบ็กบัง ต่อจากเหตุการณ์นี้เป็นยังไง?
หวัง : เหมือนผมได้ขับรถออกเลยครับ ไปจอดพักข้างทางก่อน ไปดูว่าใครเป็นอะไรมากมั้ย ก่อนไปโรงพัก จากนั้นก็ไปโรงพัก แล้วไปรพ. แต่กลับจากตรวจร่างกายเสร็จ ก็ไปแจ้งความอีกที
ได้มีโอกาสดูรายการคุณพุทธ เขาคุยกับฝั่งคู่กรณีคุณ เขาบอกว่าพอถึงรพ. ฝั่งพ่อคุณก็ตามไปอาละวาดพ่อเขาอีกนะ?
หวัง : ไม่จริงเลยครับ เหมือนเข้าไปเจอกันในห้องตรวจโดยบังเอิญ เข็นไปแล้วอยู่ข้างกัน เขาอยู่ก่อน
ใครเป็นคนไปส่ง กู้ภัยเหรอ?
หวัง : ไปกันเองครับ แล้วไปเจอกัน
พ่อคุณลุกทำไม?
หวัง : เขาบอกว่าคู่กรณีนอนอยู่ข้างๆ เหมือนกัน คุณปู่ก็ตกใจว่าเขาจะทำอะไรเรามั้ย
ไม่ได้คิดจะทำอะไรเขาใช่มั้ย?
หวัง : ไม่ครับ แกไม่ไหวแล้ว แกอายุย่าง 66 แล้ว ผมก็ขอให้พยาบาลย้ายไปอีกฝั่งนึง
ฝั่งโน้นส่งภาพมาว่าทางคุณจะไปหาเรื่องเขาที่รพ. แต่คุณบอกว่าไม่ใช่เลย ทางพ่อคุณตกใจว่าอยู่ใกล้คู่กรณี ก็เลยจะลุกหนี ทางอาม่าพูดอะไรกับเขา?
หวัง : ถามคู่กรณีว่าจำได้มั้ย
ไปถามทำไม?
น้ำ : คงเพราะมาทำเขา ก็เลยถามว่าจำเขาได้มั้ย
ข้อเท็จจริงยังล้ำๆ อยู่นิดนึง มีคนส่งมาว่า ตอนรถอาม่าออกไป ถนนเป็นวันเวย์ จะกลับรถทำไม มีคนแย้งมา แต่จริงๆ อาม่ากลับรถมาทางนี้ถูกแล้ว คุณแจ้งความอะไรบ้าง?
หวัง : น่าจะทำร้ายร่างกายครับ
ตอนนี้อยู่ในสายกับ “คุณต๊ะ” เจ้าของร้าน คุณใส่เสื้อสีเขียว?
ต๊ะ : ใช่ครับ ผมขับรถสีขาว
เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น?
ต๊ะ : จริงๆ วันนี้ผมต้องไปออกรายการโหนกระแสด้วยนะ ทีมงานพี่ติดต่อผมมาแล้วแคนเซิลผมทีหลัง เพราะตอนแรกบอกว่าติดต่อคู่กรณีไม่ได้
ใช่ครับ เราเพิ่งติดต่อเขาได้ช่วงเช้านี่เอง เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ผมถามเขาได้ตอนเช้า ผมถามเขาว่าขออนุญาตเชิญฝั่งคุณต๊ะมาได้มั้ย คู่กรณีคุณ คุณหวังตอบว่า?
หวัง : ไม่อยากเจอครับ
เหตุการณ์มุมคุณต๊ะเกิดอะไรขึ้น?
ต๊ะ : เริ่มแรกเลยผมไปถอยรถให้แฟนผม แฟนผมเขาขับรถกระบะไม่ถนัด รีบออกไปซื้อน้ำ ถ้าฟังจากพี่ผู้ชายให้สัมภาษณ์ เขาไม่พอใจ หรือกลัวผมถอยรถไปโดนลูกเขาอะไรสักอย่าง เขาก็ลงมาเตือนผม นั่นคือจุดเริ่มของเรื่องครับ
เขาเตือนอะไรคุณ?
ต๊ะ : ทำนองว่าไม่เห็นเหรอมีเด็กจะลง ประมาณนี้ ผมก็บอกว่าผมเห็นนะ ผมมองทางกล้อง ทางกระจก
แล้วเกิดอะไรขึ้น?
ต๊ะ : ตอนแรกผมเข้าใจว่าพี่เขาคงไม่คิดว่าผมเป็นเจ้าของร้าน น่าจะเป็นใครสักคนมาส่งน้ำ เพราะพี่เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งมาก ผมก็ตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่แข็งเหมือนกัน เขาพูดว่าไม่เห็นเหรอว่าจะมีเด็กลงจากรถ พูดสั้นๆ ห้วนๆ ครับ ผมก็เลยตอบว่าผมมองกล้อง มองกระจกแล้ว มีคนยืนคอยโบกรถอยู่เช่นกัน เขาก็เห็นอยู่ว่าห่างมาก ผมเบียดไปทางพุ่มไม้แล้ว
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น ทำไมมีการวิวาทชกต่อย?
ต๊ะ : ก็โต้เถียงกับพี่เสื้อแดงแค่สองคนอยู่พักนึง ตอนแรกไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับ มีการโต้เถียงกันอยู่พักนึง ขึ้นเสียงกันอยู่พักนึง แล้วเหมือนมีประโยคนึงพี่เสื้อแดงพูดว่าตัวตัวกับกูมั้ย หรืออะไรประมาณนี้ ทำให้ผมขึ้นเสียงต่อเลย
คุณพูดมั้ย?
หวัง : ผมพูด แต่มันเป็นจังหวะต่างคนต่างท้าทายกันครับ
ต๊ะ : ผมก็เลยขึ้นเสียงใส่ แล้วท้าทายกัน
เสื้อส้มพ่อคุณหรือพ่อแฟนคุณ?
ต๊ะ : พ่อแฟนครับ
ในภาพพ่อเองก็ไปตำหนิ ทะเลาะกันด้วย?
ต๊ะ : เริ่มเรื่องเลยคือมีคุณพ่อกับพนักงานคนนึงไปยืนรอเพื่อยกของ คุณพ่อทำหน้าที่หลังบ้านคอยยกของเป็นหลักอยู่แล้ว พอรถขนน้ำเข้ามา คุณพ่อก็ไปรอโหลดของลงสโตร์ เริ่มแรกคุณพ่อไม่ได้ไปรอจะมีเรื่องนะครับ
ในภาพ ลักษณะ คุณหวังลูกค้าเหมือนเดินเข้าไปใส่คุณ พ่อคุณเงื้อหมัดไปชกเขา แต่อาจออกหมัดไม่ได้แรง เขาเลยต่อยพ่อคุณ มองเหมือนกันมั้ย?
ต๊ะ : ผมมองเป็นการทะเลาะกัน อาจเป็นการปัดกันบางอย่าง ผมไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนเริ่มก่อนครับ แต่ถ้ามองมุมผม เหมือนคุณพ่อปัดครับ หลังจากจบด้วยคำว่ามึงกูแล้วครับ
คุณเห็นมั้ยตรงจุดที่มีการทำร้ายร่างกายกัน มีเด็กอยู่?
ต๊ะ : ในวงตะลุมบอน ผมเข้าใจว่าตรงนั้นเป็นคนโต แต่ผมมาได้ยินที่เขาให้สัมภาษณ์ว่ามีเด็กอายุ 15 ที่ถือกุญแจกระแทกแฟนผมครับ
หวัง : ไม่มีกุญแจ
ต๊ะ : ไม่รู้ครับ เหมือนเขาถืออะไรสักอย่างอยู่ในมือครับ พี่ลองเพลย์คลิปดูก็ได้ครับ เขาถืออะไรครับ
เขาถือโทรศัพท์ข้างซ้าย มือขวาไม่ได้ถืออะไร?
ต๊ะ : ที่เขาบอกว่าเด็กก็อยู่ในวงทะเลาะด้วย ก็รุมตีกับเขาด้วยนี่แหละครับ
คุณไม่รู้ว่าเขาอายุ 15 ซ้ายมือถือมือถือ มือขวามือเปล่าทุบไปที่หลังแฟนคุณ เพราะแฟนคุณไปทำร้ายคุณปู่เขา?
ต๊ะ : น่าจะประมาณนั้น
อันนี้จากในภาพที่เห็นนะ จากนั้นยังไงต่อ มีเด็ก 12 อุ้มเด็ก 8 เดือนอยู่ มีคนในกลุ่มคุณไปทำร้ายเขาด้วย?
ต๊ะ : อันนั้นก็เห็นในคลิปว่ามาในวงทะเลาะ ใช้เด็กยกขึ้นกระแทกหน้าน้องผู้หญิงเสื้อเขียว น้องเสื้อเขียวเลยไปหยุมหัวต่อ
หวัง : เขามีคลิปเต็มมั้ยครับ เหมือนถ่ายจากในร้านเขาครับ
น้องอายุ 12 เขาเอาเด็กไปกระแทกหน้าหรือยังไง?
น้ำ : ณ ตอนนี้พี่สาวเขาโดนเสื้อดำรุมอยู่ค่ะ แม่วิ่งเข้าไปช่วยไม่ทัน
หวัง : เขากดดันมาก ที่ช่วยอะไรไม่ได้ เขาเอาแขนเขาดันออกมากกว่า
น้ำ : พี่สาวเขาโดนทำร้ายอยู่ค่ะ จะให้เขายืนอยู่เฉยๆ เป็นไปไม่ได้
ต๊ะ : เหตุการณ์หยุมหัวก็หลังเด็กกระแทกแล้วไงครับพี่ เขาชูประเด็นคนแก่ เด็ก ผู้หญิง วนๆ อยู่อย่างนี้ แต่ผมพยายามแสดงให้เห็นว่าทุกคนอยู่ในมุมทะเลาะ กันชุลมุนกันหมดครับพี่ ตอนนี้ไม่มีใครถูกหรือผิดครับ
ใครถูกใครผิดเราอาจตัดสินไม่ได้ คนตัดสินอาจต้องเป็นศาล ตอนนี้เริ่มชุลุมน มีการด่าทอกัน พออาม่าขึ้นรถพาเด็กแล้วหนี ทำไมคุณต๊ะขึ้นรถแล้วขับชนเขา?
ต๊ะ : ตอนแรกผมขับรถจอดขวางก่อน เพราะทางผมก็มีคนเจ็บ คุณพ่อโดนอะไรบางอย่างกระแทกหน้าอก ผมไปรู้ทีหลังว่าคุณพ่อเขาเป็นหอบ จุดนั้นฟิวส์ขาดไปหมด เจตนาที่ชนคือต้องการหยุดรถ ผมแค่เห็นเขากำลังขึ้นรถกัน
ชนครั้งเดียวได้มั้ย ถ้าคุณจะอ้างอย่างนั้น?
ต๊ะ : เขากำลังจะขับออกครับ
แต่คุณเห็นใช่มั้ย คู่กรณีที่ชกต่อยกับคุณเขาอยู่ข้างล่าง พ่อเขา เมียเขา ก็อยู่ข้างล่าง เสื้อแดงอยู่ข้างล่างหมดเลยนะ?
ต๊ะ : ทุกคนพยายามขึ้นรถครับเท่าที่ผมเห็น มันเปิดประตูรถแล้ว
พอทั้งสามคนหลุดเฟรมไปแล้ว เขาไม่ได้อยู่ในรถ คุณก็ยังชนอยู่นะ?
ต๊ะ : ใช่ครับ ผมก็แค่รู้สึกว่าเขาพยายามจะขับรถออกไป ผมแค่พยายามหยุดรถครับ
หวัง : เขาพยายามกักขังหน่วงเหนี่ยวผมใช่มั้ย
ต๊ะ : ไม่ใช่ครับ เรามีคนเจ็บทั้งสองฝ่าย ฝ่ายเขาก็เจ็บ ฝ่ายผมก็เจ็บครับ เจ้าหน้าที่ร้อยเวรกำลังมา ทำไมไม่รอ
แต่ตร.อยู่ในที่เกิดเหตุสองนายนะ?
ต๊ะ : ไม่ใช่ครับ มีเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุ แต่เจ้าหน้าที่ร้อยเวรที่ต้องลงบันทึกประจำวัน เขากำลังเดินทางมา
อย่าหาว่าไล่จี้ ไล่ถามเลยนะ กรณีคุณบอกว่าคุณกลัวเขาหนี คู่กรณีคุณคือฝ่ายชาย และพ่อเขา คืออากง และเมียเขา แต่คนอยู่บนรถเป็นอีกคน ตรงนั้นที่คุณบอกว่าคุณพยายามหยุดเพราะคุณกลัวฝั่งนั้นจะหนี แต่กลุ่มนี้หลุดเฟรมไปแล้ว ไม่ได้ขึ้นรถแล้ว ทำไมยังพุ่งชนอยู่?
ต๊ะ : ทุกคนที่อยู่ในกล้องร่วมกันทุบตีชุลมุนไปหมด ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผมหรือฝั่งเขา
รวมถึงเด็ก 8 เดือนด้วยเหรอ?
ต๊ะ : เด็ก 8 เดือนเขามาทีหลังเลยครับ ผมไม่ได้มุ่งไปที่เด็กครับ ผมเพิ่งมาเห็นคลิปว่าเขาก็ใช้เด็กกระแทกเราเหมือนกัน ไม่ว่าจะเด็ก 15 หรือแม่เขาก็อยู่ในวงทะเลาะทุกคนครับ
ภาพที่เห็น เหมือนคุณจะพุ่งชนเสื้อแดง?
ต๊ะ : ตรงนั้นมีคนอยู่เยอะมากเลยครับ ตอนแรกผมชนท้ายก่อน จริงๆ เป็นเหตุชุลมุน ภาพตัดไปแล้ว ฟิวส์ขาดไปแล้วครับ
แต่มีภาพนึงน่าตกใจมาก ไม่มีใครเคยเห็นภาพนี้ เป็นภาพในรถอาม่าที่กำลังจะขับพาหลาน 3 คนหนี แฟนคุณไปหยิบกระถางอิฐมาปาใส่รถ คุณเห็นหรือยัง?
ต๊ะ : มันชุลมุน ทุกคนฟิวส์ขาด จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าภาพมันฟ้องมาว่าแฟนผมถือหินก็ตามภาพที่เห็นเลยครับ ตอนนี้ผมอธิบายได้ไม่ทั้งหมด ผมอยู่ในรถคันขาวแล้ว
หวัง : แล้วช่วงก่อนชนรถ ได้ขับรถไล่ชนคนมั้ย
ต๊ะ : มันเป็นภาพตัด ผมจำได้ว่าผมเหวี่ยงรถออกไปก่อน
คุณไล่ชนคนมั้ยก่อนชนรถ?
ต๊ะ : ภาพมันตัดไปหมดแล้วครับ มันฟิวส์ขาดไปแล้ว มันโมโหจนเกินลิมิตไปแล้วครับพี่
หลังเขาเองชกต่อยกับพวกคุณ คุณขับรถไล่ชนเขาก่อน อาม่าพารถหนี คุณก็เลยขับรถชนอาม่า เหตุการณ์ที่เขาเล่าแบบนี้ คุณพอจำได้มั้ย?
ต๊ะ : ผมจำได้ว่าเหวี่ยงรถไปเร็วมาก มันโมโหมากๆ จนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ตอนอาม่าวกรถกลับไปชนรถคุณ เขาตั้งใจหรือเปล่า?
ต๊ะ : จริงๆ มีชนสองครั้งนะครับ เหมือนชนปุ๊บ ผมก็โดดลงจากรถ เขาก็ชนอีกรอบนึง เท่าที่ผมนึกออกนะครับ พอผมโดนกระแทกครั้งนึง ผมก็ลืมตาขึ้นมาแล้วโดดลงจากรถ อันนี้น่าจะเป็นรอบที่สองแล้ว ผมจะไปถามอีกที ตอนนั้นมันเบลอ มันโมโหมาก
แต่กล้องชาวบ้านเหมือนชนครั้งเดียว?
ต๊ะ : มันตัดไปหรือเปล่า แต่เดี๋ยวไปถามก็ได้ครับว่าไฟล์ยาวๆ มันเป็นยังไง ส่วนมากผมไม่มีคลิปครับ
ไปรพ. คุณว่าทางนี้ไปหาเรื่องคุณด้วย?
ต๊ะ : ผมต้องเล่าก่อน ระหว่างเกิดการชุลมุน เราก็ห้ามคนของเรา ฝั่งพี่เขาก็ห้ามคนของเขา แต่ลุงพยายามต่อตลอด ไม่ว่าจะหยิบกรวยตี แม้กระทั่งดูในคลิปตอนขับรถ คุณลุงก็ดึงกระจก ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดี ตอนไปถึงรพ. อาม่าก็พูดกับพ่อว่าจำได้มั้ย จำหน้าได้มั้ย จำไว้ดีๆ นะ
หวัง : อย่าพูดเกินจริงครับ
ต๊ะ : เดี๋ยวไปเอาไฟล์เสียงที่รพ.ให้ครับ
หวัง : โห ไปเอามาด่วนเลยครับ
ทางนี้ยืนยันว่าอาม่าพูดจริงว่าจำได้มั้ย?
ต๊ะ : มีคลิปเสียงที่พยาบาลห้ามมั้ยครับ ก่อนพยาบาลดึงม่านบอกว่าขอรักษาก่อนนะคะ การที่มีรปภ.เข้ามา มันไม่ใช่พฤติกรรมที่คุณลุงจะลุกหนีหรือหวาดกลัวครับ
พ่อแฟนคุณอายุเท่าไหร่?
ต๊ะ : 40 ปลายๆ ครับ จะ 50 แฟนผมอายุ 26 ครับ
พ่อแฟนคุณบาดเจ็บเยอะมั้ย?
ต๊ะ : ตอนนี้อยู่รพ. โดนของแข็งกระแทกหน้าอก พ่อเป็นหอบ ชีพจรไม่ปกติ วันนี้ผมจะไปรพ.
แฟนคุณเอง รู้มั้ยว่ามีเด็กอยู่ในรถ ตอนเอาหินไปทุบ?
ต๊ะ : เท่าที่สอบถาม มันชุลมุนจนไม่รู้ใครอยู่ในรถบ้าน ตัวผมเองก็ไม่ได้คิดว่ามีเด็กอยู่ในรถครับ
ทนายแก้ว : แต่เหตุชุลมุนมันต้องคาดได้นะว่าสิ่งที่เราทำลงไป มันอาจถึงชีวิตได้นะครับ เพราะการที่ต๊ะเองขับรถไล่ชนแบบนั้น ถ้าเขาหลบไม่ทัน อาจได้รับบาดเจ็บได้นะครับ
ต๊ะ : อันนี้ต๊ะยอมรับในความผิดที่ต๊ะกระทำครับ เพราะต๊ะมาย้อนดูคลิปแล้วมันรุนแรงจริงๆ ครับ แต่ตอนนั้นฟิวส์ขาดจริงๆ ด้วยทุกคนเจ็บหมด คุณพ่อเป็นหอบ ด้วยความคิดในกระบวนการ ณ ตอนนั้นมันอธิบายตอนนี้ไม่ถูกครับ
จริงๆ แล้วเข้าใจแหละเป็นเหตุทะเลาะกัน แต่กรณีเอาหิน มันใหญ่กว่าหัวเด็กอีกนะ ถ้าโดนเด็กในรถเสียชีวิตได้นะ แฟนคุณจะลำบากนะ?
ต๊ะ : ผมก็สอบถามเขาเมื่อวาน ตั้งแต่เห็นภาพครับ ตอนนี้มันชุลมุน เขาไม่ได้ตอบว่าภาพตัด เขาบอกว่าเขาหยิบอะไรบางอย่าง แต่จำไม่ได้ว่าหยิบอะไร แต่ถ้าภาพบอกว่าหินก็รับความผิดที่เขากระทำครับ
แล้วคุณจะเอายังไงต่อไป?
ต๊ะ : ตอนนี้ผมรู้ในความผิดที่ผมทำแล้วครับ ให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการได้เลย อันไหนที่เป็นส่วนที่ผมผิด ผมก็ยอมรับ ชดใช้หมดทุกกรณีครับ แต่ตอนนี้คนมองว่าเป็นเรื่องเด็กกับคนแก่ แต่ในวงทะเลาะ คนแก่ก็ทะเลาะด้วย ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง เขาก็ร่วมทะเลาะด้วย เขาไม่ได้อยู่เฉยๆ แล้วเราไปกระทำ
ทนายแก้ว : แต่การทะเลาะกับคนแก่ ไม่ได้มีรถ หรืออุปกรณ์ไปทำร้ายไงครับ แต่ของต๊ะ ต๊ะเอารถไปทำร้ายไล่ชนเขาไม่ได้ครับ
ต๊ะ : นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องครับ เพราะจุดเริ่มต้นของเรื่อง พี่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขากลัวผมจะถอยรถโหลดน้ำไปโดนลูกเขา ซึ่งผมไม่เห็นเด็กลงจากรถตอนผมถอยจริงๆ
คุณยืนยันว่าเด็กอยู่ในร้านด้วยตอนนั้น?
ต๊ะ : ผมมานั่งคุยกับทุกคน ว่าผมไม่เห็นเด็ก ทำไมเขาถึงบอกว่ามีเด็ก แล้วผู้จัดการเลยไปรีกล้องดู เด็กอยู่ในร้านแล้วนะ ทำไมพี่เขาถึงไปให้สัมภาษณ์ว่ามีเด็ก
อาม่าพาเด็กเข้าไป เวลา 14.03 น. อาม่าอุ้มเด็กอยู่ในร้าน อยู่กับหลาน 12 แสดงว่าข้างนอกคุณมีปัญหาอยู่ เด็ก 15 เข็นรถเข้ามา แสดงว่าตอนนี้คุณเองมีปัญหากันอยู่ข้างนอก ฉะนั้นต๊ะเลยยืนยันว่า ณ ตอนนั้นเด็กไม่ได้อยู่ในรถแล้ว?
ต๊ะ : ก่อนผมไปถอยรถ แฟนผมจอดรอผมออกจากออฟฟิศ น่าจะ 5-10 นาทีได้เลยนะพี่ ผมถึงยืนยันว่าตอนถอยผมไม่เห็นเด็ก
หวัง : ขออนุญาต ที่กี่ไร่เหรอครับ เดิน 5-10 นาที
ต๊ะ : ผมทำงานอยู่ในออฟฟิศครับ ตรวจเอกสารอยู่ครับ คนเดินมาตามผมคือน้องสาวแฟนผมครบ ถ้าไปดูในคลิป ผมถือเอกสารลงมาจากรถด้วยซ้ำครับ
ตอนแรกแฟนคุณถอยรถเอง ตอนหลังถอยไม่ได้ เลยให้คุณถอยให้ ถูกมั้ย?
ต๊ะ : ใช่ครับ ปกติรถเป็นพนักงานขับไปซื้อของ เป็นรถของร้าน วันนั้นทุกคนยุ่งหมด แฟนผมก็บอกว่าเขาขับไปซื้อน้ำที่ร้านส่งเองก็ได้ ปกติเขาไม่ได้ขับกระบะ มันเป็นกระบะช่วงยาวครับ
วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด คุณไปแจ้งความเขาเรียบร้อย แจ้งพยายามฆ่าด้วย?
ต๊ะ : ผมไม่ได้แจ้งพยายามฆ่าครับ ผมแจ้งทะเลาะวิวาทครับ
แต่ทราบมั้ยฝั่งนี้เขาแจ้งคุณพยายามฆ่า?
ต๊ะ : ยังไม่ทราบครับ
กล้องวงจรปิดมาจากร้านคุณ มีมุมอื่นอีกมั้ย?
ต๊ะ : มีเท่านี้ครับ หน้าร้านไม่มีกล้องครับ แต่มีกล้องทางเดินเข้าร้านด้วยครับ
ตัวคุณเองพูดกับคุณพุทธว่าคุณจะปิดร้านเหรอ?
ต๊ะ : มันเป็นการกระทำของผมที่รุนแรงมาก มันเป็นความผิดของผมคนเดียว ผมแค่คิดไว้ในมุมที่แย่ที่สุดว่ากรณีไม่มีลูกค้ามาใช้บริการเลย ผมก็ต้องปิดร้านผม แล้วผมก็คุยกับแฟนแล้วว่าผมจะเตรียมเงิน 3 เดือนเพื่อจ่ายชดเชยให้พนักงาน เพราะพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย เขามีครอบครัวของเขาที่ต้องดูแล ผมคิดในมุมที่แย่สุดไว้ก่อนครับ ตอนนี้ร้านก็ต้องเปิดก่อน เพราะพนักงานทุกคนก็ต้องทำงานครับ
มีอะไรอยากฝากบอกลูกค้ามั้ย?
ต๊ะ : ผมรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะพี่ แต่ผมยังไม่ได้คุยกับพี่เขา จริงๆ เรากะว่าเราจะได้คุยกันเมื่อวาน ทางโน้นแจ้งว่าจะโฟนอิน แต่น่าจะได้เจอกันตอนสอบปากคำอีกทีนึงมั้งครับ
ตอนนี้เขานั่งอยู่ที่นี่ คุณอยากบอกอะไรเขามั้ย?
ต๊ะ : ตอนนี้ผมรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วผมเพิ่งมารู้จริงๆ ว่ามีเด็กอยู่ในรถครับ
คุณไม่เห็นเลย?
ต๊ะ : มันภาพตัดครับ ผมไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายใครอยู่แล้ว แค่ตอนนั้นรู้สึกฟิวส์ขาด โมโห คนฝั่งผมก็โดนกระทำเหมือนกัน มันทะเลาะครับ ไม่ใช่ฝั่งใดฝั่งนึงโดน
ทนายแก้ว : ช่วงแรก หวัง น้ำ ทุกคนสมัครใจทะเลาะวิวาท กรณีนี้ผิดทั้งคู่ จะมาอ้างเหตุบันดาลโทสะหรือป้องกันไม่ได้ กฎหมายห้ามไว้ ช่วงแรกสมัครใจทะเลาะวิวาท ช่วงสองที่คุณหวังอ้างว่าต๊ะขับรถไล่ชน จุดนี้ถ้านำสืบได้ ต๊ะเองก็จะมีส่วนในการตกเป็นผู้ต้องหาพยายามฆ่าเขาได้ ทำร้ายชีวิตเขาได้ สามตอนอาม่าขึ้นรถ แล้วเขาจะหนี ต๊ะขับรถพุ่งชน กรณีการพุ่งชนของต๊ะ เป็นการเล็งเห็นว่าจะโดนคน ในส่วนนี้หวัง หรือบุคคลที่อยู่ข้างล่างเป็นผู้เสียหาย สามารถแจ้งความในกรณี 288 บวก 80 เรื่องการพยายามทำร้ายร่างกายได้ โทษจำคุก 15 ปี ถึงตลอดชีวิต รับโทษสองในสามในข้อหาพยายามฆ่า ส่วนคุณเหนือ ที่เป็นแฟนต๊ะ ในการใช้อิฐเขวี้ยงทำร้ายเข้าไป มันเล็งเห็นได้ มันมีแนวคำพิพากษาฎีกาวางไว้ว่าเป็นข้อหาพยายามฆ่าได้ เพราะมันประสงค์ได้เลยว่าการที่เขวี้ยงเข้าไปโดนเบาะ อิฐลงด้านขา แสดงว่าประสงค์ต่อคนที่นั่งในรถ กฎหมายมองว่าอาจมีส่วน 288 บวกพยายามฆ่าได้ ในส่วนกฎหมายต่อไปคือทำให้เสียทรัพย์ มีโทษจำคุก 3 ปี กลับข้างกันในหวังบ้าง หวังมีการไปชุลมุนต่อ หวังก็ตกข้อหาทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตราย บาดเจ็บต่อจิตใจและกาย ตาม 295 โทษจำคุก 2 ปี แยกเป็นช่วงๆ กันไป ส่วนอาม่าถือเป็นผู้เสียหาย สามารถแจ้งความกับต๊ะและเหนือได้ แยกเป็นช่วงๆ ครับ เพราะถึงเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน แต่การกระทำต้องแยกว่ากลุ่มไหนมาสนับสนุนช่วงแรก ช่วงขับรถพุ่งชน คนงานก็ไม่เกี่ยว ใครขับก็โดนเฉพาะคนนั้น คนที่ทุบก็โดนเฉพาะคนทุบรถ มันเป็นช่วงๆ แบบนี้ครับ
คุณต๊ะลองไปคุยกับคุณพ่อคุณเหนือกับคุณเหนือดูนะ เพราะยังไงก็ต้องไปเจอกันที่โรงพัก ขอโทษด้วยนะกรณีที่ไม่ได้ให้คุณมาวันนี้ ขอโทษจริงๆ?
ต๊ะ : ไม่เป็นไรครับ เมื่อเช้าทีมงานโทรมา ผมแค่งงว่าสรุปไปหรือไม่ไป
ตอนแรกตั้งใจจะให้คุณเองเดินทางมา แต่ปรากฏว่าทางนี้เพิ่งได้ตัวเขาเมื่อเช้านี้จริงๆ เมื่อคืนเขาปิดโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ ตอนแรกเขาไม่ยอมมาด้วย ก็เลยบอกให้มาเถอะ มาคุยในมุมเขา ผมจะเอาคุณมา แต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากเจอ?
ต๊ะ : บางอย่างที่เขาบอกว่าพนักงาน 30 คนไปรุม มันเป็นไปไม่ได้ครับ
น้ำ : หนูหมายถึงมันเยอะมาก เป็นสิบๆ คน
ต๊ะ : พี่ระบุตัวเลขเลยครับว่า 30 คน
น้ำ : หนูตาลายจริงๆ ค่ะ
ต๊ะ : เข้าใจว่าทุกคนโมโหครับ มันทะเลาะวิวาท
น้ำ : เน้นหัวทุกคนค่ะ คุณปู่ ลูกสาว
ต๊ะ : ผมก็โดนหัวที่หัว เดี๋ยวจะส่งฟิล์มเอกซเรย์ให้ดู พี่เสื้อแดงก็ทุบผมที่หัวเหมือนกัน
ทนายแก้ว : ช่วงแรกที่เห็นคลิปชุลมุน ทุกคนสมัครใจทะเลาะวิวาทครับ กรณีนี้แยกกันไม่ได้ครับ ต่างคนต่างรักษากันเอง เพราะสมัครใจทะเลาะกัน ความผิดคือร่วมกันอาจโดนค่าปรับไป พนักงานก็จะโดนเหมือนกัน แต่ตอนขับรถ พนักงานไม่ได้มาเกี่ยวแล้ว
ต๊ะ : ที่ผมจะบอก ไม่ได้แค่ฝั่งเขาโดนที่หัวครับ ผมก็โดนที่หัว แฟนผมก็โดนที่หัวเหมือนกัน ทุกคนเจ็บหมดครับ
คุณอายุเท่าไหร่?
ต๊ะ : 33 ครับ
ทนายแก้ว : บางข้อหายอมความได้ก็ลองคุยกันดู
หวัง : คงไม่คุยครับ
ต๊ะ : มีคนโทรมาเบอร์ร้านค่อนข้างเยอะ โทรมาด่า ซึ่งพนักงานที่เขาทำหน้าที่ที่ร้าน เขาไม่ได้รู้เรื่องด้วย ถ้าผมทำให้ใครเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นรถติด หรืออะไรบริเวณนั้น ผมขอโทษจริงๆ มันเกิดจากความหัวร้อนของผมจริงๆ ถ้าผมทำให้ใครไม่สบายใจก็แล้วแต่ ผมขอโทษกับเรื่องนี้ด้วยจริงๆ
คุณมีอะไรจะพูดมั้ย?
น้ำ : ในฐานะคนเป็นแม่ และเป็นลูก ช่วยเมตตาคนแก่ เด็กด้วยค่ะ ทุกวันนี้โหดร้ายค่ะ (เสียงสั่นเครือ) คนเป็นแม่เห็นลูกโดนทำร้าย ช่วยไม่ได้ คุณปู่ คุณย่า แฟน มันช่วยไม่ได้ มันทรมานค่ะ มันใจจะขาดค่ะ วันนั้นขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนนะคะ ทำให้รถติดกัน หนูขอโทษ หนูตั้งใจจะไปทานข้าวจริงๆ วันนั้นเป็นวันของครอบครัว เราเดินทางจากสมุทรปราการเพื่อไปหาอากงอาม่าที่อยุธยา และตั้งใจจะไปกินที่ร้านนี้จริงๆ เพราะหลานชอบกินอาหารทะเล เราตั้งใจจริงๆ ค่ะ หนูไม่มีเจตนาไปทะเลาะกับเขาแน่นอน เราไม่ได้รู้จักกันค่ะ หนูตั้งใจไปอุดหนุนเขาค่ะ
ความเสียหายเขาก็ต้องชดใช้?
ทนายแก้ว : ใช่ครับ ใครเป็นคนก่อ คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบ
สุดท้ายฝากไว้นิดนึง ไม่รู้ผิดหรือถูกที่จะพูดไปนะ ถ้าพูดผิดอย่าด่ากันนะ สิ่งหนึ่งที่อยากฝากสองคนไว้ เราเองมีลูกเล็ก พี่ก็มีลูก วันนึงถ้าไปเจอสถานการณ์แบบนี้อีก เอาตัวเองกับลูกออกมา ยกมือไหว้ไป ขอโทษพี่ ผมไม่ได้ตั้งใจ ผมมีลูกเล็ก ผมมากินข้าวร้านพี่ครับ แล้วพาลูกออกไป เราไม่ได้ไปตัวคนเดียว หรือไปกันสองคน เรามีคนแก่ มีเด็ก ไม่ต้องบอกให้ใครมาเมตตาคนแก่กับเด็กให้เรา เราต้องบอกตัวเองว่าเรามีคนแก่ มีเด็กอยู่กับเรา มีเรื่องก็ขอโทษ ไม่ได้ตั้งใจ พาลูกออกไปจากสถานการณ์นั้น ถ้าคุณทำแบบนั้นได้ จะไม่มีเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้น ผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะ ฉะนั้นวันนี้เกิดขึ้นเอาตรงๆ ด้วยความยับยั้งชั่งใจของทั้งสองฝั่งไม่ได้ แต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปว่ากันตามตัวบทกฎหมาย แต่ถ้ามีแบบนี้เกิดขึ้นอีก หรือผู้ชมดูอยู่ อยากให้เอาเรื่องนี้เป็นตัวอย่าง คำถามเดียวคือว่าถ้าอิฐนั้นโดนหัวเด็ก 8 เดือนตายขึ้นมา เราจะมานั่งเสียใจทีหลัง คนนึงติดคุก อีกคนเสียลูก แล้วต้องมานั่งโทษตัวเองตลอดเวลาว่า รู้งี้กูพาลูกออกจากตรงนั้นดีกว่า เพราะเด็กไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร เข้าใจสิ่งที่พี่พูดนะ?
น้ำ : ขอบคุณค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้น ก็เอาเป็นการเรียนรู้ เป็นอุทาหรณ์กับคนอื่นๆ ที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ ทุกวันนี้ไปไหนมาไหน ขอโทษให้มันผ่านๆ ไป เข้าใจในสิ่งที่พี่พูดนะ?
หวัง : เข้าใจครับ